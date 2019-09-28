freeze написав:

ЛАД написав: Что нового Зе может предложить? Насколько понимаю, он готов к компромиссам, уступкам

Если ничего нового не можешь предложить, то зачем лезть на самый высокий пост в государстве.Не знаю откуда Вы взяли, что Зеленский готов к чему то другому, чем Порошенко. Это не подтверждается делами никак.Пока не вижу ни одного отличия между персонажами.Обмен небольшого количества задержанных ? Ну так при Порошенко обменяли в десятки раз больше людей.В районе станицы Луганской немного развели войска, так при Порошенко после Минска-2 войска развели на всем протяжении соприкосновения.Пару раз созвонился с Путиным? Так и Порошенко за исключением последнего года много раз созванился с Путиным.