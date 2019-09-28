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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4093409440954096 Додано: Нед 29 вер, 2019 11:37 mephala написав: взагалі то я веду мову про донбас а не десь там. чи амністію збираються по всьому світу запровадити? взагалі то я веду мову про донбас а не десь там. чи амністію збираються по всьому світу запровадити?



Все разговоры про амнистию ограничиваются с приставкой - те кто не убивал, тех амнистируем. С учетом того, что подавляющая часть населения ОРДЛО тем или иным способом за пять лет или участвовала в незаконных формированиях, или помогала им, или являлась служащими и чиновниками ОРДЛО, или участвовала в незаконных выборах, или писали в соцсетях сепаратистские высказывания, то без амнистии просто не обойтись, иначе там надо делать большую тюрьму, или они будут отбиваться до последнего патрона. Все разговоры про амнистию ограничиваются с приставкой - те кто не убивал, тех амнистируем. С учетом того, что подавляющая часть населения ОРДЛО тем или иным способом за пять лет или участвовала в незаконных формированиях, или помогала им, или являлась служащими и чиновниками ОРДЛО, или участвовала в незаконных выборах, или писали в соцсетях сепаратистские высказывания, то без амнистии просто не обойтись, иначе там надо делать большую тюрьму, или они будут отбиваться до последнего патрона. Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 12961 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3681 раз. Подякували: 5377 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 вер, 2019 11:39 lapay написав: shapo написав: На сегодняшний день жертвенным народом стал украинский, евреи больше им никогда не будут,заруби себе это на носу, убогий. На сегодняшний день жертвенным народом стал украинский, евреи больше им никогда не будут,заруби себе это на носу, убогий.

Ти вже в Бабин Яр сходив сьогодні, чи інтернет-воїном цікавіше, ніж сходити і покласти квіти жертвам? Ти вже в Бабин Яр сходив сьогодні, чи інтернет-воїном цікавіше, ніж сходити і покласти квіти жертвам?



Родственники моей матери лежат в Полтавском Яру, так что для меня Холокост вполне конкретен в отличие от тебя, балаболки на любую тему Родственники моей матери лежат в Полтавском Яру, так что для меня Холокост вполне конкретен в отличие от тебя, балаболки на любую тему Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2091 З нами з: 29.05.18 Подякував: 80 раз. Подякували: 519 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 вер, 2019 11:41 Frant написав: Сіоніст того не розуміє! Надто складно для нього. Сіоніст того не розуміє! Надто складно для нього.



Ты бы хоть узнал что такое сионист не из кпсс-совских брошюрок прежде чем что-то ляпать языком Ты бы хоть узнал что такое сионист не из кпсс-совских брошюрок прежде чем что-то ляпать языком Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2091 З нами з: 29.05.18 Подякував: 80 раз. Подякували: 519 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 вер, 2019 11:45 mephala написав: взагалі то я казав що коли українця вбивають за те що він українець такого ажіотажу немає на відміну коли те саме зроблять з євреєм. навіть подумують зробити тотальну амністію всім злочинцям. от я вам і задав питання - а чим же відрізняється одне від одного? взагалі то я казав що коли українця вбивають за те що він українець такого ажіотажу немає на відміну коли те саме зроблять з євреєм. навіть подумують зробити тотальну амністію всім злочинцям. от я вам і задав питання - а чим же відрізняється одне від одного?



Я уже ответил, что в ОРДЛО убивали не украинцев, а тех, кто за майдан и киевскую (на тот момент) власть.

А украинец Захарченко стал главным сепаратистом возглавляя ДНР. И не он один украинец был и есть на стороне сепаратистов, так что мимо. Я уже ответил, что в ОРДЛО убивали не украинцев, а тех, кто за майдан и киевскую (на тот момент) власть.А украинец Захарченко стал главным сепаратистом возглавляя ДНР. И не он один украинец был и есть на стороне сепаратистов, так что мимо. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2091 З нами з: 29.05.18 Подякував: 80 раз. Подякували: 519 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 вер, 2019 11:52 shapo написав: mephala написав: взагалі то я казав що коли українця вбивають за те що він українець такого ажіотажу немає на відміну коли те саме зроблять з євреєм. навіть подумують зробити тотальну амністію всім злочинцям. от я вам і задав питання - а чим же відрізняється одне від одного? взагалі то я казав що коли українця вбивають за те що він українець такого ажіотажу немає на відміну коли те саме зроблять з євреєм. навіть подумують зробити тотальну амністію всім злочинцям. от я вам і задав питання - а чим же відрізняється одне від одного?



Я уже ответил, что в ОРДЛО убивали не украинцев, а тех, кто за майдан и киевскую (на тот момент) власть.

А украинец Захарченко стал главным сепаратистом возглавляя ДНР. И не он один украинец был и есть на стороне сепаратистов, так что мимо. Я уже ответил, что в ОРДЛО убивали не украинцев, а тех, кто за майдан и киевскую (на тот момент) власть.А украинец Захарченко стал главным сепаратистом возглавляя ДНР. И не он один украинец был и есть на стороне сепаратистов, так что мимо.

шапо тєряєт бєрєга. шапо тєряєт бєрєга. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16282 З нами з: 09.03.14 Подякував: 957 раз. Подякували: 982 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 вер, 2019 12:21 shapo написав: mephala написав: взагалі то я казав що коли українця вбивають за те що він українець такого ажіотажу немає на відміну коли те саме зроблять з євреєм. навіть подумують зробити тотальну амністію всім злочинцям. от я вам і задав питання - а чим же відрізняється одне від одного? взагалі то я казав що коли українця вбивають за те що він українець такого ажіотажу немає на відміну коли те саме зроблять з євреєм. навіть подумують зробити тотальну амністію всім злочинцям. от я вам і задав питання - а чим же відрізняється одне від одного?



Я уже ответил, что в ОРДЛО убивали не украинцев, а тех, кто за майдан и киевскую (на тот момент) власть.

А украинец Захарченко стал главным сепаратистом возглавляя ДНР. И не он один украинец был и есть на стороне сепаратистов, так что мимо. Я уже ответил, что в ОРДЛО убивали не украинцев, а тех, кто за майдан и киевскую (на тот момент) власть.А украинец Захарченко стал главным сепаратистом возглавляя ДНР. И не он один украинец был и есть на стороне сепаратистов, так что мимо.

ви б для початку поцікавилися чи вважають вони себе українцями щоб стверджувати щось.

вони вигадали собі нову національність і її пропагандують.

я маю на увазі не всіх жителів донбасу а саме тих хто коїть тяжкі злочини. ви б для початку поцікавилися чи вважають вони себе українцями щоб стверджувати щось.вони вигадали собі нову національність і її пропагандують.я маю на увазі не всіх жителів донбасу а саме тих хто коїть тяжкі злочини. mephala Повідомлень: 5521 З нами з: 07.04.14 Подякував: 77 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4093409440954096 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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