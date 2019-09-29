Придумай что-нибудь свое, нельзя же быть настолько примитивным и компилятивным.
А провокатор здесь любой кто не согласен с точкой зрения тех, кто внутри страны насаждал ненависть последние 5 лет
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 29 вер, 2019 18:51
Придумай что-нибудь свое, нельзя же быть настолько примитивным и компилятивным.
А провокатор здесь любой кто не согласен с точкой зрения тех, кто внутри страны насаждал ненависть последние 5 лет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 29 вер, 2019 18:52
Ой вей. Что это делается. Предыдущие Президенты Украины присутствовали в годовщину этого трагического дня. А тут еврейский мальчик и не приехал.
Тут в инетах пишут, что у ЗЕ! после Нью-Йорка нервный срыв. Похоже на правду.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 29 вер, 2019 18:53
Ех, молодий, зелений наш Президент. Не можна так, а то на землі обітованій не знайдеться прихистку, а він же скоро знадобиться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 29 вер, 2019 18:55
Уже национализм не процветает ? А имеет место быть.
Молодец, быстро переобулся в прыжке
Тебе бы про Мари Ле Пен и об её отце почитать на досуге.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 29 вер, 2019 18:56
А какие ты ещё слова знаешь ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 29 вер, 2019 19:01
Про депутата Рыбака посмотрел ? С ним же и студента КПИ утопили.
Так что, заткнись, пожалуйста, про ненависть.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 29 вер, 2019 19:08
а зеботам все "Божа Роса"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 29 вер, 2019 19:14
передоз?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 29 вер, 2019 19:15
знову ти несеш маячню або провокуєщ, потім будеш бігати із "антисемітами із унітаза", а може т хотів сказати що Зе - антисеміт, чи як?
Що значить " стремится понравится тем, кто за него не голосовал , став большим украинцем чем сами украинцы"? Давай ясніше.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 29 вер, 2019 19:18, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 29 вер, 2019 19:16
А може це той запобіжник,який в майбутньому унеможливить прихід до влади подібних нестійких особистостей в психологічно/моральному плані?
Подивляться на Зе в дурці (жити буде довго ,як не як бувший Президент) і поки буде жити це буде найкращим застереженням для неадекватів які вважають що можна вибратись на найвищий щабель після одного серіалу...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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