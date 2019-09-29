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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4099410041014102 Додано: Нед 29 вер, 2019 15:30 mephala написав: Тракторист написав: flyman написав: Любое утверждение против Бандеры,ОУН/УПА - суть кремлевская пропаганда...

вы это полякам расскажите...



кстати гражданин Польши бандера был осуждён польским судом и вполне заслуженно, приговор давно уже вступил в силу и никогда ни кем не обжалывался, так что не стоит идеализировать польских преступников... вы это полякам расскажите...кстати гражданин Польши бандера был осуждён польским судом и вполне заслуженно, приговор давно уже вступил в силу и никогда ни кем не обжалывался, так что не стоит идеализировать польских преступников...

раша засудила Сенцова - він також злочинець виходячи з вашої логіки?

Вони також стверджували що судять свого громадянина за тероризм. Вирок був винесений та вступив в силу. То що - яка ваша думка стосовно Сенцова? раша засудила Сенцова - він також злочинець виходячи з вашої логіки?Вони також стверджували що судять свого громадянина за тероризм. Вирок був винесений та вступив в силу. То що - яка ваша думка стосовно Сенцова?

а какие у меня основания сомневаться в отношении приговора сенцова? если послушать его интервью, то он сам подтверждает правильность обвинений... а какие у меня основания сомневаться в отношении приговора сенцова? если послушать его интервью, то он сам подтверждает правильность обвинений... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4181 З нами з: 06.08.08 Подякував: 236 раз. Подякували: 677 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 вер, 2019 15:30 Тракторист написав: mephala написав: я розумію що вам зручно все перекрутити так як вам вигідно але рішення суду є рішення суду. яке не було оскаржене. так же ви стверджуєте? і Ісус якраз вдалий приклад вашого мислення а також наглядна ілюстрація до вислову - так а судді хто? я розумію що вам зручно все перекрутити так як вам вигідно але рішення суду є рішення суду. яке не було оскаржене. так же ви стверджуєте? і Ісус якраз вдалий приклад вашого мислення а також наглядна ілюстрація до вислову - так а судді хто?

а для вас нет разницы в том за что судят человека? за убийства, террористическую деятельность или за мировозренческие убеждения? в обоих случаях люди были осуждены законными на тот момент судебными органами в соответствии с законами действующими на тот момент и оба приговора являются законными, но один из осуждённых для более чем 1 млрд. христиан является наивысшим авторитетом и ещё как минимум 3-4 млрд. человек относятся к нему с уважением, а в случае с польским террористом - это моральный авторитет и герой в лучшем случае для 3-5 млн. (10-15% населения), а для большинства населения Украины эта личность крайне не симпатична и такого же мнения придерживаются например в Польше и Израиле... а для вас нет разницы в том за что судят человека? за убийства, террористическую деятельность или за мировозренческие убеждения? в обоих случаях люди были осуждены законными на тот момент судебными органами в соответствии с законами действующими на тот момент и оба приговора являются законными, но один из осуждённых для более чем 1 млрд. христиан является наивысшим авторитетом и ещё как минимум 3-4 млрд. человек относятся к нему с уважением, а в случае с польским террористом - это моральный авторитет и герой в лучшем случае для 3-5 млн. (10-15% населения), а для большинства населения Украины эта личность крайне не симпатична и такого же мнения придерживаются например в Польше и Израиле...

я не питав вас для якої кількості людей Ісус або Бандера авторитет.

я лише вас питав чи Ісус злочинець згідно описаної вами логіки - а саме що суд був виніс вирок та був виконаний. я не питав вас для якої кількості людей Ісус або Бандера авторитет.я лише вас питав чи Ісус злочинець згідно описаної вами логіки - а саме що суд був виніс вирок та був виконаний. mephala Повідомлень: 5529 З нами з: 07.04.14 Подякував: 77 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 вер, 2019 15:32 Тракторист написав: а какие у меня основания сомневаться в отношении приговора сенцова? если послушать его интервью, то он сам подтверждает правильность обвинений... а какие у меня основания сомневаться в отношении приговора сенцова? если послушать его интервью, то он сам подтверждает правильность обвинений...

запам’ятаємо цей твіт. запам’ятаємо цей твіт. mephala Повідомлень: 5529 З нами з: 07.04.14 Подякував: 77 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 вер, 2019 15:59 mephala написав: Тракторист написав: mephala написав: я розумію що вам зручно все перекрутити так як вам вигідно але рішення суду є рішення суду. яке не було оскаржене. так же ви стверджуєте? і Ісус якраз вдалий приклад вашого мислення а також наглядна ілюстрація до вислову - так а судді хто? я розумію що вам зручно все перекрутити так як вам вигідно але рішення суду є рішення суду. яке не було оскаржене. так же ви стверджуєте? і Ісус якраз вдалий приклад вашого мислення а також наглядна ілюстрація до вислову - так а судді хто?

а для вас нет разницы в том за что судят человека? за убийства, террористическую деятельность или за мировозренческие убеждения? в обоих случаях люди были осуждены законными на тот момент судебными органами в соответствии с законами действующими на тот момент и оба приговора являются законными, но один из осуждённых для более чем 1 млрд. христиан является наивысшим авторитетом и ещё как минимум 3-4 млрд. человек относятся к нему с уважением, а в случае с польским террористом - это моральный авторитет и герой в лучшем случае для 3-5 млн. (10-15% населения), а для большинства населения Украины эта личность крайне не симпатична и такого же мнения придерживаются например в Польше и Израиле... а для вас нет разницы в том за что судят человека? за убийства, террористическую деятельность или за мировозренческие убеждения? в обоих случаях люди были осуждены законными на тот момент судебными органами в соответствии с законами действующими на тот момент и оба приговора являются законными, но один из осуждённых для более чем 1 млрд. христиан является наивысшим авторитетом и ещё как минимум 3-4 млрд. человек относятся к нему с уважением, а в случае с польским террористом - это моральный авторитет и герой в лучшем случае для 3-5 млн. (10-15% населения), а для большинства населения Украины эта личность крайне не симпатична и такого же мнения придерживаются например в Польше и Израиле...

я не питав вас для якої кількості людей Ісус або Бандера авторитет.

я лише вас питав чи Ісус злочинець згідно описаної вами логіки - а саме що суд був виніс вирок та був виконаний. я не питав вас для якої кількості людей Ісус або Бандера авторитет.я лише вас питав чи Ісус злочинець згідно описаної вами логіки - а саме що суд був виніс вирок та був виконаний.

я же вам выше написал "в обоих случаях люди были осуждены законными на тот момент судебными органами в соответствии с законами действующими на тот момент и оба приговора являются законными" - что конкретно вы не можете понять? я же вам выше написал "в обоих случаях люди были осуждены законными на тот момент судебными органами в соответствии с законами действующими на тот момент и оба приговора являются законными" - что конкретно вы не можете понять? "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4181 З нами з: 06.08.08 Подякував: 236 раз. Подякували: 677 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 вер, 2019 16:02 Тракторист написав: mephala написав: я не питав вас для якої кількості людей Ісус або Бандера авторитет.

я лише вас питав чи Ісус злочинець згідно описаної вами логіки - а саме що суд був виніс вирок та був виконаний. я не питав вас для якої кількості людей Ісус або Бандера авторитет.я лише вас питав чи Ісус злочинець згідно описаної вами логіки - а саме що суд був виніс вирок та був виконаний.

я же вам выше написал "в обоих случаях люди были осуждены законными на тот момент судебными органами в соответствии с законами действующими на тот момент и оба приговора являются законными" - что конкретно вы не можете понять? я же вам выше написал "в обоих случаях люди были осуждены законными на тот момент судебными органами в соответствии с законами действующими на тот момент и оба приговора являются законными" - что конкретно вы не можете понять?

ну і цей твіт запишем ну і цей твіт запишем mephala Повідомлень: 5529 З нами з: 07.04.14 Подякував: 77 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 вер, 2019 16:07 shapo написав: Да потому, что хохлов пока только за то, что хохол, никто никогда не убивал в отличие от евреев Да потому, что хохлов пока только за то, что хохол, никто никогда не убивал в отличие от евреев



budivelnik написав: Жидок-ти в черговий раз забрехався...

Українців різали поляки(за що українці різали поляків)

Українців різали турки (за що українці різали турків)

Українців різали москалі(за що українці різали москалів)



Але все це відбувалось коли українці захищали свої землі.

Що захищали жиди в Бердичев, Києві чи Львові ? Жидок-ти в черговий раз забрехався...Українців різали поляки(за що українці різали поляків)Українців різали турки (за що українці різали турків)Українців різали москалі(за що українці різали москалів)Але все це відбувалось коли українці захищали свої землі.Що захищали жиди в Бердичев, Києві чи Львові ?



Ты забыл дописать резали ли жиды хохлов или нет и где, во Львове,Киеве или Бердичеве.

Кроме того ты почему-то искренне убежден, что именно ты живешь на своей земле хотя поляки тебе расскажут, что ты живешь в их городе, а если бы ты хоть немного знал историю Киева, то жиды в нем живут столько же что и русины (тогда никаких украинцев еще не было), примерно с 10 века.



budivelnik написав: Сталін для жидів створив в Біробіджані -єврейську автономію -чомусь ви туди не Сталін для жидів створив в Біробіджані -єврейську автономію -чомусь ви туди не



Да, в этом случае по отношению к хохлам он проявил больше уважения присоединив к Украине бывшие польские,венгерские, румынские земли.



budivelnik написав: Сталін створив для жидів Ізраїль - чомусь ви там почали витискати арабів і вас знову там різали.... Сталін створив для жидів Ізраїль - чомусь ви там почали витискати арабів і вас знову там різали....



Жиды начали создавать Израиль когда Джугашвили еще и в семинарию не ходил. И создали они его сами хотя,несомненно,речь Громыко в ООН и поставки оружия через Чехословакию сильно помогли Израилю выстоять в борьбе с мирными арабскими армиями напавшими на него в первый день его существования.

Сталин ,конечно, был антисемитом,но не патологическим как Гитлер, а рациональным и поэтому умело использовал жидов для сбора денег в годы ВМВ и собирался сделать из Израиля форпост на БВ. Вот только потом ему не понравилось, что Израиль начал дрейфовать в другую сторону и советские евреи после посещения первым послом Израиля Голдой Меир московской синагоге заговорили о репатриации, а этого в СССР не допускали.

Поэтому Сталин к концу жизни решил разобраться с евреями как Гитлер организовав "дело врачей",но не успел.



budivelnik написав: От і виходить

Жиди захопили чужу територію а потім ображаються що їх там ріжуть. От і виходитьЖиди захопили чужу територію а потім ображаються що їх там ріжуть.



Вообще-то на территорию нынешней Украины жидов пустили поляки в 14 веке, а в Российскую империю они попали после первого раздела Польши.

Жиды ничего не захватывали последние 2000 лет



PS Хотел выразить благодарность господам порохоботам за такие посты в День Бабиного Яра и Рош-ха-Шана - вы показали кто вы есть Ты забыл дописать резали ли жиды хохлов или нет и где, во Львове,Киеве или Бердичеве.Кроме того ты почему-то искренне убежден, что именно ты живешь на своей земле хотя поляки тебе расскажут, что ты живешь в их городе, а если бы ты хоть немного знал историю Киева, то жиды в нем живут столько же что и русины (тогда никаких украинцев еще не было), примерно с 10 века.Да, в этом случае по отношению к хохлам он проявил больше уважения присоединив к Украине бывшие польские,венгерские, румынские земли.Жиды начали создавать Израиль когда Джугашвили еще и в семинарию не ходил. И создали они его сами хотя,несомненно,речь Громыко в ООН и поставки оружия через Чехословакию сильно помогли Израилю выстоять в борьбе с мирными арабскими армиями напавшими на него в первый день его существования.Сталин ,конечно, был антисемитом,но не патологическим как Гитлер, а рациональным и поэтому умело использовал жидов для сбора денег в годы ВМВ и собирался сделать из Израиля форпост на БВ. Вот только потом ему не понравилось, что Израиль начал дрейфовать в другую сторону и советские евреи после посещения первым послом Израиля Голдой Меир московской синагоге заговорили о репатриации, а этого в СССР не допускали.Поэтому Сталин к концу жизни решил разобраться с евреями как Гитлер организовав "дело врачей",но не успел.Вообще-то на территорию нынешней Украины жидов пустили поляки в 14 веке, а в Российскую империю они попали после первого раздела Польши.Жиды ничего не захватывали последние 2000 летPS Хотел выразить благодарность господам порохоботам за такие посты в День Бабиного Яра и Рош-ха-Шана - вы показали кто вы есть Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2092 З нами з: 29.05.18 Подякував: 80 раз. Подякували: 519 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 вер, 2019 16:16 mephala написав: Тракторист написав: mephala написав: я не питав вас для якої кількості людей Ісус або Бандера авторитет.

я лише вас питав чи Ісус злочинець згідно описаної вами логіки - а саме що суд був виніс вирок та був виконаний. я не питав вас для якої кількості людей Ісус або Бандера авторитет.я лише вас питав чи Ісус злочинець згідно описаної вами логіки - а саме що суд був виніс вирок та був виконаний.

я же вам выше написал "в обоих случаях люди были осуждены законными на тот момент судебными органами в соответствии с законами действующими на тот момент и оба приговора являются законными" - что конкретно вы не можете понять? я же вам выше написал "в обоих случаях люди были осуждены законными на тот момент судебными органами в соответствии с законами действующими на тот момент и оба приговора являются законными" - что конкретно вы не можете понять?

ну і цей твіт запишем ну і цей твіт запишем

тракторист дозвиздівся, що ІХ - злочинець з точки зору євреїв і ватніків,

ще один крок в його збоченій логіці і вийде що євреї винуваті тракторист дозвиздівся, що ІХ - злочинець з точки зору євреїв і ватніків,ще один крок в його збоченій логіці і вийде що євреї винуваті В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16299 З нами з: 09.03.14 Подякував: 957 раз. Подякували: 987 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 вер, 2019 16:23 shapo написав: .

Жиды ничего не захватывали последние 2000 лет

Жиды ничего не захватывали последние 2000 лет

сам хоть поняв, що написав? сам хоть поняв, що написав? В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16299 З нами з: 09.03.14 Подякував: 957 раз. Подякували: 987 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 вер, 2019 16:26 flyman написав: тракторист дозвиздівся, що ІХ - злочинець з точки зору євреїв і ватніків,

ще один крок в його збоченій логіці і вийде що євреї винуваті тракторист дозвиздівся, що ІХ - злочинець з точки зору євреїв і ватніків,ще один крок в його збоченій логіці і вийде що євреї винуваті

не приписывйте мне свои глупости... не приписывйте мне свои глупости... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4181 З нами з: 06.08.08 Подякував: 236 раз. Подякували: 677 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4099410041014102 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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