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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4089409040914092
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 00:48

  shapo написав:
  mephala написав:от мені завжди було цікаво - якщо в країні є хоч трохи осіб які мають антисемітські погляди то відразу істерика.

Не успел процитировать антисемитское письмо Куприна более чем 100-летней давности и его тут же повторили.
Воистину все течёт и ничего не меняется, а история учит только тому, что ничему не учит

так ти так і не відповів на головне - чому коли висловлюються антиукраїнські погляди навіть такі як "рєзать хахлов" то це не викликає ажіотажу та навіть хочуть провести повну амністію?
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 01:30

  freeze написав:
ЛАД написав:Что нового Зе может предложить? Насколько понимаю, он готов к компромиссам, уступкам


Если ничего нового не можешь предложить, то зачем лезть на самый высокий пост в государстве.
Не знаю откуда Вы взяли, что Зеленский готов к чему то другому, чем Порошенко. Это не подтверждается делами никак.
Пока не вижу ни одного отличия между персонажами.
Обмен небольшого количества задержанных ? Ну так при Порошенко обменяли в десятки раз больше людей.
В районе станицы Луганской немного развели войска, так при Порошенко после Минска-2 войска развели на всем протяжении соприкосновения.
Пару раз созвонился с Путиным? Так и Порошенко за исключением последнего года много раз созванился с Путиным.

1. В сегодняшней ситуации (да и вообще, в ситуации войны) вариантов очень немного.
Поэтому ничего нового не может предложить никто.
2. Насчёт "готов к чему то другому" ручаться, конечно, не могу. Больше надежды.
Но 2 аргумента есть.
Первое - он обещал закончить войну и нарушение этого обещания сильно снизит к-во поддерживающих его. А без компромиссов окончить войну невозможно и он не полный идиот, чтобы этого не понимать.
Второе - обмен. Да, было и при По, и больше. Но тогда меняли рядовых. Сейчас - Сенцов, Цемах, Вышинский.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 01:51

Тру-Ля-Ля...по клавишам пиано...

  detroytred написав:
  flyman написав:
  Frant написав:Клоун з "Кварталу" неприємно здивував весь світ.
"Зеленский может сказать, что подобные разговоры и не должны быть публичными. Что дипломатия любит закрытые двери, потому что "геополитика и прочее". Но вся история со стенограммой доказывает одну простую вещь. Во главе украинского государства сегодня оказался аматор, для которого многие составляющие международной политики оказываются в новинку. Но если западные партнеры могут эту наивность простить, то российская сторона вполне может ею воспользоваться."
https://uainfo.org/blognews/1569608917- ... s-net.html

В такому випадку кажуть: Краще з мудрим загубити, чим з дурнем знайти.

В точку!
Вот ПАПа и спроси почему он не захотел с гирценками-наливайченками потерять.


Зато как звучим: Валютный рынок в контексте ДС
... Опять приятно удивили меня и все прогрессивное человечество. Весь день в машине, по радио только Юкрейн, Трамп, импичмент, Байден, Зеленски … Вся Америка на ушах.
:mrgreen: Моника Зеленски ... :oops:
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 01:51

  Прохожий написав:Данилюк, теперь Волкер фигура совсем другого масштаба...
ой чую ЗЕкоманда пройдет путь чивакуни макс за год...ёпть 3й майдан...ппц...

Волкер тоже член ЗЕкоманды? :lol:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 02:07

По поводу "наживания на войне".
Это было всегда и во всех странах. Средства расходуются огромные, при том государственные. А промышленность в основном частная.
Напомнить известное высказывание Маркса, что при 100% (или сколько там?) прибыли капитал готов на любое преступление?
Или кто-то верит, что у нас капиталисты такие патриотичные, что работают на армию бескорыстно, без прибыли? :lol:

P.s. специально нашёл точную цитату Маркса:
...при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.

А уж на что готовы наши выходцы из 90-х...
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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