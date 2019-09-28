Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Что нового Зе может предложить? Насколько понимаю, он готов к компромиссам, уступкам
Если ничего нового не можешь предложить, то зачем лезть на самый высокий пост в государстве. Не знаю откуда Вы взяли, что Зеленский готов к чему то другому, чем Порошенко. Это не подтверждается делами никак. Пока не вижу ни одного отличия между персонажами. Обмен небольшого количества задержанных ? Ну так при Порошенко обменяли в десятки раз больше людей. В районе станицы Луганской немного развели войска, так при Порошенко после Минска-2 войска развели на всем протяжении соприкосновения. Пару раз созвонился с Путиным? Так и Порошенко за исключением последнего года много раз созванился с Путиным.
1. В сегодняшней ситуации (да и вообще, в ситуации войны) вариантов очень немного. Поэтому ничего нового не может предложить никто. 2. Насчёт "готов к чему то другому" ручаться, конечно, не могу. Больше надежды. Но 2 аргумента есть. Первое - он обещал закончить войну и нарушение этого обещания сильно снизит к-во поддерживающих его. А без компромиссов окончить войну невозможно и он не полный идиот, чтобы этого не понимать. Второе - обмен. Да, было и при По, и больше. Но тогда меняли рядовых. Сейчас - Сенцов, Цемах, Вышинский.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Frant написав:Клоун з "Кварталу" неприємно здивував весь світ. "Зеленский может сказать, что подобные разговоры и не должны быть публичными. Что дипломатия любит закрытые двери, потому что "геополитика и прочее". Но вся история со стенограммой доказывает одну простую вещь. Во главе украинского государства сегодня оказался аматор, для которого многие составляющие международной политики оказываются в новинку. Но если западные партнеры могут эту наивность простить, то российская сторона вполне может ею воспользоваться." https://uainfo.org/blognews/1569608917- ... s-net.html
В такому випадку кажуть: Краще з мудрим загубити, чим з дурнем знайти.
В точку! Вот ПАПа и спроси почему он не захотел с гирценками-наливайченками потерять.
По поводу "наживания на войне". Это было всегда и во всех странах. Средства расходуются огромные, при том государственные. А промышленность в основном частная. Напомнить известное высказывание Маркса, что при 100% (или сколько там?) прибыли капитал готов на любое преступление? Или кто-то верит, что у нас капиталисты такие патриотичные, что работают на армию бескорыстно, без прибыли?
P.s. специально нашёл точную цитату Маркса:
...при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.
А уж на что готовы наши выходцы из 90-х...
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
shapo написав:Не успел процитировать антисемитское письмо Куприна более чем 100-летней давности и его тут же повторили. Воистину все течёт и ничего не меняется, а история учит только тому, что ничему не учит
так ти так і не відповів на головне - чому коли висловлюються антиукраїнські погляди навіть такі як "рєзать хахлов" то це не викликає ажіотажу та навіть хочуть провести повну амністію?
Да потому, что хохлов пока только за то, что хохол, никто никогда не убивал в отличие от евреев
Ну, Розетка в последнее время скурвилась (пардон за французский). Фактически она стала не интернет-магазином, а агрегатором.
І раніше розетка була представлена сотнею фопів, які хронічно не видавали чеки, не оформляли гарантійні талони - почитайте відгуки. Частина товарів, яка дешевша ніж в інших дилерів, підпис товар знаходиться в Польщі, буде доставлений за два тижні, явно сіра схема. Мав сам пригоди з технікою купленою в них без належних документів при спробі здати в ремонт по гарантії, правда, після переписки, поміняли мені на цілком нову за ту ж суму.
ЛАД написав:Что нового Зе может предложить? Насколько понимаю, он готов к компромиссам, уступкам
Если ничего нового не можешь предложить, то зачем лезть на самый высокий пост в государстве. Не знаю откуда Вы взяли, что Зеленский готов к чему то другому, чем Порошенко. Это не подтверждается делами никак. Пока не вижу ни одного отличия между персонажами. Обмен небольшого количества задержанных ? Ну так при Порошенко обменяли в десятки раз больше людей. В районе станицы Луганской немного развели войска, так при Порошенко после Минска-2 войска развели на всем протяжении соприкосновения. Пару раз созвонился с Путиным? Так и Порошенко за исключением последнего года много раз созванился с Путиным.
1. В сегодняшней ситуации (да и вообще, в ситуации войны) вариантов очень немного. Поэтому ничего нового не может предложить никто. 2. Насчёт "готов к чему то другому" ручаться, конечно, не могу. Больше надежды. Но 2 аргумента есть. Первое - он обещал закончить войну и нарушение этого обещания сильно снизит к-во поддерживающих его. А без компромиссов окончить войну невозможно и он не полный идиот, чтобы этого не понимать. Второе - обмен. Да, было и при По, и больше. Но тогда меняли рядовых. Сейчас - Сенцов, Цемах, Вышинский.
Ур-оду не дадуть капітулювати. Повірте((( Інших шляхів "швидко закінчити війну" немає!
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Господі, яким тупим треба бути, щоб таке брякнути! Зелений клоун Голобородько на міжнародній арені!!!
Starikan написав:Во-первых, я процитировал не взгляды самого Куприна, а отрывок из его повествования, где показано, как муштровали царских солдат. Во-вторых, может хватит мусолить по любому поводу и без повода тему антисемитизма? А Америка и без вас разберется, кто ее враги.
Если бы в вашей цитате не было в очередной раз евреев, то и не вспомнил бы, тем более что писатель знающий Россию в начале 20 века понятия не имел о проблемах США 21 века и цитировать его как минимум глупо даже для аналогии. А США и разбираются сейчас внутри вовсю, даже Украину вспомнили
Убогий, тема антисемітизму тут нікого, крім тебе, не цікавить. В даниц момент. Тому що вона висмоктана з пальця.
Шапо, тобі варто нити на ізраїльських російськомовних форумах. Чи там ватніки не в пошані???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців