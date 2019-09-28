Додано: Нед 29 вер, 2019 10:21

Starikan написав: detroytred написав: Вот ПАПа и спроси почему он не захотел с гирценками-наливайченками потерять. Вот ПАПа и спроси почему он не захотел с гирценками-наливайченками потерять.

У нас пост президента - прОклятое место.

Особенно для трех последних.

Порох на бульдозере и перед выборами - просто два разных человека.

С другой стороны, Гриценко тоже разные бигусообразные поливали перед выборами ("развалил и распродал армию").

А Наливайченко - а кто это? я, конечно, не пример, впервые услыхал о Зе за полгода до выборов, посмеялся и забыл. Если бы не было войны - мне было бы вообще всё равно, кто там у руля. У нас пост президента - прОклятое место.Особенно для трех последних.Порох на бульдозере и перед выборами - просто два разных человека.С другой стороны, Гриценко тоже разные бигусообразные поливали перед выборами ("развалил и распродал армию").А Наливайченко - а кто это?я, конечно, не пример, впервые услыхал о Зе за полгода до выборов, посмеялся и забыл. Если бы не было войны - мне было бы вообще всё равно, кто там у руля.

+1500Вот мы тут все на данный момент интересуемся политической кухней и не знаю, как у кого, но у меня складывается ошибочное впечатление, что и все в стране так (большинство).А на деле - буквально пару последних месяцев по боку, что там ЗЕ и Ко творят, так имею -- фамилию премьера с трудом вспомню, ну а уж кто и что он - вообще без понятия, аналогично по выборам в Раду и выбранным (правда, по ним хоть на ветке почитываю, что мелькает).Тоже в своё время максимум знал, что есть Кравчук, Кучма...Ну а уж кто владелец ТВ канала, стратегического для страны предприятия, разборки олигархов и т.п. -- тёмный лес.Зато в своей специальности или в спорте, что интересен -- до винтика и шнурков коньков, до владельца Вингз и реформ НХЛ)))З.Ы. имхо прежнее -- функция власть имущих на них и только на них. И никакой массовый пересичный строитель хоть капитализма, хоть коммунизма, хоть чего за них ее качественно и согласно функциональных обязанностей (то есть качественно и правильно) не выполнит.Обыватель же должен профессионально водить, жарить, строить, шить, лечить и т.д.Смотреть бейсбол и пр. и шоу борьбы между демами и респами.И по боку ему кто победит...И где находится какое-нибудь Зимбабве с проблемами.