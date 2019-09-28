Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Примитивный порохобот Франт, а чего же клятые москали не убили этнического украинца Захарченко, а поставили его главой ДНР? В Донецкой и Луганской области убивали тех, кто был за майданную Украину независимо от национальности. А вот евреев в годы ВМВ убивали просто за то, что евреи. Также как раньше в 1915 турки убивали армян только за то, что они армяне, а позже в Африке бхутту убивали тутси, и это называется геноцид. Такого с украинцами никто никогда не делал. Дошло?
якщо в тебе туго з пам’яттю то нагадаю що себе вони вважають окремою національністю.
shapo написав:Примитивный порохобот Франт, а чего же клятые москали не убили этнического украинца Захарченко, а поставили его главой ДНР? В Донецкой и Луганской области убивали тех, кто был за майданную Украину независимо от национальности. А вот евреев в годы ВМВ убивали просто за то, что евреи. Также как раньше в 1915 турки убивали армян только за то, что они армяне, а позже в Африке бхутту убивали тутси, и это называется геноцид. Такого с украинцами никто никогда не делал. Дошло?
якщо в тебе туго з пам’яттю то нагадаю що себе вони вважають окремою національністю.
Это имеет отношение к геноциду евреев и армян?
взагалі то я казав що коли українця вбивають за те що він українець такого ажіотажу немає на відміну коли те саме зроблять з євреєм. навіть подумують зробити тотальну амністію всім злочинцям. от я вам і задав питання - а чим же відрізняється одне від одного?
mephala написав:взагалі то я казав що коли українця вбивають за те що він українець
Какая-то склонность к мазохизму, имхо. Нас убивают за то, что мы украинцы. В Московии полно украинцев, в ТОП-100 Форбс РФ полно украинцев, второй человек по рангу в РФ Матвиенко, лучший друг Путина - Тимченко, половина российской эстрады, которыми рукоплещут россияне это украинцы, в российской армии в высшем офицерском составе полно украинцев, даже Эйрмакс недавно слетал в Москву и остался доволен, хотя он вроде не этнический украинец, если не ошибаюсь. Убивают за идеологию, как раньше коммунисты убивали всех подряд, что грузин, что евреев, что русских, что украинцев, что узбеков, и при калмыке-еврее Ульянове, и при грузине Сталине.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
shapo написав:Да уж, дальше ехать некуда. Прямо цитаты из "Майн кампф". Украинский поклонник Гитлера, даже если твоя повторенная чушь правда, то грудные младенцы и старики тоже делали революцию в Германии и помогали русской армии в Турции и за это достойны смерти? Какая вам Европа, вам совсем в другое место, нацики
В Батурині малюки теж підтримували Карла? Ти вже реально задовбав зі своїм жертовним богообраним народом.
На сегодняшний день жертвенным народом стал украинский, евреи больше им никогда не будут,заруби себе это на носу, убогий.
Модератори, прошу забанити цього сіоніста-московіта! Насамперед за те, що у-род називає українців хохлами!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
mephala написав:взагалі то я казав що коли українця вбивають за те що він українець
Какая-то склонность к мазохизму, имхо. Нас убивают за то, что мы украинцы. В Московии полно украинцев, в ТОП-100 Форбс РФ полно украинцев, второй человек по рангу в РФ Матвиенко, лучший друг Путина - Тимченко, половина российской эстрады, которыми рукоплещут россияне это украинцы, в российской армии в высшем офицерском составе полно украинцев, даже Эйрмакс недавно слетал в Москву и остался доволен, хотя он вроде не этнический украинец, если не ошибаюсь. Убивают за идеологию, как раньше коммунисты убивали всех подряд, что грузин, что евреев, что русских, что украинцев, что узбеков, и при калмыке-еврее Ульянове, и при грузине Сталине.
взагалі то я веду мову про донбас а не десь там. чи амністію збираються по всьому світу запровадити?
detroytred написав:Так вроде это shapo тыкают в его национальность, а не он носится с нею))) Т.е. он как бы защищается, а не нападает.
Ну так, всі погані, а євреї гарні. І не було серед них ні катів, ні териростів. А те, що їх Гітлер багато вбив, то не вони перші, і не вони останні. Для мене Гітлер, Ленін, Брейвік, Бен ладан, Пол Пот і тому подібні на одній дошці. Вони вбивали невинних за ідею. А хто скільки конкретно вбив - це вже в кого які були можливості.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.