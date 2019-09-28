Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Что нового Зе может предложить? Насколько понимаю, он готов к компромиссам, уступкам
Если ничего нового не можешь предложить, то зачем лезть на самый высокий пост в государстве. Не знаю откуда Вы взяли, что Зеленский готов к чему то другому, чем Порошенко. Это не подтверждается делами никак. Пока не вижу ни одного отличия между персонажами. Обмен небольшого количества задержанных ? Ну так при Порошенко обменяли в десятки раз больше людей. В районе станицы Луганской немного развели войска, так при Порошенко после Минска-2 войска развели на всем протяжении соприкосновения. Пару раз созвонился с Путиным? Так и Порошенко за исключением последнего года много раз созванился с Путиным.
1. В сегодняшней ситуации (да и вообще, в ситуации войны) вариантов очень немного. Поэтому ничего нового не может предложить никто. 2. Насчёт "готов к чему то другому" ручаться, конечно, не могу. Больше надежды. Но 2 аргумента есть. Первое - он обещал закончить войну и нарушение этого обещания сильно снизит к-во поддерживающих его. А без компромиссов окончить войну невозможно и он не полный идиот, чтобы этого не понимать. Второе - обмен. Да, было и при По, и больше. Но тогда меняли рядовых. Сейчас - Сенцов, Цемах, Вышинский.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Frant написав:Клоун з "Кварталу" неприємно здивував весь світ. "Зеленский может сказать, что подобные разговоры и не должны быть публичными. Что дипломатия любит закрытые двери, потому что "геополитика и прочее". Но вся история со стенограммой доказывает одну простую вещь. Во главе украинского государства сегодня оказался аматор, для которого многие составляющие международной политики оказываются в новинку. Но если западные партнеры могут эту наивность простить, то российская сторона вполне может ею воспользоваться." https://uainfo.org/blognews/1569608917- ... s-net.html
В такому випадку кажуть: Краще з мудрим загубити, чим з дурнем знайти.
В точку! Вот ПАПа и спроси почему он не захотел с гирценками-наливайченками потерять.
По поводу "наживания на войне". Это было всегда и во всех странах. Средства расходуются огромные, при том государственные. А промышленность в основном частная. Напомнить известное высказывание Маркса, что при 100% (или сколько там?) прибыли капитал готов на любое преступление? Или кто-то верит, что у нас капиталисты такие патриотичные, что работают на армию бескорыстно, без прибыли?
P.s. специально нашёл точную цитату Маркса:
...при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.
А уж на что готовы наши выходцы из 90-х...
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.