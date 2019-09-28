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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 29 вер, 2019 00:48
shapo написав: mephala написав:
от мені завжди було цікаво - якщо в країні є хоч трохи осіб які мають антисемітські погляди то відразу істерика.
Не успел процитировать антисемитское письмо Куприна более чем 100-летней давности и его тут же повторили.
Воистину все течёт и ничего не меняется, а история учит только тому, что ничему не учит
так ти так і не відповів на головне - чому коли висловлюються антиукраїнські погляди навіть такі як "рєзать хахлов" то це не викликає ажіотажу та навіть хочуть провести повну амністію?
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Додано: Нед 29 вер, 2019 01:30
freeze написав:
ЛАД написав:Что нового Зе может предложить? Насколько понимаю, он готов к компромиссам, уступкам
Если ничего нового не можешь предложить, то зачем лезть на самый высокий пост в государстве.
Не знаю откуда Вы взяли, что Зеленский готов к чему то другому, чем Порошенко. Это не подтверждается делами никак.
Пока не вижу ни одного отличия между персонажами.
Обмен небольшого количества задержанных ? Ну так при Порошенко обменяли в десятки раз больше людей.
В районе станицы Луганской немного развели войска, так при Порошенко после Минска-2 войска развели на всем протяжении соприкосновения.
Пару раз созвонился с Путиным? Так и Порошенко за исключением последнего года много раз созванился с Путиным.
1. В сегодняшней ситуации (да и вообще, в ситуации войны) вариантов очень немного.
Поэтому ничего нового не может предложить никто.
2. Насчёт "готов к чему то другому" ручаться, конечно, не могу. Больше надежды.
Но 2 аргумента есть.
Первое - он обещал закончить войну и нарушение этого обещания сильно снизит к-во поддерживающих его. А без компромиссов окончить войну невозможно и он не полный идиот, чтобы этого не понимать.
Второе - обмен. Да, было и при По, и больше. Но тогда меняли рядовых. Сейчас - Сенцов, Цемах, Вышинский.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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