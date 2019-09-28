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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4092409340944095 Додано: Нед 29 вер, 2019 10:48 mephala написав: shapo написав: Примитивный порохобот Франт, а чего же клятые москали не убили этнического украинца Захарченко, а поставили его главой ДНР?

В Донецкой и Луганской области убивали тех, кто был за майданную Украину независимо от национальности.

А вот евреев в годы ВМВ убивали просто за то, что евреи. Также как раньше в 1915 турки убивали армян только за то, что они армяне, а позже в Африке бхутту убивали тутси, и это называется геноцид.

Такого с украинцами никто никогда не делал.

Дошло? Примитивный порохобот Франт, а чего же клятые москали не убили этнического украинца Захарченко, а поставили его главой ДНР?В Донецкой и Луганской области убивали тех, кто был за майданную Украину независимо от национальности.А вот евреев в годы ВМВ убивали просто за то, что евреи. Также как раньше в 1915 турки убивали армян только за то, что они армяне, а позже в Африке бхутту убивали тутси, и это называется геноцид.Такого с украинцами никто никогда не делал.Дошло?

якщо в тебе туго з пам’яттю то нагадаю що себе вони вважають окремою національністю. якщо в тебе туго з пам’яттю то нагадаю що себе вони вважають окремою національністю.



Это имеет отношение к геноциду евреев и армян? Это имеет отношение к геноциду евреев и армян? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2088 З нами з: 29.05.18 Подякував: 80 раз. Подякували: 519 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 вер, 2019 10:51 Frant написав:

Тема єврейського та вірменського геноцидів - для України абсолютно неактуальна.

Тема єврейського та вірменського геноцидів - для України абсолютно неактуальна.



Вообще-то актуальна - в качестве предостережения. А с кого, как думаешь, украинские националисты черпают "вдохновение"?



Позволю себе цитату Тягнибока. Лето 2004-го года, предвыборная агитация. Не весна 2014-го, а лето 2004-го!



"Вони не боялися, як і ми зараз не повинні боятися, вони взяли автомат на шию і пішли в ті ліси, вони готувалися і боролися з москалями, боролися з німцями, боролися з жидвою та іншою нечистю"



Что-то я помню, когда "жидва" нападала на Украину, что необходимо взять в руки автомат и бороться с ней.



Это типичный экстремизм, который в Украине находит поддержку плюс-минус 2% населения. Мало? Да. Можно ли этим пренебречь? Нет - у гитлера и столько не было вначале пути...



https://www.istpravda.com.ua/videos/2010/11/5/2422/ Вообще-то актуальна - в качестве предостережения. А с кого, как думаешь, украинские националисты черпают "вдохновение"?Позволю себе цитату Тягнибока. Лето 2004-го года, предвыборная агитация. Не весна 2014-го, а лето 2004-го!"Вони не боялися, як і ми зараз не повинні боятися, вони взяли автомат на шию і пішли в ті ліси, вони готувалися і боролися з москалями, боролися з німцями, боролися зЧто-то я помню, когда "жидва" нападала на Украину, что необходимо взять в руки автомат и бороться с ней.Это типичный экстремизм, который в Украине находит поддержку плюс-минус 2% населения. Мало? Да. Можно ли этим пренебречь? Нет - у гитлера и столько не было вначале пути... zРадио

Повідомлень: 3620 З нами з: 02.05.18 Подякував: 797 раз. Подякували: 1886 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4092409340944095 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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