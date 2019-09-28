Додано: Нед 29 вер, 2019 11:20

mephala написав: взагалі то я казав що коли українця вбивають за те що він українець взагалі то я казав що коли українця вбивають за те що він українець

Какая-то склонность к мазохизму, имхо. Нас убивают за то, что мы украинцы. В Московии полно украинцев, в ТОП-100 Форбс РФ полно украинцев, второй человек по рангу в РФ Матвиенко, лучший друг Путина - Тимченко, половина российской эстрады, которыми рукоплещут россияне это украинцы, в российской армии в высшем офицерском составе полно украинцев, даже Эйрмакс недавно слетал в Москву и остался доволен, хотя он вроде не этнический украинец, если не ошибаюсь.Убивают за идеологию, как раньше коммунисты убивали всех подряд, что грузин, что евреев, что русских, что украинцев, что узбеков, и при калмыке-еврее Ульянове, и при грузине Сталине.