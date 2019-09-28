Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ethereum написав:Серадио придумав знов казку про порохоботів. А сам бідніє і бідніє. Кредити не дали,все дорожає, азірови вертаються. Молодець агент срадио,скоро дивись і орденок дадуть за захоплення якогось Маріуполя.
mephala написав:1. ну з такою логікою далеко підем. Так тоді й держава заробляла на війні. А що - завод Малишева збільшив же обсяг замовлень. І не тільки на Малишева збільшили свої замовлення.
А ты действительно не понимаешь разницу между госзаказом на госкомпанию, возвращающему прибыль в Бюджет, и госзаказом на коммерческую компанию, выводящую прибыль в Панаму? Ну-ну...
mephala написав:То хто зараз запускає руки до кишені коли з 01-07-19р. збільшились тарифи на електроенергію для підприємств на 25% а для фізосіб залишили на старому рівні та роттердам+ вже не діє?
Все тот же ДТЭК Ахметова, чью э/э покупает НЭК Укрэнерго по цене выше 2 грн/кВтч при себестоимости генерации (открыто публикуемой, кстати, в отчетности ДТЭКа) в районе 1 грн/кВтч...
1. дай просту відповідь а не юлиш - то держава також заробляла на війні? а також дай перелік ВСІХ хто заробляв на війні. тобто в кого були розміщені держзамовлення. 2. хотілося б побачити розрахунки цієї собівартості а не бла бла бла. і ти так і не відповів - хто зараз заробляє на збільшенні тарифу на 25% для комерційних споживачів.
Rozetka може закритись, якщо Зеленський підпише закон про касові апарати
Власник інтернет-супермаркету Rozetka Владислав Чечоткін заявив, що згорне бізнес, якщо Президент України Володимир Зеленський підпише закон, що зобов'язує підприємців використовувати касова апарати.
"Уже наступного тижня президент може підписати законопроєкти №1053-1 і №1073, які Верховна Рада ухвалила нібито з метою вивести бізнес із тіні і створити здорову конкуренцію, а насправді – для боротьби з бізнесом. Я впевнений, що закони в такому вигляді вб'ють десятки тисяч підприємців", – написав Чечоткін у своєму фейсбуці.
Вкладчик1234 написав:Rozetka може закритись, якщо Зеленський підпише закон про касові апарати
Власник інтернет-супермаркету Rozetka Владислав Чечоткін заявив, що згорне бізнес, якщо Президент України Володимир Зеленський підпише закон, що зобов'язує підприємців використовувати касова апарати.
"Уже наступного тижня президент може підписати законопроєкти №1053-1 і №1073, які Верховна Рада ухвалила нібито з метою вивести бізнес із тіні і створити здорову конкуренцію, а насправді – для боротьби з бізнесом. Я впевнений, що закони в такому вигляді вб'ють десятки тисяч підприємців", – написав Чечоткін у своєму фейсбуці.
Тупость приняли, нет никакой ответственности для кляузника, который в порыве шизофрении будет писать по несколько жалоб в день, нет никакой ответственности для налоговой, если она придет и парализует на момент разборок деятельность какого то магазинчика. Так законы не пишутся, безграмотность зеленой команде еще аукнется. Даже Дубинский вчера сказал про работу бешенного принтера, что если куда то быстро бежать, не зная в каком направлении, можно уеб..ся об стену.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Schmit написав: Интересно, когда до лохтората Зе дойдет смысл слов "Зробимо їх ще раз"? Наверно после дефолта и тотального зубожиння. Но все равно виноват будет барыга Порох.
Не)) Марсиане. Это они валили гриценок-наливайченок и т.д.. И сами, находясь в ..., выдвигали только себя вяликого и незаменимого столпа демократии и европейства на переизбрание.
Кстати, Вы может быть будете удивлены, но коллега Мортимер больше десяти лет назад предполагал, что только через полный занепад возможны изменения в Украине. То есть дефолт или что, но главное - через полное зубожiння.
якого зубожіння тобі не вистачає?(мало Кримнаша і ЛНР/ДНР)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Frant написав:Клоун з "Кварталу" неприємно здивував весь світ.
"Зеленский может сказать, что подобные разговоры и не должны быть публичными. Что дипломатия любит закрытые двери, потому что "геополитика и прочее". Но вся история со стенограммой доказывает одну простую вещь. Во главе украинского государства сегодня оказался аматор, для которого многие составляющие международной политики оказываются в новинку. Но если западные партнеры могут эту наивность простить, то российская сторона вполне может ею воспользоваться."
В такому випадку кажуть: Краще з мудрим загубити, чим з дурнем знайти.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Schmit написав: Интересно, когда до лохтората Зе дойдет смысл слов "Зробимо їх ще раз"? Наверно после дефолта и тотального зубожиння. Но все равно виноват будет барыга Порох.
Не)) Марсиане. Это они валили гриценок-наливайченок и т.д.. И сами, находясь в ..., выдвигали только себя вяликого и незаменимого столпа демократии и европейства на переизбрание.
Кстати, Вы может быть будете удивлены, но коллега Мортимер больше десяти лет назад предполагал, что только через полный занепад возможны изменения в Украине. То есть дефолт или что, но главное - через полное зубожiння.
якого зубожіння тобі не вистачає?(мало Кримнаша і ЛНР/ДНР)
Frant написав:Клоун з "Кварталу" неприємно здивував весь світ.
"Зеленский может сказать, что подобные разговоры и не должны быть публичными. Что дипломатия любит закрытые двери, потому что "геополитика и прочее". Но вся история со стенограммой доказывает одну простую вещь. Во главе украинского государства сегодня оказался аматор, для которого многие составляющие международной политики оказываются в новинку. Но если западные партнеры могут эту наивность простить, то российская сторона вполне может ею воспользоваться."