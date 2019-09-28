Подозреваю, что большинство персонажей в данном видео украинцы, от которых как говорит Франт почти уже не пахнет украинством. По крайней мере по крикам толпы слышно, что никто не обвиняет Рыбака, что он украинец, а кричат проклятый майдановец.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 29 вер, 2019 09:57
Re: Політичні дискусії
Подозреваю, что большинство персонажей в данном видео украинцы, от которых как говорит Франт почти уже не пахнет украинством. По крайней мере по крикам толпы слышно, что никто не обвиняет Рыбака, что он украинец, а кричат проклятый майдановец.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 29 вер, 2019 10:02
Re: Політичні дискусії
Никто украинцев хохлами не называет. Просто есть украинцы, а есть хохлы. Точно также, как есть евреи, а есть жиды, есть русские, а есть кацапы, есть американцы, а есть пиндосы.
Собственно записное форумное хамло Франт именно это и подтверждает. Заплевывает дерьмом всех вокруг, но чуть что - сразу в слезах и соплях бежит жаловаться модераторам.
Вспомнился какой-то старый советский фильм, где один мент говорит другому после какого-то подленького поступка последнего - "вот за это нас и называют легавыми"..
Додано: Нед 29 вер, 2019 10:17
Пока наблюдается то, что Зеленский что-то обещал или намекал в предвыборных баталиях не стоит и выеденного яйца, часто не только не выполняет обещания, а делает прямо противоположные вещи.
И тогда меняли очень знаковых - например Савченко, ГРУшников. А заблудившихся десантников, так вообще сразу отпускали, так что Алексеич был даже либеральнее своего преемника.
Ну, и ни Ющенко, ни Янукович, ни Порошенко не позволяли себе отзывать лицензии у телеканалов. Им много чего не нравилось, критика некоторых СМИ наверняка раздражала, но они не опускались до уровня отмен лицензий.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 29 вер, 2019 10:21
+1500
Вот мы тут все на данный момент интересуемся политической кухней и не знаю, как у кого, но у меня складывается ошибочное впечатление, что и все в стране так (большинство).
А на деле - буквально пару последних месяцев по боку, что там ЗЕ и Ко творят, так имею -- фамилию премьера с трудом вспомню, ну а уж кто и что он - вообще без понятия, аналогично по выборам в Раду и выбранным (правда, по ним хоть на ветке почитываю, что мелькает).
Тоже в своё время максимум знал, что есть Кравчук, Кучма...
Ну а уж кто владелец ТВ канала, стратегического для страны предприятия, разборки олигархов и т.п. -- тёмный лес.
Зато в своей специальности или в спорте, что интересен -- до винтика и шнурков коньков, до владельца Вингз и реформ НХЛ)))
З.Ы. имхо прежнее -- функция власть имущих на них и только на них. И никакой массовый пересичный строитель хоть капитализма, хоть коммунизма, хоть чего за них ее качественно и согласно функциональных обязанностей (то есть качественно и правильно) не выполнит.
Обыватель же должен профессионально водить, жарить, строить, шить, лечить и т.д.
Смотреть бейсбол и пр. и шоу борьбы между демами и респами.
И по боку ему кто победит...
И где находится какое-нибудь Зимбабве с проблемами.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 29 вер, 2019 10:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 вер, 2019 10:22
Re: Політичні дискусії
В Батурині малюки теж підтримували Карла? Ти вже реально задовбав зі своїм жертовним богообраним народом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 29 вер, 2019 10:38
яка зарозуміла самовпевненість. все зрозуміло з вашою особливістю.
Додано: Нед 29 вер, 2019 10:40
Так вроде это shapo тыкают в его национальность, а не он носится с нею)))
Т.е. он как бы защищается, а не нападает.
Додано: Нед 29 вер, 2019 10:46
якщо в тебе туго з пам’яттю то нагадаю що себе вони вважають окремою національністю.
Додано: Нед 29 вер, 2019 10:47
На сегодняшний день жертвенным народом стал украинский, евреи больше им никогда не будут,заруби себе это на носу, убогий.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 29 вер, 2019 10:48
|