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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4092409340944095
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 10:48

  mephala написав:
  shapo написав:Примитивный порохобот Франт, а чего же клятые москали не убили этнического украинца Захарченко, а поставили его главой ДНР?
В Донецкой и Луганской области убивали тех, кто был за майданную Украину независимо от национальности.
А вот евреев в годы ВМВ убивали просто за то, что евреи. Также как раньше в 1915 турки убивали армян только за то, что они армяне, а позже в Африке бхутту убивали тутси, и это называется геноцид.
Такого с украинцами никто никогда не делал.
Дошло?

якщо в тебе туго з пам’яттю то нагадаю що себе вони вважають окремою національністю.


Это имеет отношение к геноциду евреев и армян?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 10:51

  Frant написав:
Тема єврейського та вірменського геноцидів - для України абсолютно неактуальна.


Вообще-то актуальна - в качестве предостережения. А с кого, как думаешь, украинские националисты черпают "вдохновение"?

Позволю себе цитату Тягнибока. Лето 2004-го года, предвыборная агитация. Не весна 2014-го, а лето 2004-го!

"Вони не боялися, як і ми зараз не повинні боятися, вони взяли автомат на шию і пішли в ті ліси, вони готувалися і боролися з москалями, боролися з німцями, боролися з жидвою та іншою нечистю"

Что-то я помню, когда "жидва" нападала на Украину, что необходимо взять в руки автомат и бороться с ней.

Это типичный экстремизм, который в Украине находит поддержку плюс-минус 2% населения. Мало? Да. Можно ли этим пренебречь? Нет - у гитлера и столько не было вначале пути...

https://www.istpravda.com.ua/videos/2010/11/5/2422/
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