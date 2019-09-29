ЛАД написав:

...при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.

По поводу "наживания на войне".Это было всегда и во всех странах. Средства расходуются огромные, при том государственные. А промышленность в основном частная.Напомнить известное высказывание Маркса, что при 100% (или сколько там?) прибыли капитал готов на любое преступление?Или кто-то верит, что у нас капиталисты такие патриотичные, что работают на армию бескорыстно, без прибыли?P.s. специально нашёл точную цитату Маркса:А уж на что готовы наши выходцы из 90-х...