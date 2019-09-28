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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 29 вер, 2019 14:33
mephala написав: Тракторист написав: flyman написав:
а Мазепа зрадник... що там ще ?
Ісус Христос, за що його засудили, нагадаєш, теж злочинець, нєа?
судя по тому что вы резко меняете тему, вы согласились с тем что бандера преступник?...
якщо вам не доходить то зайдемо з іншої сторони.
а судді хто які вирішили що він злочинець?
приговор вынесен судом Польши в отношении гражданина Польши. если вы считаете это решение суда незаконным, вы его можете обжаловать в установленном законом порядке, а так как этого никто никогда не сделал у меня нет оснований не доверять решению польского суда...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Нед 29 вер, 2019 14:35
Тракторист написав: flyman написав:
Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв звання Героя України провіднику ОУН Степану Бандері. Як передає кореспондент УНІАН, про підписання відповідного указу він сказав, виступаючи з промовою з нагоди Дня Соборності у Національній опері України Нагороду з рук Президента отримав онук С.Бандери.
г-н ющенко в данной ситуации нарушил закон Украины и превысил свои полномочия, так как звание героя Украины присуждается гражданам Украины, а польский преступник бендера никогда гражданином Украины не был...
Бандера українець, участник національного визвольного руху. Для України герой. Що в Польщі чи московії з цього питання думають Україну не хвилює.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 14:36
detroytred написав: flyman написав: detroytred написав:
flyman
Я уже запутался в критериях))
А Савченко - герой для украинцев?
Президентом же отмечена. Этого ведь достаточно, получается.
так ще жива, чи ти хочеш проспект її іменем перейменувати?
Ты указал на очевидное - что ещё жива. И задал вопрос, уводящий в сторону и глупый. Вместо ответа.
Лучше бы просто промолчал))
"какой вопрос - такой ответ"
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 14:40
Тракторист написав: mephala написав: Тракторист написав:
судя по тому что вы резко меняете тему, вы согласились с тем что бандера преступник?...
якщо вам не доходить то зайдемо з іншої сторони.
а судді хто які вирішили що він злочинець?
приговор вынесен судом Польши в отношении гражданина Польши. если вы считаете это решение суда незаконным, вы его можете обжаловать в установленном законом порядке, а так как этого никто никогда не сделал у меня нет оснований не доверять решению польского суда...
ну як контр аргумент вам уже навели приклад як судили Ісуса.
З точки зору суддів він був злочинцем. То виходячи з вашої логіки ви також його вважаєте злочинцем? Цей вирок також не був оскаржений
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Додано: Нед 29 вер, 2019 14:45
К сожалению, такой страницы нет!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 14:45
innamax2008 написав: Тракторист написав: flyman написав:
Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв звання Героя України провіднику ОУН Степану Бандері. Як передає кореспондент УНІАН, про підписання відповідного указу він сказав, виступаючи з промовою з нагоди Дня Соборності у Національній опері України Нагороду з рук Президента отримав онук С.Бандери.
г-н ющенко в данной ситуации нарушил закон Украины и превысил свои полномочия, так как звание героя Украины присуждается гражданам Украины, а польский преступник бендера никогда гражданином Украины не был...
Бандера українець, участник національного визвольного руху. Для України герой. Що в Польщі чи московії з цього питання думають Україну не хвилює.
вы можете думать что угодно, но польский преступник бандера никогда не был гражданином Украины и присвоение ему звания г-ном ющенко противоречит украинскому законодательству...
если уж даже в конституции прописали про наши европейские устремления, то начать надо хотя бы с исполнения законов Украины, так как нарушение законов в будущем пораждают ещё большее нарушение законов...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Нед 29 вер, 2019 14:54
flyman написав: detroytred написав: flyman написав:
[quote="4758007:detroytred]flyman
Я уже запутался в критериях))
А Савченко - герой для украинцев?
Президентом же отмечена. Этого ведь достаточно, получается.[/quote]
так ще жива, чи ти хочеш проспект її іменем перейменувати?[/quote]
Ты указал на очевидное - что ещё жива. И задал вопрос, уводящий в сторону и глупый. Вместо ответа.
Лучше бы просто промолчал))[/quote]
"какой вопрос - такой ответ"[/quote]
Вопрос обоснованно вытекает из твоего утверждения - что якобы сомнений быть не может, дал президент звание и крапка.
Я вот и поинтересовался у тебя: Савченко - Герой ?
А ты виляешь))
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Додано: Нед 29 вер, 2019 14:58
detroytred написав:
Стихотворение его так и называется “Убей в себе жида!”
Приведу лишь одно четверостишье из этого стихотворения.
“Сквозь стоны, гам и плач, и сквозь де*** смех
Услышь мои слова, запомни навсегда,
О, русский: “ВСЕМ ЖИДАМ НЕ ВЗЯТЬ ТЕБЯ ВОВЕК,
КОГДА ТЫ САМ В СЕБЕ УБЪЕШЬ ЖИДА!”
Маркс убил в себе жида в 25 лет, когда написал работу “К еврейскому вопросу”. Теперь ваша очередь.
Так це заклик не до мене, а до Шапо.
А те що Маркс торгашество ототожнив з єврейством - то це і є основа антисемиітизму.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 14:58
mephala написав:
ну як контр аргумент вам уже навели приклад як судили Ісуса.
З точки зору суддів він був злочинцем. То виходячи з вашої логіки ви також його вважаєте злочинцем? Цей вирок також не був оскаржений
пример с Исусом крайне неудачен, так как во-первых мы не знаем что проходило в действительности, а что было придумано - большинство описаний событий было написано через много лет после данных событий, не все тексты принадлежат очевидцам событий и кроме того данные тексты неоднократно искажались вольно или невольно... во-вторых Исуса судили не за уголовные преступления, а быстрее за его взгляды на вопросы религии...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Нед 29 вер, 2019 15:00
lapay
Вы очень много написали, но что Вы хотели доказать?
Свой антисемитизм? Никто не спорит.
Антисемитизм Карла Маркса? Очень сомнительно, но даже если бы было, то что?
Дальше фактически доказательства того, что ложные обвинения в адрес евреев, начиная с "Протоколов..." и остальных писулек, были придуманы правыми.
То что Гитлер был не "основоположником и родоначальником" антисемитизма, а одним из ярких представителей, тоже никто не оспаривает. Его "заслуга" "всего лишь" в масштабах и попытке "окончательного решения еврейского вопроса".
И история антисемитизма начинается намного раньше 19 века. И даже задолго до рождения Маркса.
Флаймен, не стоит привлекать Библию для доказательства сегодняшних событий. Мораль общества всё же за последние несколько тысяч лет несколько изменилась. Холмы из черепов когда-то тоже рассматривались как более-менее нормальное явление.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 29 вер, 2019 15:02, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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