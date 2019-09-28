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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4089409040914092
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 00:48

  shapo написав:
  mephala написав:от мені завжди було цікаво - якщо в країні є хоч трохи осіб які мають антисемітські погляди то відразу істерика.

Не успел процитировать антисемитское письмо Куприна более чем 100-летней давности и его тут же повторили.
Воистину все течёт и ничего не меняется, а история учит только тому, что ничему не учит

так ти так і не відповів на головне - чому коли висловлюються антиукраїнські погляди навіть такі як "рєзать хахлов" то це не викликає ажіотажу та навіть хочуть провести повну амністію?
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 01:30

  freeze написав:
ЛАД написав:Что нового Зе может предложить? Насколько понимаю, он готов к компромиссам, уступкам


Если ничего нового не можешь предложить, то зачем лезть на самый высокий пост в государстве.
Не знаю откуда Вы взяли, что Зеленский готов к чему то другому, чем Порошенко. Это не подтверждается делами никак.
Пока не вижу ни одного отличия между персонажами.
Обмен небольшого количества задержанных ? Ну так при Порошенко обменяли в десятки раз больше людей.
В районе станицы Луганской немного развели войска, так при Порошенко после Минска-2 войска развели на всем протяжении соприкосновения.
Пару раз созвонился с Путиным? Так и Порошенко за исключением последнего года много раз созванился с Путиным.

1. В сегодняшней ситуации (да и вообще, в ситуации войны) вариантов очень немного.
Поэтому ничего нового не может предложить никто.
2. Насчёт "готов к чему то другому" ручаться, конечно, не могу. Больше надежды.
Но 2 аргумента есть.
Первое - он обещал закончить войну и нарушение этого обещания сильно снизит к-во поддерживающих его. А без компромиссов окончить войну невозможно и он не полный идиот, чтобы этого не понимать.
Второе - обмен. Да, было и при По, и больше. Но тогда меняли рядовых. Сейчас - Сенцов, Цемах, Вышинский.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 01:51

Тру-Ля-Ля...по клавишам пиано...

  detroytred написав:
  flyman написав:
  Frant написав:Клоун з "Кварталу" неприємно здивував весь світ.
"Зеленский может сказать, что подобные разговоры и не должны быть публичными. Что дипломатия любит закрытые двери, потому что "геополитика и прочее". Но вся история со стенограммой доказывает одну простую вещь. Во главе украинского государства сегодня оказался аматор, для которого многие составляющие международной политики оказываются в новинку. Но если западные партнеры могут эту наивность простить, то российская сторона вполне может ею воспользоваться."
https://uainfo.org/blognews/1569608917- ... s-net.html

В такому випадку кажуть: Краще з мудрим загубити, чим з дурнем знайти.

В точку!
Вот ПАПа и спроси почему он не захотел с гирценками-наливайченками потерять.


Зато как звучим: Валютный рынок в контексте ДС
... Опять приятно удивили меня и все прогрессивное человечество. Весь день в машине, по радио только Юкрейн, Трамп, импичмент, Байден, Зеленски … Вся Америка на ушах.
:mrgreen: Моника Зеленски ... :oops:
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 01:51

  Прохожий написав:Данилюк, теперь Волкер фигура совсем другого масштаба...
ой чую ЗЕкоманда пройдет путь чивакуни макс за год...ёпть 3й майдан...ппц...

Волкер тоже член ЗЕкоманды? :lol:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 02:07

По поводу "наживания на войне".
Это было всегда и во всех странах. Средства расходуются огромные, при том государственные. А промышленность в основном частная.
Напомнить известное высказывание Маркса, что при 100% (или сколько там?) прибыли капитал готов на любое преступление?
Или кто-то верит, что у нас капиталисты такие патриотичные, что работают на армию бескорыстно, без прибыли? :lol:

P.s. специально нашёл точную цитату Маркса:
...при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.

А уж на что готовы наши выходцы из 90-х...
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 05:27

  mephala написав:
  shapo написав:Не успел процитировать антисемитское письмо Куприна более чем 100-летней давности и его тут же повторили.
Воистину все течёт и ничего не меняется, а история учит только тому, что ничему не учит

так ти так і не відповів на головне - чому коли висловлюються антиукраїнські погляди навіть такі як "рєзать хахлов" то це не викликає ажіотажу та навіть хочуть провести повну амністію?

Да потому, что хохлов пока только за то, что хохол, никто никогда не убивал в отличие от евреев
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 06:16

  Starikan написав:
  Вкладчик1234 написав:Rozetka може закритись, якщо Зеленський підпише закон про касові апарати
Власник інтернет-супермаркету Rozetka Владислав Чечоткін заявив, що згорне бізнес, якщо Президент України Володимир Зеленський підпише закон, що зобов'язує підприємців використовувати касова апарати.
https://24tv.ua/rozetka_mozhe_zakritis_yakshho_zelenskiy_pidpishe_zakon_pro_kasovi_aparati_n1212018

Ну, Розетка в последнее время скурвилась (пардон за французский). Фактически она стала не интернет-магазином, а агрегатором.


І раніше розетка була представлена сотнею фопів, які хронічно не видавали чеки, не оформляли гарантійні талони - почитайте відгуки. Частина товарів, яка дешевша ніж в інших дилерів, підпис товар знаходиться в Польщі, буде доставлений за два тижні, явно сіра схема. Мав сам пригоди з технікою купленою в них без належних документів при спробі здати в ремонт по гарантії, правда, після переписки, поміняли мені на цілком нову за ту ж суму.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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