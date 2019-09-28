Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Тракторист написав:вы можете думать что угодно, но польский преступник бандера никогда не был гражданином Украины и присвоение ему звания г-ном ющенко противоречит украинскому законодательству...
если уж даже в конституции прописали про наши европейские устремления, то начать надо хотя бы с исполнения законов Украины, так как нарушение законов в будущем пораждают ещё большее нарушение законов...
Степан Бандера і Роман Шухевич були громадянами ЗУНР та УНР, які в чинному Законі про громадянство України названі серед попередників нинішньої Української держави України.
Як відомо, Степан Бандера народився 1 січня 1909 року на Калущині. А 19 жовтня 1918 року на Галичині була проголошена Українська держава, яка 13 листопада отримала назву (за тогочасним правописом) Західньо-Української Народньої Республіки (ЗУНР). У листопаді 1918 року батько Степана Андрій Бандера став послом (депутатом) парламенту ЗУНР – Української Національної Ради. А 22 січня 1919 року у Києві відбулося урочисте проголошення Акту про Злуку ЗУНР (Галичина, Буковина, Закарпаття) і УНР (Наддніпрянська Україна) в єдину соборну Українську Народну Республіку. Згідно з законом «Про форму влади в Україні», ухваленим Трудовим Конгресом України, ЗУНР отримала назву «Західна Область Української Народної Республіки» (ЗО УНР, ЗОУНР). УНР була визнана десятками держав світу, включно із Російською Федерацією (нарком закордонних справ якої Лев Троцький зробив це стосовно УНР ще наприкінці грудня 1917 року, до IV Універсалу), з цілим рядом цих держав мала дипломатичні відносини, підписала низку міжнародних угод.
І хоча влітку 1919 року територія ЗУНР була окупована польськими військами, але до 1923 року, допоки на засіданні Ради послів держав Антанти не були визнані фактичні кордони Польщі на сході, жителі регіону не могли бути польськими громадянами. Та й після цього право чинність їхнього польського громадянства сумнівна, адже Варшава одержала під своє кермо Східну Галичину із умовою надання їй автономії. Останнє, як відомо, Варшавою не було виконано, що юридично делегітимізувало польські претензії на ці території і на відповідне підданство їхніх жителів.
Але достатньо й того, що Степан Бандера був у дитинстві громадянином ЗУНР та УНР (які в чинному Законі про громадянство України названі серед попередників нинішньої Української держави) достатній час, щоб на це звернув увагу навіть Донецький окружний адміністративний суд. Трохи старший за провідника ОУН Роман Шухевич (1907 року народження) також у дитинстві мав громадянство ЗУНР та УНР.
А відтак – обоє мали і юридичне право на звання Героїв України, бо в статуті цього звання не вказано, громадян якої саме Української держави нагороджують ним, скільки часу і коли треба бути таким громадянином.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Идеологи античного антисемитизма обвиняли евреев в ненависти ко всем народам, тайным и явным преступлениям против национальных нравов и обычаев, подрыве экономики, распространению лжеучений, нелояльности и т. п. Обвинения в принесении человеческих жертв и каннибализме трансформировались впоследствии в кровавый навет.
Расовый антисемитизм, возникший в XIX веке. Его можно назвать «классическим»: именно с ним связано возникновение самого понятия «антисемитизм», и именно его результатом стало крупнейшее проявление антисемитизма — холокост. Рассматривает евреев в качестве прирождённых носителей неких биологически ущербных признаков, а потому не только не признаёт за ассимилированными евреями права на существование, но и считает их наиболее опасными, так как они вносят «порчу» в здоровое тело нации и пытаются тайно захватить власть над ней.
mephala написав:ну як контр аргумент вам уже навели приклад як судили Ісуса. З точки зору суддів він був злочинцем. То виходячи з вашої логіки ви також його вважаєте злочинцем? Цей вирок також не був оскаржений
пример с Исусом крайне неудачен, так как во-первых мы не знаем что проходило в действительности, а что было придумано - большинство описаний событий было написано через много лет после данных событий, не все тексты принадлежат очевидцам событий и кроме того данные тексты неоднократно искажались вольно или невольно... во-вторых Исуса судили не за уголовные преступления, а быстрее за его взгляды на вопросы религии...
я розумію що вам зручно все перекрутити так як вам вигідно але рішення суду є рішення суду. яке не було оскаржене. так же ви стверджуєте? і Ісус якраз вдалий приклад вашого мислення а також наглядна ілюстрація до вислову - так а судді хто?
detroytred написав:Расовый антисемитизм, возникший в XIX веке. Его можно назвать «классическим»: именно с ним связано возникновение самого понятия «антисемитизм», и именно его результатом стало крупнейшее проявление антисемитизма — холокост. Рассматривает евреев в качестве прирождённых носителей неких биологически ущербных признаков, а потому не только не признаёт за ассимилированными евреями права на существование, но и считает их наиболее опасными, так как они вносят «порчу» в здоровое тело нации и пытаются тайно захватить власть над ней.
Відкриття Дарвіним природнього відбору настільки потрясло світову наукову еліту, що породило Соціальний дарвинизм, який став предтечею жахіть 20-го століття. Неповноцінних треба було знищити - торгашів, капіталістів, євреїв, ромів, слов'ян, місцян, християн і т.д. Повторюсь - не можна вбивати заради ідеї.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
flyman написав:Любое утверждение против Бандеры,ОУН/УПА - суть кремлевская пропаганда...
вы это полякам расскажите...
кстати гражданин Польши бандера был осуждён польским судом и вполне заслуженно, приговор давно уже вступил в силу и никогда ни кем не обжалывался, так что не стоит идеализировать польских преступников...
раша засудила Сенцова - він також злочинець виходячи з вашої логіки? Вони також стверджували що судять свого громадянина за тероризм. Вирок був винесений та вступив в силу. То що - яка ваша думка стосовно Сенцова?
mephala написав:я розумію що вам зручно все перекрутити так як вам вигідно але рішення суду є рішення суду. яке не було оскаржене. так же ви стверджуєте? і Ісус якраз вдалий приклад вашого мислення а також наглядна ілюстрація до вислову - так а судді хто?
а для вас нет разницы в том за что судят человека? за убийства, террористическую деятельность или за мировозренческие убеждения? в обоих случаях люди были осуждены законными на тот момент судебными органами в соответствии с законами действующими на тот момент и оба приговора являются законными, но один из осуждённых для более чем 1 млрд. христиан является наивысшим авторитетом и ещё как минимум 3-4 млрд. человек относятся к нему с уважением, а в случае с польским террористом - это моральный авторитет и герой в лучшем случае для 3-5 млн. (10-15% населения), а для большинства населения Украины эта личность крайне не симпатична и такого же мнения придерживаются например в Польше и Израиле...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен