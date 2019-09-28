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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 29 вер, 2019 12:55
За такий "зразок" саджати треба!
Не видел весь мультик, но, судя по трейлеру, точно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 12:59
flyman написав: shapo написав: mephala написав:
взагалі то я казав що коли українця вбивають за те що він українець такого ажіотажу немає на відміну коли те саме зроблять з євреєм. навіть подумують зробити тотальну амністію всім злочинцям. от я вам і задав питання - а чим же відрізняється одне від одного?
Я уже ответил, что в ОРДЛО убивали не украинцев, а тех, кто за майдан и киевскую (на тот момент) власть.
А украинец Захарченко стал главным сепаратистом возглавляя ДНР. И не он один украинец был и есть на стороне сепаратистов, так что мимо.
шапо тєряєт бєрєга.
И в чём же он "потерял берега" в данном случае? Можно конкретнее?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 12:59
shapo написав:
Да потому, что хохлов пока только за то, что хохол, никто никогда не убивал в отличие от евреев
Жидок-ти в черговий раз забрехався...
Українців різали поляки(за що українці різали поляків)
Українців різали турки (за що українці різали турків)
Українців різали москалі(за що українці різали москалів)
Але все це відбувалось коли українці захищали свої землі.
Що захищали жиди в Бердичев, Києві чи Львові ?
Сталін для жидів створив в Біробіджані -єврейську автономію -чомусь ви туди не поїхали
Сталін створив для жидів Ізраїль - чомусь ви там почали витискати арабів і вас знову там різали....
От і виходить
Жиди захопили чужу територію а потім ображаються що їх там ріжуть.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Нед 29 вер, 2019 13:07
ЛАД написав: lapay написав:
.....
Вбивають "зрадників". Нацисти вбивали євреїв за ніж в спину у вигляді революції, ....
За яку "революцiю"?
Всё-таки глупости писать не стоит.
Я сам не понял - это о т.н. Октябрьской что-ли?
Ухаха. Сильно же засран мозг у гражданина...
Тогда по тому же принципу можно разложить и т.н. Революцію Гідності по национальностям ее лидеров. Яценюк - наполовину еврей (мама - Бакай). Кличко - тоже, только по линии отца. Порошенко - молдаванин.
А как же тогда "пам'ятай, чужинець, тут господар - українець"?
В общем, что я вам скажу, собеседнички-любители мерять черепа и носы - опасной дорогой вы идете...
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Додано: Нед 29 вер, 2019 13:08
Сегодня на форуме антисемитизм на марше!
И модераторы молчат.
Но вот что не удивляет, что в этом отметились практически все "порохоботы".
Starikan, Вас не смущает то, что среди них все "отсутствующие у Вас в подписи"?
Уже когда-то писал, что решение голосовать против По в очень значительной степени было вызвано его форумными пропагандистами и высказываемыми ими взглядами.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 13:11
budivelnik написав: shapo написав:
Да потому, что хохлов пока только за то, что хохол, никто никогда не убивал в отличие от евреев
Жидок-ти в черговий раз забрехався...
Що захищали жиди в Бердичев, Києві чи Львові ?
Сталін для жидів створив в Біробіджані -єврейську автономію -чомусь ви туди не поїхали
Сталін створив для жидів Ізраїль - чомусь ви там почали витискати арабів і вас знову там різали....
От і виходить
Жиди захопили чужу територію а потім ображаються що їх там ріжуть.
Офигеть не встать - и это в годовщину трагедии в Бабьем Яру... Не форум, а заповедник нацистов
PS: относительно использованного shapo гадкого слова "хохол" вроде бы уже разобрались - имеет ли смысл в отместку использовать гадкое слово "жид"???
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Додано: Нед 29 вер, 2019 13:13
ЛАД написав:
Сегодня на форуме антисемитизм на марше!
А може сіонізм?
Може один приблуда ,провокує всіх і вся витягуючи все нову і нову брехню...
При чому його жовч тому що він хоче але не може виїхати...Але так як довголіття мами не може бути цьому причиною - то він кидає лайно на всю Україну і українське.
Може вже хоч на старості різним трьохбуквеним треба навчитись відрізняти причину від наслідків?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Нед 29 вер, 2019 13:14
zРадио написав:
PS: относительно использованного shapo гадкого слова "хохол" вроде бы уже разобрались - имеет ли смысл в отместку использовать гадкое слово "жид"???
Без проблем
Бере жид - повертається до своїх попередніх повідомлень і витирає в них хохол і я відразу перетворю його на єврея.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Нед 29 вер, 2019 13:14
zРадио написав: ЛАД написав: lapay написав:
.....
Вбивають "зрадників". Нацисти вбивали євреїв за ніж в спину у вигляді революції, ....
За яку "революцiю"?
Всё-таки глупости писать не стоит.
Я сам не понял - это о т.н. Октябрьской что-ли?
Ухаха. Сильно же засран мозг у гражданина...
Тогда по тому же принципу можно разложить и т.н. Революцію Гідності по национальностям ее лидеров. Яценюк - наполовину еврей (мама - Бакай). Кличко - тоже, только по линии отца. Порошенко - молдаванин.
А как же тогда "пам'ятай, чужинець, тут господар - українець"?
В общем, что я вам скажу, собеседнички-любители мерять черепа и носы - опасной дорогой вы идете...
Да ничем у него мозг не засран. Просто элементарный антисемит. Только не совсем пещерный (Христа распяли и "пьют кровь христианских младенцев"), а несколько более современный, так сказать "интеллектуальный".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 13:17
ЛАД написав:
Но вот что не удивляет, что в этом отметились практически все "порохоботы".
Я уже не раз отмечал, в том числе для модераторов, что почему то и зачем то украинский национализм почти всегда сопровождается антисемитизмом. Ну ладно уже русофобия - реально было за что. Ну ладно уже шовинизм - без него национализм даже смешон. Но евреи то когда нападали на Украину???
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zРадио
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