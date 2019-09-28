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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4092409340944095>
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 09:57

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  shapo написав:Такого с украинцами никто никогда не делал.
Дошло?




Смотри и пересматривай. Столько раз, пока до тебя не дойдёт


Подозреваю, что большинство персонажей в данном видео украинцы, от которых как говорит Франт почти уже не пахнет украинством. По крайней мере по крикам толпы слышно, что никто не обвиняет Рыбака, что он украинец, а кричат проклятый майдановец.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 10:02

Re: Політичні дискусії

  Frant написав:Модератори, пропоную банити довічно за те, що українців дехто називає "хохлами"!

Никто украинцев хохлами не называет. Просто есть украинцы, а есть хохлы. Точно также, как есть евреи, а есть жиды, есть русские, а есть кацапы, есть американцы, а есть пиндосы.
Собственно записное форумное хамло Франт именно это и подтверждает. Заплевывает дерьмом всех вокруг, но чуть что - сразу в слезах и соплях бежит жаловаться модераторам.
Вспомнился какой-то старый советский фильм, где один мент говорит другому после какого-то подленького поступка последнего - "вот за это нас и называют легавыми"..
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 10:17

  ЛАД написав:Первое - он обещал закончить войну


Пока наблюдается то, что Зеленский что-то обещал или намекал в предвыборных баталиях не стоит и выеденного яйца, часто не только не выполняет обещания, а делает прямо противоположные вещи.


  ЛАД написав:Второе - обмен. Да, было и при По, и больше. Но тогда меняли рядовых. Сейчас - Сенцов, Цемах, Вышинский.


И тогда меняли очень знаковых - например Савченко, ГРУшников. А заблудившихся десантников, так вообще сразу отпускали, так что Алексеич был даже либеральнее своего преемника.

Ну, и ни Ющенко, ни Янукович, ни Порошенко не позволяли себе отзывать лицензии у телеканалов. Им много чего не нравилось, критика некоторых СМИ наверняка раздражала, но они не опускались до уровня отмен лицензий.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 10:21

  Starikan написав:
  detroytred написав: Вот ПАПа и спроси почему он не захотел с гирценками-наливайченками потерять.

У нас пост президента - прОклятое место.
Особенно для трех последних.
Порох на бульдозере и перед выборами - просто два разных человека.
С другой стороны, Гриценко тоже разные бигусообразные поливали перед выборами ("развалил и распродал армию").
А Наливайченко - а кто это? :oops: я, конечно, не пример, впервые услыхал о Зе за полгода до выборов, посмеялся и забыл. Если бы не было войны - мне было бы вообще всё равно, кто там у руля.

+1500
Вот мы тут все на данный момент интересуемся политической кухней и не знаю, как у кого, но у меня складывается ошибочное впечатление, что и все в стране так (большинство).
А на деле - буквально пару последних месяцев по боку, что там ЗЕ и Ко творят, так имею -- фамилию премьера с трудом вспомню, ну а уж кто и что он - вообще без понятия, аналогично по выборам в Раду и выбранным (правда, по ним хоть на ветке почитываю, что мелькает).

Тоже в своё время максимум знал, что есть Кравчук, Кучма...
Ну а уж кто владелец ТВ канала, стратегического для страны предприятия, разборки олигархов и т.п. -- тёмный лес.

Зато в своей специальности или в спорте, что интересен -- до винтика и шнурков коньков, до владельца Вингз и реформ НХЛ)))

З.Ы. имхо прежнее -- функция власть имущих на них и только на них. И никакой массовый пересичный строитель хоть капитализма, хоть коммунизма, хоть чего за них ее качественно и согласно функциональных обязанностей (то есть качественно и правильно) не выполнит.

Обыватель же должен профессионально водить, жарить, строить, шить, лечить и т.д.
Смотреть бейсбол и пр. и шоу борьбы между демами и респами.
И по боку ему кто победит...
И где находится какое-нибудь Зимбабве с проблемами.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 29 вер, 2019 10:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 10:22

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Да уж, дальше ехать некуда.
Прямо цитаты из "Майн кампф".
Украинский поклонник Гитлера, даже если твоя повторенная чушь правда, то грудные младенцы и старики тоже делали революцию в Германии и помогали русской армии в Турции и за это достойны смерти?
Какая вам Европа, вам совсем в другое место, нацики

В Батурині малюки теж підтримували Карла? Ти вже реально задовбав зі своїм жертовним богообраним народом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 10:38

  shapo написав:
  mephala написав:
  shapo написав:Не успел процитировать антисемитское письмо Куприна более чем 100-летней давности и его тут же повторили.
Воистину все течёт и ничего не меняется, а история учит только тому, что ничему не учит

так ти так і не відповів на головне - чому коли висловлюються антиукраїнські погляди навіть такі як "рєзать хахлов" то це не викликає ажіотажу та навіть хочуть провести повну амністію?

Да потому, что хохлов пока только за то, что хохол, никто никогда не убивал в отличие от евреев

яка зарозуміла самовпевненість. все зрозуміло з вашою особливістю.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 10:40

  lapay написав:
  shapo написав:Да уж, дальше ехать некуда.
Прямо цитаты из "Майн кампф".
Украинский поклонник Гитлера, даже если твоя повторенная чушь правда, то грудные младенцы и старики тоже делали революцию в Германии и помогали русской армии в Турции и за это достойны смерти?
Какая вам Европа, вам совсем в другое место, нацики

В Батурині малюки теж підтримували Карла? Ти вже реально задовбав зі своїм жертовним богообраним народом.

Так вроде это shapo тыкают в его национальность, а не он носится с нею)))
Т.е. он как бы защищается, а не нападает.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 10:46

  shapo написав:
  Frant написав:
  shapo написав:Да потому, что хохлов пока только за то, что хохол, никто никогда не убивал в отличие от евреев

Як це ніхто???
Росіяни убивали українців за те, що вони українці!

Події 2014-2015 - може, по пунктам перечислити! Той же депутат Рибак, той же кулеметник Брановицький! Десятки і сотні інших людей!

Пам'ять коротка у московського тролля Шапо!

Примитивный порохобот Франт, а чего же клятые москали не убили этнического украинца Захарченко, а поставили его главой ДНР?
В Донецкой и Луганской области убивали тех, кто был за майданную Украину независимо от национальности.
А вот евреев в годы ВМВ убивали просто за то, что евреи. Также как раньше в 1915 турки убивали армян только за то, что они армяне, а позже в Африке бхутту убивали тутси, и это называется геноцид.
Такого с украинцами никто никогда не делал.
Дошло?

якщо в тебе туго з пам’яттю то нагадаю що себе вони вважають окремою національністю.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 10:47

  lapay написав:
  shapo написав:Да уж, дальше ехать некуда.
Прямо цитаты из "Майн кампф".
Украинский поклонник Гитлера, даже если твоя повторенная чушь правда, то грудные младенцы и старики тоже делали революцию в Германии и помогали русской армии в Турции и за это достойны смерти?
Какая вам Европа, вам совсем в другое место, нацики

В Батурині малюки теж підтримували Карла? Ти вже реально задовбав зі своїм жертовним богообраним народом.


На сегодняшний день жертвенным народом стал украинский, евреи больше им никогда не будут,заруби себе это на носу, убогий.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 10:48

  shapo написав:
  Frant написав:Модератори, пропоную банити довічно за те, що українців дехто називає "хохлами"!

Правильно, и первого пусть забанят мефалу которому я отвечал его же словами

я взяв до лапок на відміну від вас.
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