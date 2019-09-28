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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4089409040914092 Додано: Нед 29 вер, 2019 00:48 shapo написав: mephala написав: от мені завжди було цікаво - якщо в країні є хоч трохи осіб які мають антисемітські погляди то відразу істерика. от мені завжди було цікаво - якщо в країні є хоч трохи осіб які мають антисемітські погляди то відразу істерика.

Не успел процитировать антисемитское письмо Куприна более чем 100-летней давности и его тут же повторили.

Воистину все течёт и ничего не меняется, а история учит только тому, что ничему не учит Не успел процитировать антисемитское письмо Куприна более чем 100-летней давности и его тут же повторили.Воистину все течёт и ничего не меняется, а история учит только тому, что ничему не учит

так ти так і не відповів на головне - чому коли висловлюються антиукраїнські погляди навіть такі як "рєзать хахлов" то це не викликає ажіотажу та навіть хочуть провести повну амністію? так ти так і не відповів на головне - чому коли висловлюються антиукраїнські погляди навіть такі як "рєзать хахлов" то це не викликає ажіотажу та навіть хочуть провести повну амністію? mephala Повідомлень: 5515 З нами з: 07.04.14 Подякував: 77 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 вер, 2019 01:30 freeze написав: ЛАД написав: Что нового Зе может предложить? Насколько понимаю, он готов к компромиссам, уступкам



Если ничего нового не можешь предложить, то зачем лезть на самый высокий пост в государстве.

Не знаю откуда Вы взяли, что Зеленский готов к чему то другому, чем Порошенко. Это не подтверждается делами никак.

Пока не вижу ни одного отличия между персонажами.

Обмен небольшого количества задержанных ? Ну так при Порошенко обменяли в десятки раз больше людей.

В районе станицы Луганской немного развели войска, так при Порошенко после Минска-2 войска развели на всем протяжении соприкосновения.

Пару раз созвонился с Путиным? Так и Порошенко за исключением последнего года много раз созванился с Путиным. Если ничего нового не можешь предложить, то зачем лезть на самый высокий пост в государстве.Не знаю откуда Вы взяли, что Зеленский готов к чему то другому, чем Порошенко. Это не подтверждается делами никак.Пока не вижу ни одного отличия между персонажами.Обмен небольшого количества задержанных ? Ну так при Порошенко обменяли в десятки раз больше людей.В районе станицы Луганской немного развели войска, так при Порошенко после Минска-2 войска развели на всем протяжении соприкосновения.Пару раз созвонился с Путиным? Так и Порошенко за исключением последнего года много раз созванился с Путиным.

1. В сегодняшней ситуации (да и вообще, в ситуации войны) вариантов очень немного.

Поэтому ничего нового не может предложить никто.

2. Насчёт "готов к чему то другому" ручаться, конечно, не могу. Больше надежды.

Но 2 аргумента есть.

Первое - он обещал закончить войну и нарушение этого обещания сильно снизит к-во поддерживающих его. А без компромиссов окончить войну невозможно и он не полный идиот, чтобы этого не понимать.

Второе - обмен. Да, было и при По, и больше. Но тогда меняли рядовых. Сейчас - Сенцов, Цемах, Вышинский. 1. В сегодняшней ситуации (да и вообще, в ситуации войны) вариантов очень немного.Поэтому ничего нового не может предложить никто.2. Насчёт "готов к чему то другому" ручаться, конечно, не могу. Больше надежды.Но 2 аргумента есть.Первое - он обещал закончить войну и нарушение этого обещания сильно снизит к-во поддерживающих его. А без компромиссов окончить войну невозможно и он не полный идиот, чтобы этого не понимать.Второе - обмен. Да, было и при По, и больше. Но тогда меняли рядовых. Сейчас - Сенцов, Цемах, Вышинский. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14229 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4273 раз. Подякували: 3972 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4089409040914092 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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