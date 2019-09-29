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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4103410441054106>
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 18:51

  pesikot написав:
  shapo написав:Ну почему же.
Как раз сегодняшний день как и ,собственно, ранее показал во всей красе "европейцев" из "европейской солидарности"

Сегодняшний день показал тебя, как провокатора.
Так что загляни в унитаз, там антисемиты


Придумай что-нибудь свое, нельзя же быть настолько примитивным и компилятивным.
А провокатор здесь любой кто не согласен с точкой зрения тех, кто внутри страны насаждал ненависть последние 5 лет
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 18:52

  Ой+ написав:Перепощу рабина:
головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх.
“У нас президент – єврей, який вперше не прийшов у Бабин Яр 29 вересня. Вперше в історії незалежної України, що президент України не прийшов до Бабиного Яру 29 вересня. Він же єврей – йому не треба. Вперше… Ми не розуміємо. https://bykvu.com/ua/bukvy/golovnij-rab ... -veresnja/ (На відео – з 3:20)

Ой вей. Что это делается. Предыдущие Президенты Украины присутствовали в годовщину этого трагического дня. А тут еврейский мальчик и не приехал.
Тут в инетах пишут, что у ЗЕ! после Нью-Йорка нервный срыв. Похоже на правду.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 18:53

  Ой+ написав:Перепощу рабина:
головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх.
“У нас президент – єврей, який вперше не прийшов у Бабин Яр 29 вересня. Вперше в історії незалежної України, що президент України не прийшов до Бабиного Яру 29 вересня. Він же єврей – йому не треба. Вперше… Ми не розуміємо. https://bykvu.com/ua/bukvy/golovnij-rab ... -veresnja/ (На відео – з 3:20)

Ех, молодий, зелений наш Президент. Не можна так, а то на землі обітованій не знайдеться прихистку, а він же скоро знадобиться. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 18:55

  ЛАД написав:Не процветает, и zРадио писал, что за "Свободу" и аналоги голосуют 2-3%.
Но имеет место быть.
Не надо преувеличивать явление, но и игнорировать не стОит.
Ну и правда, что как правило, националисты одновременно и антисемиты. Обратное не верно.

Уже национализм не процветает ? А имеет место быть.
Молодец, быстро переобулся в прыжке :)
Тебе бы про Мари Ле Пен и об её отце почитать на досуге.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 18:56

  zРадио написав:Это тебе не спор Порошенко vs Зеленский - это линия раздела, за которой геноцид!

А какие ты ещё слова знаешь ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:01

  shapo написав:Придумай что-нибудь свое, нельзя же быть настолько примитивным и компилятивным.
А провокатор здесь любой кто не согласен с точкой зрения тех, кто внутри страны насаждал ненависть последние 5 лет

Про депутата Рыбака посмотрел ? С ним же и студента КПИ утопили.
Так что, заткнись, пожалуйста, про ненависть.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:08

  Ой+ написав:
  shapo написав:Хотел выразить благодарность господам порохоботам за такие посты в День Бабиного Яра и Рош-ха-Шана


Перепощу рабина:
головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх.
“У нас президент – єврей, який вперше не прийшов у Бабин Яр 29 вересня. Вперше в історії незалежної України, що президент України не прийшов до Бабиного Яру 29 вересня. Він же єврей – йому не треба. Вперше… Ми не розуміємо. https://bykvu.com/ua/bukvy/golovnij-rab ... -veresnja/ (На відео – з 3:20)

а зеботам все "Божа Роса"
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:14

  pesikot написав:
  Ой+ написав:Перепощу рабина:
головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх.
“У нас президент – єврей, який вперше не прийшов у Бабин Яр 29 вересня. Вперше в історії незалежної України, що президент України не прийшов до Бабиного Яру 29 вересня. Він же єврей – йому не треба. Вперше… Ми не розуміємо. https://bykvu.com/ua/bukvy/golovnij-rab ... -veresnja/ (На відео – з 3:20)

Ой вей. Что это делается. Предыдущие Президенты Украины присутствовали в годовщину этого трагического дня. А тут еврейский мальчик и не приехал.
Тут в инетах пишут, что у ЗЕ! после Нью-Йорка нервный срыв. Похоже на правду.

передоз?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:15

  shapo написав:
  Ой+ написав:
  shapo написав:Хотел выразить благодарность господам порохоботам за такие посты в День Бабиного Яра и Рош-ха-Шана


Перепощу рабина:
головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх.
“У нас президент – єврей, який вперше не прийшов у Бабин Яр 29 вересня. Вперше в історії незалежної України, що президент України не прийшов до Бабиного Яру 29 вересня. Він же єврей – йому не треба. Вперше… Ми не розуміємо. https://bykvu.com/ua/bukvy/golovnij-rab ... -veresnja/ (На відео – з 3:20)


Он делает ошибку которая ему будет дорого стоить - стремится понравится тем, кто за него не голосовал , став большим украинцем чем сами украинцы.

знову ти несеш маячню або провокуєщ, потім будеш бігати із "антисемітами із унітаза", а може т хотів сказати що Зе - антисеміт, чи як?
Що значить " стремится понравится тем, кто за него не голосовал , став большим украинцем чем сами украинцы"? Давай ясніше.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 29 вер, 2019 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:16

  pesikot написав:Тут в инетах пишут, что у ЗЕ! после Нью-Йорка нервный срыв. Похоже на правду.
А може це той запобіжник,який в майбутньому унеможливить прихід до влади подібних нестійких особистостей в психологічно/моральному плані?
Подивляться на Зе в дурці (жити буде довго ,як не як бувший Президент) і поки буде жити це буде найкращим застереженням для неадекватів які вважають що можна вибратись на найвищий щабель після одного серіалу...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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