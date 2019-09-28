Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
І не соромно було голосувати за такого інтелехтуала на найвищу посаду в державі???
"Офис «хунты» вообще убил это мировоззрение наповал своими шуточками в стиле «95 квартал» и «Кривого зеркала» Петросяна. На публикацию разговора Трампа и Зеленского из Офиса наивно ответили: мы думали, что вы опубликуете только свою часть. Ага, в виде разговора Трампа с самим собой и без ответов Зеленского. От такого ответа «хунты» даже Лавров не смог выдавить из себя любимое слово «де***».
То, что глава «марионеточной хунты» не знает фамилии посла США в Украине, называет её «Иванович», а не «Йович» и путает всё, что можно перепутать"
shapo написав:Не успел процитировать антисемитское письмо Куприна более чем 100-летней давности и его тут же повторили. Воистину все течёт и ничего не меняется, а история учит только тому, что ничему не учит
так ти так і не відповів на головне - чому коли висловлюються антиукраїнські погляди навіть такі як "рєзать хахлов" то це не викликає ажіотажу та навіть хочуть провести повну амністію?
Да потому, что хохлов пока только за то, что хохол, никто никогда не убивал в отличие от евреев
Як це ніхто??? Росіяни убивали українців за те, що вони українці!
Події 2014-2015 - може, по пунктам перечислити! Той же депутат Рибак, той же кулеметник Брановицький! Десятки і сотні інших людей!
Пам'ять коротка у московського тролля Шапо!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
shapo написав:Да потому, что хохлов пока только за то, что хохол, никто никогда не убивал в отличие от евреев
Як це ніхто??? Росіяни убивали українців за те, що вони українці!
Події 2014-2015 - може, по пунктам перечислити! Той же депутат Рибак, той же кулеметник Брановицький! Десятки і сотні інших людей!
Пам'ять коротка у московського тролля Шапо!
Примитивный порохобот Франт, а чего же клятые москали не убили этнического украинца Захарченко, а поставили его главой ДНР? В Донецкой и Луганской области убивали тех, кто был за майданную Украину независимо от национальности. А вот евреев в годы ВМВ убивали просто за то, что евреи. Также как раньше в 1915 турки убивали армян только за то, что они армяне, а позже в Африке бхутту убивали тутси, и это называется геноцид. Такого с украинцами никто никогда не делал. Дошло?
shapo написав:Да потому, что хохлов пока только за то, что хохол, никто никогда не убивал в отличие от евреев
Як це ніхто??? Росіяни убивали українців за те, що вони українці!
Події 2014-2015 - може, по пунктам перечислити! Той же депутат Рибак, той же кулеметник Брановицький! Десятки і сотні інших людей!
Пам'ять коротка у московського тролля Шапо!
Примитивный порохобот Франт, а чего же клятые москали не убили этнического украинца Захарченко, а поставили его главой ДНР? В Донецкой и Луганской области убивали тех, кто был за майданную Украину независимо от национальности. А вот евреев в годы ВМВ убивали просто за то, что евреи. Также как раньше в 1915 турки убивали армян только за то, что они армяне, а позже в Африке бхутту убивали тутси, и это называется геноцид. Такого с украинцами никто никогда не делал. Дошло?
А тут є модератори, щоб трошки урізати ремінець московитському пропагандисту??? Ще.
Тема єврейського та вірменського геноцидів - для України абсолютно неактуальна. Рекомендую московиту Шапо плакати на ізраїльських чи вірменських сайтах. Там його з радістю приймуть!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців