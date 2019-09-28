RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 409440954096409740984099>
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:37

  mephala написав:взагалі то я веду мову про донбас а не десь там. чи амністію збираються по всьому світу запровадити?


Все разговоры про амнистию ограничиваются с приставкой - те кто не убивал, тех амнистируем. С учетом того, что подавляющая часть населения ОРДЛО тем или иным способом за пять лет или участвовала в незаконных формированиях, или помогала им, или являлась служащими и чиновниками ОРДЛО, или участвовала в незаконных выборах, или писали в соцсетях сепаратистские высказывания, то без амнистии просто не обойтись, иначе там надо делать большую тюрьму, или они будут отбиваться до последнего патрона.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 12962
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3681 раз.
Подякували: 5377 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:39

  lapay написав:
  shapo написав:На сегодняшний день жертвенным народом стал украинский, евреи больше им никогда не будут,заруби себе это на носу, убогий.

Ти вже в Бабин Яр сходив сьогодні, чи інтернет-воїном цікавіше, ніж сходити і покласти квіти жертвам?


Родственники моей матери лежат в Полтавском Яру, так что для меня Холокост вполне конкретен в отличие от тебя, балаболки на любую тему
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2091
З нами з: 29.05.18
Подякував: 80 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:41

  Frant написав:Сіоніст того не розуміє! Надто складно для нього.


Ты бы хоть узнал что такое сионист не из кпсс-совских брошюрок прежде чем что-то ляпать языком
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2091
З нами з: 29.05.18
Подякував: 80 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:45

  mephala написав:взагалі то я казав що коли українця вбивають за те що він українець такого ажіотажу немає на відміну коли те саме зроблять з євреєм. навіть подумують зробити тотальну амністію всім злочинцям. от я вам і задав питання - а чим же відрізняється одне від одного?


Я уже ответил, что в ОРДЛО убивали не украинцев, а тех, кто за майдан и киевскую (на тот момент) власть.
А украинец Захарченко стал главным сепаратистом возглавляя ДНР. И не он один украинец был и есть на стороне сепаратистов, так что мимо.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2091
З нами з: 29.05.18
Подякував: 80 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:52

  shapo написав:
  mephala написав:взагалі то я казав що коли українця вбивають за те що він українець такого ажіотажу немає на відміну коли те саме зроблять з євреєм. навіть подумують зробити тотальну амністію всім злочинцям. от я вам і задав питання - а чим же відрізняється одне від одного?


Я уже ответил, что в ОРДЛО убивали не украинцев, а тех, кто за майдан и киевскую (на тот момент) власть.
А украинец Захарченко стал главным сепаратистом возглавляя ДНР. И не он один украинец был и есть на стороне сепаратистов, так что мимо.

шапо тєряєт бєрєга.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16288
З нами з: 09.03.14
Подякував: 957 раз.
Подякували: 985 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 12:21

  shapo написав:
  mephala написав:взагалі то я казав що коли українця вбивають за те що він українець такого ажіотажу немає на відміну коли те саме зроблять з євреєм. навіть подумують зробити тотальну амністію всім злочинцям. от я вам і задав питання - а чим же відрізняється одне від одного?


Я уже ответил, что в ОРДЛО убивали не украинцев, а тех, кто за майдан и киевскую (на тот момент) власть.
А украинец Захарченко стал главным сепаратистом возглавляя ДНР. И не он один украинец был и есть на стороне сепаратистов, так что мимо.

ви б для початку поцікавилися чи вважають вони себе українцями щоб стверджувати щось.
вони вигадали собі нову національність і її пропагандують.
я маю на увазі не всіх жителів донбасу а саме тих хто коїть тяжкі злочини.
mephala
 
Повідомлень: 5521
З нами з: 07.04.14
Подякував: 77 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 12:35

  shapo написав:......
Дошло?

До него никогда не дойдет.
Но ему это и не нужно. Через несколько лет он с тем же успехом может писать прямо противоположное.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14239
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4274 раз.
Подякували: 3973 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 12:43

  lapay написав:.....
Вбивають "зрадників". Нацисти вбивали євреїв за ніж в спину у вигляді революції, ....

За яку "революцiю"?
Всё-таки глупости писать не стоит.

Песикот, Рыбака убили не за национальность, а за взгляды.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14239
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4274 раз.
Подякували: 3973 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 12:46

  zРадио написав:Позволю себе цитату Тягнибока. Лето 2004-го года, предвыборная агитация. Не весна 2014-го, а лето 2004-го!

Так и где теперь Тягнибок ? Так отож
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3006
З нами з: 31.08.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 12:53

  pesikot написав:
  zРадио написав:Позволю себе цитату Тягнибока. Лето 2004-го года, предвыборная агитация. Не весна 2014-го, а лето 2004-го!

Так и где теперь Тягнибок ? Так отож


2% поддержки, как я и написал там ниже, имеет... Это приемлемо в рамках страны - в ВР не попадет, в высшую исполнительную власть, соответственно, тоже.

Но с учетом сильного регионального перекоса - может представлять опасность. В некоторых городах представители ВО Свобода являются мэрами. Плюс контролируют несколько районных рад и имеют вес в ряде областных...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3625
З нами з: 02.05.18
Подякував: 798 раз.
Подякували: 1886 раз.
 
Профіль
2
3
3
  #<1 ... 409440954096409740984099>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15096)
29.09.2019 14:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.