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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 29 вер, 2019 11:37
mephala написав:
взагалі то я веду мову про донбас а не десь там. чи амністію збираються по всьому світу запровадити?
Все разговоры про амнистию ограничиваются с приставкой - те кто не убивал, тех амнистируем. С учетом того, что подавляющая часть населения ОРДЛО тем или иным способом за пять лет или участвовала в незаконных формированиях, или помогала им, или являлась служащими и чиновниками ОРДЛО, или участвовала в незаконных выборах, или писали в соцсетях сепаратистские высказывания, то без амнистии просто не обойтись, иначе там надо делать большую тюрьму, или они будут отбиваться до последнего патрона.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 11:39
lapay написав: shapo написав:
На сегодняшний день жертвенным народом стал украинский, евреи больше им никогда не будут,заруби себе это на носу, убогий.
Ти вже в Бабин Яр сходив сьогодні, чи інтернет-воїном цікавіше, ніж сходити і покласти квіти жертвам?
Родственники моей матери лежат в Полтавском Яру, так что для меня Холокост вполне конкретен в отличие от тебя, балаболки на любую тему
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Додано: Нед 29 вер, 2019 11:41
Frant написав:
Сіоніст того не розуміє! Надто складно для нього.
Ты бы хоть узнал что такое сионист не из кпсс-совских брошюрок прежде чем что-то ляпать языком
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Додано: Нед 29 вер, 2019 11:45
mephala написав:
взагалі то я казав що коли українця вбивають за те що він українець такого ажіотажу немає на відміну коли те саме зроблять з євреєм. навіть подумують зробити тотальну амністію всім злочинцям. от я вам і задав питання - а чим же відрізняється одне від одного?
Я уже ответил, что в ОРДЛО убивали не украинцев, а тех, кто за майдан и киевскую (на тот момент) власть.
А украинец Захарченко стал главным сепаратистом возглавляя ДНР. И не он один украинец был и есть на стороне сепаратистов, так что мимо.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 11:52
shapo написав: mephala написав:
взагалі то я казав що коли українця вбивають за те що він українець такого ажіотажу немає на відміну коли те саме зроблять з євреєм. навіть подумують зробити тотальну амністію всім злочинцям. от я вам і задав питання - а чим же відрізняється одне від одного?
Я уже ответил, что в ОРДЛО убивали не украинцев, а тех, кто за майдан и киевскую (на тот момент) власть.
А украинец Захарченко стал главным сепаратистом возглавляя ДНР. И не он один украинец был и есть на стороне сепаратистов, так что мимо.
шапо тєряєт бєрєга.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 12:21
shapo написав: mephala написав:
взагалі то я казав що коли українця вбивають за те що він українець такого ажіотажу немає на відміну коли те саме зроблять з євреєм. навіть подумують зробити тотальну амністію всім злочинцям. от я вам і задав питання - а чим же відрізняється одне від одного?
Я уже ответил, что в ОРДЛО убивали не украинцев, а тех, кто за майдан и киевскую (на тот момент) власть.
А украинец Захарченко стал главным сепаратистом возглавляя ДНР. И не он один украинец был и есть на стороне сепаратистов, так что мимо.
ви б для початку поцікавилися чи вважають вони себе українцями щоб стверджувати щось.
вони вигадали собі нову національність і її пропагандують.
я маю на увазі не всіх жителів донбасу а саме тих хто коїть тяжкі злочини.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 12:35
shapo написав:
......
Дошло?
До него никогда не дойдет.
Но ему это и не нужно. Через несколько лет он с тем же успехом может писать прямо противоположное.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 12:43
lapay написав:
.....
Вбивають "зрадників". Нацисти вбивали євреїв за ніж в спину у вигляді революції, ....
За яку "революцiю"?
Всё-таки глупости писать не стоит.
Песикот, Рыбака убили не за национальность, а за взгляды.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 12:46
zРадио написав:
Позволю себе цитату Тягнибока. Лето 2004-го года, предвыборная агитация. Не весна 2014-го, а лето 2004-го!
Так и где теперь Тягнибок ? Так отож
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Нед 29 вер, 2019 12:53
pesikot написав: zРадио написав:
Позволю себе цитату Тягнибока. Лето 2004-го года, предвыборная агитация. Не весна 2014-го, а лето 2004-го!
Так и где теперь Тягнибок ? Так отож
2% поддержки, как я и написал там ниже, имеет... Это приемлемо в рамках страны - в ВР не попадет, в высшую исполнительную власть, соответственно, тоже.
Но с учетом сильного регионального перекоса - может представлять опасность. В некоторых городах представители ВО Свобода являются мэрами. Плюс контролируют несколько районных рад и имеют вес в ряде областных...
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