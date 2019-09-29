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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 29 вер, 2019 15:30
mephala написав: Тракторист написав: flyman написав:Любое утверждение против Бандеры,ОУН/УПА - суть кремлевская пропаганда...
вы это полякам расскажите...
кстати гражданин Польши бандера был осуждён польским судом и вполне заслуженно, приговор давно уже вступил в силу и никогда ни кем не обжалывался, так что не стоит идеализировать польских преступников...
раша засудила Сенцова - він також злочинець виходячи з вашої логіки?
Вони також стверджували що судять свого громадянина за тероризм. Вирок був винесений та вступив в силу. То що - яка ваша думка стосовно Сенцова?
а какие у меня основания сомневаться в отношении приговора сенцова? если послушать его интервью, то он сам подтверждает правильность обвинений...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Нед 29 вер, 2019 15:30
Тракторист написав: mephala написав:
я розумію що вам зручно все перекрутити так як вам вигідно але рішення суду є рішення суду. яке не було оскаржене. так же ви стверджуєте? і Ісус якраз вдалий приклад вашого мислення а також наглядна ілюстрація до вислову - так а судді хто?
а для вас нет разницы в том за что судят человека? за убийства, террористическую деятельность или за мировозренческие убеждения? в обоих случаях люди были осуждены законными на тот момент судебными органами в соответствии с законами действующими на тот момент и оба приговора являются законными, но один из осуждённых для более чем 1 млрд. христиан является наивысшим авторитетом и ещё как минимум 3-4 млрд. человек относятся к нему с уважением, а в случае с польским террористом - это моральный авторитет и герой в лучшем случае для 3-5 млн. (10-15% населения), а для большинства населения Украины эта личность крайне не симпатична и такого же мнения придерживаются например в Польше и Израиле...
я не питав вас для якої кількості людей Ісус або Бандера авторитет.
я лише вас питав чи Ісус злочинець згідно описаної вами логіки - а саме що суд був виніс вирок та був виконаний.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 15:32
Тракторист написав:
а какие у меня основания сомневаться в отношении приговора сенцова? если послушать его интервью, то он сам подтверждает правильность обвинений...
запам’ятаємо цей твіт.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 15:59
mephala написав: Тракторист написав: mephala написав:
я розумію що вам зручно все перекрутити так як вам вигідно але рішення суду є рішення суду. яке не було оскаржене. так же ви стверджуєте? і Ісус якраз вдалий приклад вашого мислення а також наглядна ілюстрація до вислову - так а судді хто?
а для вас нет разницы в том за что судят человека? за убийства, террористическую деятельность или за мировозренческие убеждения? в обоих случаях люди были осуждены законными на тот момент судебными органами в соответствии с законами действующими на тот момент и оба приговора являются законными, но один из осуждённых для более чем 1 млрд. христиан является наивысшим авторитетом и ещё как минимум 3-4 млрд. человек относятся к нему с уважением, а в случае с польским террористом - это моральный авторитет и герой в лучшем случае для 3-5 млн. (10-15% населения), а для большинства населения Украины эта личность крайне не симпатична и такого же мнения придерживаются например в Польше и Израиле...
я не питав вас для якої кількості людей Ісус або Бандера авторитет.
я лише вас питав чи Ісус злочинець згідно описаної вами логіки - а саме що суд був виніс вирок та був виконаний.
я же вам выше написал "в обоих случаях люди были осуждены законными на тот момент судебными органами в соответствии с законами действующими на тот момент и оба приговора являются законными" - что конкретно вы не можете понять?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Нед 29 вер, 2019 16:02
Тракторист написав: mephala написав:
я не питав вас для якої кількості людей Ісус або Бандера авторитет.
я лише вас питав чи Ісус злочинець згідно описаної вами логіки - а саме що суд був виніс вирок та був виконаний.
я же вам выше написал "в обоих случаях люди были осуждены законными на тот момент судебными органами в соответствии с законами действующими на тот момент и оба приговора являются законными" - что конкретно вы не можете понять?
ну і цей твіт запишем
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Додано: Нед 29 вер, 2019 16:07
shapo написав:
Да потому, что хохлов пока только за то, что хохол, никто никогда не убивал в отличие от евреев
budivelnik написав:
Жидок-ти в черговий раз забрехався...
Українців різали поляки(за що українці різали поляків)
Українців різали турки (за що українці різали турків)
Українців різали москалі(за що українці різали москалів)
Але все це відбувалось коли українці захищали свої землі.
Що захищали жиди в Бердичев, Києві чи Львові ?
Ты забыл дописать резали ли жиды хохлов или нет и где, во Львове,Киеве или Бердичеве.
Кроме того ты почему-то искренне убежден, что именно ты живешь на своей земле хотя поляки тебе расскажут, что ты живешь в их городе, а если бы ты хоть немного знал историю Киева, то жиды в нем живут столько же что и русины (тогда никаких украинцев еще не было), примерно с 10 века.
budivelnik написав:
Сталін для жидів створив в Біробіджані -єврейську автономію -чомусь ви туди не
Да, в этом случае по отношению к хохлам он проявил больше уважения присоединив к Украине бывшие польские,венгерские, румынские земли.
budivelnik написав:
Сталін створив для жидів Ізраїль - чомусь ви там почали витискати арабів і вас знову там різали....
Жиды начали создавать Израиль когда Джугашвили еще и в семинарию не ходил. И создали они его сами хотя,несомненно,речь Громыко в ООН и поставки оружия через Чехословакию сильно помогли Израилю выстоять в борьбе с мирными арабскими армиями напавшими на него в первый день его существования.
Сталин ,конечно, был антисемитом,но не патологическим как Гитлер, а рациональным и поэтому умело использовал жидов для сбора денег в годы ВМВ и собирался сделать из Израиля форпост на БВ. Вот только потом ему не понравилось, что Израиль начал дрейфовать в другую сторону и советские евреи после посещения первым послом Израиля Голдой Меир московской синагоге заговорили о репатриации, а этого в СССР не допускали.
Поэтому Сталин к концу жизни решил разобраться с евреями как Гитлер организовав "дело врачей",но не успел.
budivelnik написав:
От і виходить
Жиди захопили чужу територію а потім ображаються що їх там ріжуть.
Вообще-то на территорию нынешней Украины жидов пустили поляки в 14 веке, а в Российскую империю они попали после первого раздела Польши.
Жиды ничего не захватывали последние 2000 лет
PS Хотел выразить благодарность господам порохоботам за такие посты в День Бабиного Яра и Рош-ха-Шана - вы показали кто вы есть
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Додано: Нед 29 вер, 2019 16:16
mephala написав: Тракторист написав: mephala написав:
я не питав вас для якої кількості людей Ісус або Бандера авторитет.
я лише вас питав чи Ісус злочинець згідно описаної вами логіки - а саме що суд був виніс вирок та був виконаний.
я же вам выше написал "в обоих случаях люди были осуждены законными на тот момент судебными органами в соответствии с законами действующими на тот момент и оба приговора являются законными" - что конкретно вы не можете понять?
ну і цей твіт запишем
тракторист дозвиздівся, що ІХ - злочинець з точки зору євреїв і ватніків,
ще один крок в його збоченій логіці і вийде що євреї винуваті
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Додано: Нед 29 вер, 2019 16:23
shapo написав:
.
Жиды ничего не захватывали последние 2000 лет
сам хоть поняв, що написав?
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Додано: Нед 29 вер, 2019 16:26
flyman написав:
тракторист дозвиздівся, що ІХ - злочинець з точки зору євреїв і ватніків,
ще один крок в його збоченій логіці і вийде що євреї винуваті
не приписывйте мне свои глупости...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Нед 29 вер, 2019 17:01
Тракторист написав: mephala написав:
я розумію що вам зручно все перекрутити так як вам вигідно але рішення суду є рішення суду. яке не було оскаржене. так же ви стверджуєте? і Ісус якраз вдалий приклад вашого мислення а також наглядна ілюстрація до вислову - так а судді хто?
а для вас нет разницы в том за что судят человека? за убийства, террористическую деятельность или за мировозренческие убеждения? в обоих случаях люди были осуждены законными на тот момент судебными органами в соответствии с законами действующими на тот момент и оба приговора являются законными, но один из осуждённых для более чем 1 млрд. христиан является наивысшим авторитетом и ещё как минимум 3-4 млрд. человек относятся к нему с уважением, а в случае с польским террористом - это моральный авторитет и герой в лучшем случае для 3-5 млн. (10-15% населения), а для большинства населения Украины эта личность крайне не симпатична и такого же мнения придерживаются например в Польше и Израиле...
Опрос проводили или как? Сами посчитали? В Украине Бандера - герой. В Израиле и Польше претензии к Богдану Хмельницкому. У московитов нет. Что снести памятник в Киеве, на угоду полякам и евреям?
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