Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав: Разница в том, что именно на этих слоях Америка стала Америкой. А рассказывающая о глобализме и пускающая слезу по поводу нелегалов подкормленная университетская публика, журналисты, Голливуд её разрушают под руководством демократов и части республиканцев
Напомнило: «Кто есть враг внутренний?»: «Так то бунтовщики, студенты, конокрады, ж.ды и поляки!». А.И.Куприн, "Поединок"
Что-нибудь посвежее не нашли кроме антисемита Куприна?
Во-первых, я процитировал не взгляды самого Куприна, а отрывок из его повествования, где показано, как муштровали царских солдат. Во-вторых, может хватит мусолить по любому поводу и без повода тему антисемитизма? А Америка и без вас разберется, кто ее враги.
Вкладчик1234 написав:Rozetka може закритись, якщо Зеленський підпише закон про касові апарати
Власник інтернет-супермаркету Rozetka Владислав Чечоткін заявив, що згорне бізнес, якщо Президент України Володимир Зеленський підпише закон, що зобов'язує підприємців використовувати касова апарати. "Уже наступного тижня президент може підписати законопроєкти №1053-1 і №1073, які Верховна Рада ухвалила нібито з метою вивести бізнес із тіні і створити здорову конкуренцію, а насправді – для боротьби з бізнесом. Я впевнений, що закони в такому вигляді вб'ють десятки тисяч підприємців", – написав Чечоткін у своєму фейсбуці.
Ну, Розетка в последнее время скурвилась (пардон за французский). Фактически она стала не интернет-магазином, а агрегатором. Теперь, если заказать несколько мелких покупок, выясняется, что их на самом деле продают отдельные магазины, соответственно будут отдельные посылки и плати за каждую еще 50 грн Новой почте. И вообще, что это за интернет-магазин, у которого склады только в Киеве? Так что о Розетке особенно жалеть не буду (хотя ассортимент у нее, конечно, не сравним ни с каким другим).
detroytred написав: Вот ПАПа и спроси почему он не захотел с гирценками-наливайченками потерять.
У нас пост президента - прОклятое место. Особенно для трех последних. Порох на бульдозере и перед выборами - просто два разных человека. С другой стороны, Гриценко тоже разные бигусообразные поливали перед выборами ("развалил и распродал армию"). А Наливайченко - а кто это? я, конечно, не пример, впервые услыхал о Зе за полгода до выборов, посмеялся и забыл. Если бы не было войны - мне было бы вообще всё равно, кто там у руля.
Starikan написав:Во-первых, я процитировал не взгляды самого Куприна, а отрывок из его повествования, где показано, как муштровали царских солдат. Во-вторых, может хватит мусолить по любому поводу и без повода тему антисемитизма? А Америка и без вас разберется, кто ее враги.
Если бы в вашей цитате не было в очередной раз евреев, то и не вспомнил бы, тем более что писатель знающий Россию в начале 20 века понятия не имел о проблемах США 21 века и цитировать его как минимум глупо даже для аналогии. А США и разбираются сейчас внутри вовсю, даже Украину вспомнили
detroytred написав: Вот ПАПа и спроси почему он не захотел с гирценками-наливайченками потерять.
У нас пост президента - прОклятое место. Особенно для трех последних. Порох на бульдозере и перед выборами - просто два разных человека. С другой стороны, Гриценко тоже разные бигусообразные поливали перед выборами ("развалил и распродал армию"). А Наливайченко - а кто это? я, конечно, не пример, впервые услыхал о Зе за полгода до выборов, посмеялся и забыл. Если бы не было войны - мне было бы вообще всё равно, кто там у руля.
Я где то до 2003 года не знал фамилии действующих премьер-министров, не говоря уже о каких то министрах и депутатах.
Кравчука знал как выглядит и Кучма. Не интересно было, да и без надобности.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Starikan написав: Во-первых, я процитировал не взгляды самого Куприна, а отрывок из его повествования, где показано, как муштровали царских солдат. Во-вторых, может хватит мусолить по любому поводу и без повода тему антисемитизма? А Америка и без вас разберется, кто ее враги.
Если бы в вашей цитате не было в очередной раз евреев, то и не вспомнил бы, тем более что писатель знающий Россию в начале 20 века понятия не имел о проблемах США 21 века и цитировать его как минимум глупо даже для аналогии. А США и разбираются сейчас внутри вовсю, даже Украину вспомнили
Значит, вы вообще не поняли, что я имел в виду. Оставим эту тему.
от мені завжди було цікаво - якщо в країні є хоч трохи осіб які мають антисемітські погляди то відразу істерика. а якщо стільки або навіть більше осіб мають антиукраїнські (саме по національності) погляди то всі роблять вигляд що так і повинно бути. особливо це цікаво коли декотрі особи висловлювалися в стилі "рєзать хахлов" а потім мусують тему загальної амністії. от було б цікаво якби вони заявили що "рєзать євреев" то їм би також амністію дали?