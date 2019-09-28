Додано: Суб 28 вер, 2019 23:25

Вкладчик1234 написав: Rozetka може закритись, якщо Зеленський підпише закон про касові апарати

Власник інтернет-супермаркету Rozetka Владислав Чечоткін заявив, що згорне бізнес, якщо Президент України Володимир Зеленський підпише закон, що зобов'язує підприємців використовувати касова апарати.

"Уже наступного тижня президент може підписати законопроєкти №1053-1 і №1073, які Верховна Рада ухвалила нібито з метою вивести бізнес із тіні і створити здорову конкуренцію, а насправді – для боротьби з бізнесом. Я впевнений, що закони в такому вигляді вб'ють десятки тисяч підприємців", – написав Чечоткін у своєму фейсбуці. https://24tv.ua/rozetka_mozhe_zakritis_yakshho_zelenskiy_pidpishe_zakon_pro_kasovi_aparati_n1212018

Ну, Розетка в последнее время скурвилась (пардон за французский). Фактически она стала не интернет-магазином, а агрегатором. Теперь, если заказать несколько мелких покупок, выясняется, что их на самом деле продают отдельные магазины, соответственно будут отдельные посылки и плати за каждую еще 50 грн Новой почте.И вообще, что это за интернет-магазин, у которого склады только в Киеве?Так что о Розетке особенно жалеть не буду (хотя ассортимент у нее, конечно, не сравним ни с каким другим).