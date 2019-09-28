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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 40984099410041014102> Додано: Нед 29 вер, 2019 14:33 mephala написав: Тракторист написав: flyman написав: а Мазепа зрадник... що там ще ?

Ісус Христос, за що його засудили, нагадаєш, теж злочинець, нєа? а Мазепа зрадник... що там ще ?Ісус Христос, за що його засудили, нагадаєш, теж злочинець, нєа?

судя по тому что вы резко меняете тему, вы согласились с тем что бандера преступник?... судя по тому что вы резко меняете тему, вы согласились с тем что бандера преступник?...

якщо вам не доходить то зайдемо з іншої сторони.

а судді хто які вирішили що він злочинець? якщо вам не доходить то зайдемо з іншої сторони.а судді хто які вирішили що він злочинець?

приговор вынесен судом Польши в отношении гражданина Польши. если вы считаете это решение суда незаконным, вы его можете обжаловать в установленном законом порядке, а так как этого никто никогда не сделал у меня нет оснований не доверять решению польского суда... приговор вынесен судом Польши в отношении гражданина Польши. если вы считаете это решение суда незаконным, вы его можете обжаловать в установленном законом порядке, а так как этого никто никогда не сделал у меня нет оснований не доверять решению польского суда... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4178 З нами з: 06.08.08 Подякував: 236 раз. Подякували: 676 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 вер, 2019 14:35 Тракторист написав: flyman написав: Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв звання Героя України провіднику ОУН Степану Бандері. Як передає кореспондент УНІАН, про підписання відповідного указу він сказав, виступаючи з промовою з нагоди Дня Соборності у Національній опері України Нагороду з рук Президента отримав онук С.Бандери. Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв звання Героя України провіднику ОУН Степану Бандері. Як передає кореспондент УНІАН, про підписання відповідного указу він сказав, виступаючи з промовою з нагоди Дня Соборності у Національній опері України Нагороду з рук Президента отримав онук С.Бандери.

г-н ющенко в данной ситуации нарушил закон Украины и превысил свои полномочия, так как звание героя Украины присуждается гражданам Украины, а польский преступник бендера никогда гражданином Украины не был... г-н ющенко в данной ситуации нарушил закон Украины и превысил свои полномочия, так как звание героя Украины присуждается гражданам Украины, а польский преступник бендера никогда гражданином Украины не был...

Бандера українець, участник національного визвольного руху. Для України герой. Що в Польщі чи московії з цього питання думають Україну не хвилює. Бандера українець, участник національного визвольного руху. Для України герой. Що в Польщі чи московії з цього питання думають Україну не хвилює. innamax2008

Повідомлень: 338 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 вер, 2019 14:36 detroytred написав: flyman написав: detroytred написав: flyman

Я уже запутался в критериях))



А Савченко - герой для украинцев?

Президентом же отмечена. Этого ведь достаточно, получается. flymanЯ уже запутался в критериях))А Савченко - герой для украинцев?Президентом же отмечена. Этого ведь достаточно, получается.

так ще жива, чи ти хочеш проспект її іменем перейменувати? так ще жива, чи ти хочеш проспект її іменем перейменувати?

Ты указал на очевидное - что ещё жива. И задал вопрос, уводящий в сторону и глупый. Вместо ответа.



Лучше бы просто промолчал)) Ты указал на очевидное - что ещё жива. И задал вопрос, уводящий в сторону и глупый. Вместо ответа.Лучше бы просто промолчал))

"какой вопрос - такой ответ" "какой вопрос - такой ответ" В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16295 З нами з: 09.03.14 Подякував: 957 раз. Подякували: 985 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 вер, 2019 14:40 Тракторист написав: mephala написав: Тракторист написав: судя по тому что вы резко меняете тему, вы согласились с тем что бандера преступник?... судя по тому что вы резко меняете тему, вы согласились с тем что бандера преступник?...

якщо вам не доходить то зайдемо з іншої сторони.

а судді хто які вирішили що він злочинець? якщо вам не доходить то зайдемо з іншої сторони.а судді хто які вирішили що він злочинець?

приговор вынесен судом Польши в отношении гражданина Польши. если вы считаете это решение суда незаконным, вы его можете обжаловать в установленном законом порядке, а так как этого никто никогда не сделал у меня нет оснований не доверять решению польского суда... приговор вынесен судом Польши в отношении гражданина Польши. если вы считаете это решение суда незаконным, вы его можете обжаловать в установленном законом порядке, а так как этого никто никогда не сделал у меня нет оснований не доверять решению польского суда...

ну як контр аргумент вам уже навели приклад як судили Ісуса.

З точки зору суддів він був злочинцем. То виходячи з вашої логіки ви також його вважаєте злочинцем? Цей вирок також не був оскаржений ну як контр аргумент вам уже навели приклад як судили Ісуса.З точки зору суддів він був злочинцем. То виходячи з вашої логіки ви також його вважаєте злочинцем? Цей вирок також не був оскаржений mephala Повідомлень: 5525 З нами з: 07.04.14 Подякував: 77 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 вер, 2019 14:45 flyman написав: https://twitter.com/mugabebe/status/105554818231746560 0

На Нюренбергском трибунале ОУН/УПА были признаны нац-освободительными движениями,котор.не совершали военных преступлений.Официально.

К сожалению, такой страницы нет! Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14241 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4274 раз. Подякували: 3973 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 вер, 2019 14:45 innamax2008 написав: Тракторист написав: flyman написав: Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв звання Героя України провіднику ОУН Степану Бандері. Як передає кореспондент УНІАН, про підписання відповідного указу він сказав, виступаючи з промовою з нагоди Дня Соборності у Національній опері України Нагороду з рук Президента отримав онук С.Бандери. Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв звання Героя України провіднику ОУН Степану Бандері. Як передає кореспондент УНІАН, про підписання відповідного указу він сказав, виступаючи з промовою з нагоди Дня Соборності у Національній опері України Нагороду з рук Президента отримав онук С.Бандери.

г-н ющенко в данной ситуации нарушил закон Украины и превысил свои полномочия, так как звание героя Украины присуждается гражданам Украины, а польский преступник бендера никогда гражданином Украины не был... г-н ющенко в данной ситуации нарушил закон Украины и превысил свои полномочия, так как звание героя Украины присуждается гражданам Украины, а польский преступник бендера никогда гражданином Украины не был...

Бандера українець, участник національного визвольного руху. Для України герой. Що в Польщі чи московії з цього питання думають Україну не хвилює. Бандера українець, участник національного визвольного руху. Для України герой. Що в Польщі чи московії з цього питання думають Україну не хвилює.

вы можете думать что угодно, но польский преступник бандера никогда не был гражданином Украины и присвоение ему звания г-ном ющенко противоречит украинскому законодательству...



если уж даже в конституции прописали про наши европейские устремления, то начать надо хотя бы с исполнения законов Украины, так как нарушение законов в будущем пораждают ещё большее нарушение законов... вы можете думать что угодно, но польский преступник бандера никогда не был гражданином Украины и присвоение ему звания г-ном ющенко противоречит украинскому законодательству...если уж даже в конституции прописали про наши европейские устремления, то начать надо хотя бы с исполнения законов Украины, так как нарушение законов в будущем пораждают ещё большее нарушение законов... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4178 З нами з: 06.08.08 Подякував: 236 раз. Подякували: 676 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 вер, 2019 14:54 flyman написав: detroytred написав: flyman написав: [quote="4758007:detroytred]flyman

Я уже запутался в критериях))



А Савченко - герой для украинцев?

Президентом же отмечена. Этого ведь достаточно, получается.[/quote]

так ще жива, чи ти хочеш проспект її іменем перейменувати?[/quote]

Ты указал на очевидное - что ещё жива. И задал вопрос, уводящий в сторону и глупый. Вместо ответа.



Лучше бы просто промолчал))[/quote]

"какой вопрос - такой ответ"[/quote] [quote="4758007:detroytred]flymanЯ уже запутался в критериях))А Савченко - герой для украинцев?Президентом же отмечена. Этого ведь достаточно, получается.[/quote]так ще жива, чи ти хочеш проспект її іменем перейменувати?[/quote]Ты указал на очевидное - что ещё жива. И задал вопрос, уводящий в сторону и глупый. Вместо ответа.Лучше бы просто промолчал))[/quote]"какой вопрос - такой ответ"[/quote]

Вопрос обоснованно вытекает из твоего утверждения - что якобы сомнений быть не может, дал президент звание и крапка.



Я вот и поинтересовался у тебя: Савченко - Герой ?

А ты виляешь)) Вопрос обоснованно вытекает из твоего утверждения - что якобы сомнений быть не может, дал президент звание и крапка.Я вот и поинтересовался у тебя: Савченко - Герой ?А ты виляешь)) detroytred

Повідомлень: 22139 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 вер, 2019 14:58 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Стихотворение его так и называется “Убей в себе жида!”



Приведу лишь одно четверостишье из этого стихотворения.



“Сквозь стоны, гам и плач, и сквозь де*** смех



Услышь мои слова, запомни навсегда,



О, русский: “ВСЕМ ЖИДАМ НЕ ВЗЯТЬ ТЕБЯ ВОВЕК,



КОГДА ТЫ САМ В СЕБЕ УБЪЕШЬ ЖИДА!”



Маркс убил в себе жида в 25 лет, когда написал работу “К еврейскому вопросу”. Теперь ваша очередь. Стихотворение его так и называется “Убей в себе жида!”Приведу лишь одно четверостишье из этого стихотворения.“Сквозь стоны, гам и плач, и сквозь де*** смехУслышь мои слова, запомни навсегда,О, русский: “ВСЕМ ЖИДАМ НЕ ВЗЯТЬ ТЕБЯ ВОВЕК,КОГДА ТЫ САМ В СЕБЕ УБЪЕШЬ ЖИДА!”Маркс убил в себе жида в 25 лет, когда написал работу “К еврейскому вопросу”. Теперь ваша очередь.

Так це заклик не до мене, а до Шапо.

А те що Маркс торгашество ототожнив з єврейством - то це і є основа антисемиітизму. Так це заклик не до мене, а до Шапо.А те що Маркс торгашество ототожнив з єврейством - то це і є основа антисемиітизму. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8406 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1070 раз. Подякували: 1163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 вер, 2019 14:58 mephala написав: ну як контр аргумент вам уже навели приклад як судили Ісуса.

З точки зору суддів він був злочинцем. То виходячи з вашої логіки ви також його вважаєте злочинцем? Цей вирок також не був оскаржений ну як контр аргумент вам уже навели приклад як судили Ісуса.З точки зору суддів він був злочинцем. То виходячи з вашої логіки ви також його вважаєте злочинцем? Цей вирок також не був оскаржений

пример с Исусом крайне неудачен, так как во-первых мы не знаем что проходило в действительности, а что было придумано - большинство описаний событий было написано через много лет после данных событий, не все тексты принадлежат очевидцам событий и кроме того данные тексты неоднократно искажались вольно или невольно... во-вторых Исуса судили не за уголовные преступления, а быстрее за его взгляды на вопросы религии... пример с Исусом крайне неудачен, так как во-первых мы не знаем что проходило в действительности, а что было придумано - большинство описаний событий было написано через много лет после данных событий, не все тексты принадлежат очевидцам событий и кроме того данные тексты неоднократно искажались вольно или невольно... во-вторых Исуса судили не за уголовные преступления, а быстрее за его взгляды на вопросы религии... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4178 З нами з: 06.08.08 Подякував: 236 раз. Подякували: 676 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 вер, 2019 15:00 lapay

Вы очень много написали, но что Вы хотели доказать?

Свой антисемитизм? Никто не спорит.

Антисемитизм Карла Маркса? Очень сомнительно, но даже если бы было, то что?

Дальше фактически доказательства того, что ложные обвинения в адрес евреев, начиная с "Протоколов..." и остальных писулек, были придуманы правыми.

То что Гитлер был не "основоположником и родоначальником" антисемитизма, а одним из ярких представителей, тоже никто не оспаривает. Его "заслуга" "всего лишь" в масштабах и попытке "окончательного решения еврейского вопроса".

И история антисемитизма начинается намного раньше 19 века. И даже задолго до рождения Маркса.



Флаймен, не стоит привлекать Библию для доказательства сегодняшних событий. Мораль общества всё же за последние несколько тысяч лет несколько изменилась. Холмы из черепов когда-то тоже рассматривались как более-менее нормальное явление. Вы очень много написали, но что Вы хотели доказать?Свой антисемитизм? Никто не спорит.Антисемитизм Карла Маркса? Очень сомнительно, но даже если бы было, то что?Дальше фактически доказательства того, что ложные обвинения в адрес евреев, начиная с "Протоколов..." и остальных писулек, были придуманы правыми.То что Гитлер был не "основоположником и родоначальником" антисемитизма, а одним из ярких представителей, тоже никто не оспаривает. Его "заслуга" "всего лишь" в масштабах и попытке "окончательного решения еврейского вопроса".И история антисемитизма начинается намного раньше 19 века. И даже задолго до рождения Маркса.Флаймен, не стоит привлекать Библию для доказательства сегодняшних событий. Мораль общества всё же за последние несколько тысяч лет несколько изменилась. Холмы из черепов когда-то тоже рассматривались как более-менее нормальное явление. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 29 вер, 2019 15:02, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14241 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4274 раз. Подякували: 3973 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 40984099410041014102> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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