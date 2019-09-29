Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 29 вер, 2019 17:25
shapo написав: mephala написав:
от мені завжди було цікаво - якщо в країні є хоч трохи осіб які мають антисемітські погляди то відразу істерика.
Не успел процитировать антисемитское письмо Куприна более чем 100-летней давности и его тут же повторили.
Воистину все течёт и ничего не меняется, а история учит только тому, что ничему не учит
Лечиться вам надо от паранойи.
Вам антисемиты скоро в унитазе станут мерещиться.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 17:27
ЛАД написав:
По поводу "наживания на войне".
Это было всегда и во всех странах. Средства расходуются огромные, при том государственные. А промышленность в основном частная.
Напомнить известное высказывание Маркса, что при 100% (или сколько там?) прибыли капитал готов на любое преступление?
Или кто-то верит, что у нас капиталисты такие патриотичные, что работают на армию бескорыстно, без прибыли?
P.s. специально нашёл точную цитату Маркса:
...при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.
А уж на что готовы наши выходцы из 90-х...
Полностью согласен.
С одной поправкой: Маркс это высказывание у кого-то позаимствовал, лень искать
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Додано: Нед 29 вер, 2019 17:49
shapo написав:
Жиды ничего не захватывали последние 2000 лет
http://antikob.narod.ru/psm/protokol.htm
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Додано: Нед 29 вер, 2019 17:53
innamax2008 написав:
В Израиле и Польше претензии к Богдану Хмельницкому.
это вы о чём?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Нед 29 вер, 2019 18:18
ЛАД написав:
Сегодня на форуме антисемитизм на марше!
И модераторы молчат.
Но вот что не удивляет, что в этом отметились практически все "порохоботы".
Какой антисемитизм ? Можно подробнее.
shapo
критикуют за его взгляды, а не за национальность
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Нед 29 вер, 2019 18:20
budivelnik написав: ЛАД написав:
Сегодня на форуме антисемитизм на марше!
А може сіонізм?
Може один приблуда ,провокує всіх і вся витягуючи все нову і нову брехню...
И заметьте, делает он это в день трагедии в Бабином Яру и накануне Рош ха-Шана.
Что наводит на мысли, что он банальный провокатор
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Нед 29 вер, 2019 18:23
zРадио написав:
Я уже не раз отмечал, в том числе для модераторов, что почему то и зачем то украинский национализм почти всегда сопровождается антисемитизмом.
Как ты и тебе подобные не пытаются показать, что в Украине процветает национализм иантисемитизм. Ты выдаешь желаемое за действительное.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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