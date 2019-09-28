Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Примитивный порохобот Франт, а чего же клятые москали не убили этнического украинца Захарченко, а поставили его главой ДНР? В Донецкой и Луганской области убивали тех, кто был за майданную Украину независимо от национальности. А вот евреев в годы ВМВ убивали просто за то, что евреи. Также как раньше в 1915 турки убивали армян только за то, что они армяне, а позже в Африке бхутту убивали тутси, и это называется геноцид. Такого с украинцами никто никогда не делал. Дошло?
якщо в тебе туго з пам’яттю то нагадаю що себе вони вважають окремою національністю.