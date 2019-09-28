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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4088408940904091
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 22:58

  detroytred написав:Странные ответы на вопрос: выгодна или не выгодна война конкретному человеку, предприятию.

Государству точно не выгодна, так как оно по одним статьям теряет больше, чем получает по другим.

Мне на дгях атошник чуть не кричал: * ты даже понятия не имеешь какой гешефт получают ... Какие имеют возможности. Особенно сейчас, когда нет горячей фазы, вообще песня* (для кого-то).

В любом масштабном общественном процессе кому-то очень выгодно, кому-то просто выгодно, кому-то никак, кому-то невыгодно, кому-то полный капец...
Это естественно.

ну так зефіли кричали тільке одне - порох не завершує війну бо заробляє на ній.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 23:17

  shapo написав:
  Starikan написав:
  shapo написав: Разница в том, что именно на этих слоях Америка стала Америкой.
А рассказывающая о глобализме и пускающая слезу по поводу нелегалов подкормленная университетская публика, журналисты, Голливуд её разрушают под руководством демократов и части республиканцев
Напомнило:
«Кто есть враг внутренний?»: «Так то бунтовщики, студенты, ко­нокрады, ж.ды и поляки!».
А.И.Куприн, "Поединок"
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Что-нибудь посвежее не нашли кроме антисемита Куприна?

Во-первых, я процитировал не взгляды самого Куприна, а отрывок из его повествования, где показано, как муштровали царских солдат.
Во-вторых, может хватит мусолить по любому поводу и без повода тему антисемитизма?
А Америка и без вас разберется, кто ее враги.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 23:20

mephala
Кричали.
Практически такие *лозунги* являются утрированным упрощением.
С разной долей истины.
Зачастую мизерной.

Я бы у кричавших спросил: только ли по этой причине? И является ли она определяющей?
То есть в этой плоскости.
Раз уж цифр конкретных однозначных объективных и полных нет.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 23:25

  Вкладчик1234 написав:Rozetka може закритись, якщо Зеленський підпише закон про касові апарати
Власник інтернет-супермаркету Rozetka Владислав Чечоткін заявив, що згорне бізнес, якщо Президент України Володимир Зеленський підпише закон, що зобов'язує підприємців використовувати касова апарати.
"Уже наступного тижня президент може підписати законопроєкти №1053-1 і №1073, які Верховна Рада ухвалила нібито з метою вивести бізнес із тіні і створити здорову конкуренцію, а насправді – для боротьби з бізнесом. Я впевнений, що закони в такому вигляді вб'ють десятки тисяч підприємців", – написав Чечоткін у своєму фейсбуці.
https://24tv.ua/rozetka_mozhe_zakritis_yakshho_zelenskiy_pidpishe_zakon_pro_kasovi_aparati_n1212018

Ну, Розетка в последнее время скурвилась (пардон за французский). Фактически она стала не интернет-магазином, а агрегатором. Теперь, если заказать несколько мелких покупок, выясняется, что их на самом деле продают отдельные магазины, соответственно будут отдельные посылки и плати за каждую еще 50 грн Новой почте.
И вообще, что это за интернет-магазин, у которого склады только в Киеве?
Так что о Розетке особенно жалеть не буду (хотя ассортимент у нее, конечно, не сравним ни с каким другим).
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 23:38

  detroytred написав: Вот ПАПа и спроси почему он не захотел с гирценками-наливайченками потерять.

У нас пост президента - прОклятое место.
Особенно для трех последних.
Порох на бульдозере и перед выборами - просто два разных человека.
С другой стороны, Гриценко тоже разные бигусообразные поливали перед выборами ("развалил и распродал армию").
А Наливайченко - а кто это? :oops: я, конечно, не пример, впервые услыхал о Зе за полгода до выборов, посмеялся и забыл. Если бы не было войны - мне было бы вообще всё равно, кто там у руля.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 23:46

  Starikan написав:Во-первых, я процитировал не взгляды самого Куприна, а отрывок из его повествования, где показано, как муштровали царских солдат.
Во-вторых, может хватит мусолить по любому поводу и без повода тему антисемитизма?
А Америка и без вас разберется, кто ее враги.

Если бы в вашей цитате не было в очередной раз евреев, то и не вспомнил бы, тем более что писатель знающий Россию в начале 20 века понятия не имел о проблемах США 21 века и цитировать его как минимум глупо даже для аналогии.
А США и разбираются сейчас внутри вовсю, даже Украину вспомнили
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 23:52

Re: Політичні дискусії

Starikan написав:
  detroytred написав: Вот ПАПа и спроси почему он не захотел с гирценками-наливайченками потерять.

У нас пост президента - прОклятое место.
Особенно для трех последних.
Порох на бульдозере и перед выборами - просто два разных человека.
С другой стороны, Гриценко тоже разные бигусообразные поливали перед выборами ("развалил и распродал армию").
А Наливайченко - а кто это? :oops: я, конечно, не пример, впервые услыхал о Зе за полгода до выборов, посмеялся и забыл. Если бы не было войны - мне было бы вообще всё равно, кто там у руля.


Я где то до 2003 года не знал фамилии действующих премьер-министров, не говоря уже о каких то министрах и депутатах.

Кравчука знал как выглядит и Кучма. Не интересно было, да и без надобности.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 23:55

  shapo написав:
  Starikan написав: Во-первых, я процитировал не взгляды самого Куприна, а отрывок из его повествования, где показано, как муштровали царских солдат.
Во-вторых, может хватит мусолить по любому поводу и без повода тему антисемитизма?
А Америка и без вас разберется, кто ее враги.
Если бы в вашей цитате не было в очередной раз евреев, то и не вспомнил бы, тем более что писатель знающий Россию в начале 20 века понятия не имел о проблемах США 21 века и цитировать его как минимум глупо даже для аналогии.
А США и разбираются сейчас внутри вовсю, даже Украину вспомнили

Значит, вы вообще не поняли, что я имел в виду. Оставим эту тему.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 23:55

Re: Політичні дискусії

от мені завжди було цікаво - якщо в країні є хоч трохи осіб які мають антисемітські погляди то відразу істерика. а якщо стільки або навіть більше осіб мають антиукраїнські (саме по національності) погляди то всі роблять вигляд що так і повинно бути.
особливо це цікаво коли декотрі особи висловлювалися в стилі "рєзать хахлов" а потім мусують тему загальної амністії. от було б цікаво якби вони заявили що "рєзать євреев" то їм би також амністію дали?
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