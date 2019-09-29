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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4103410441054106
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:20

  pesikot написав:Тут в инетах пишут, что у ЗЕ! после Нью-Йорка нервный срыв. Похоже на правду.


Вспомни Пороха - с доброй половины заграничных визитов на Запад приезжал опущенным. Так у него опыт и МИДа, и МЭРТа... А тут реально пацаненка-приколиста отправили на ГА ООН выступать :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:29

Естественный отбор ...отрицательный!

  flyman написав:
  pesikot написав:Перепощу рабина:
головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх.
“У нас президент – єврей, який вперше не прийшов у Бабин Яр 29 вересня. Вперше в історії незалежної України, що президент України не прийшов до Бабиного Яру 29 вересня. Він же єврей – йому не треба. Вперше… Ми не розуміємо. https://bykvu.com/ua/bukvy/golovnij-rab ... -veresnja/ (На відео – з 3:20)

Ой вей. Что это делается. Предыдущие Президенты Украины присутствовали в годовщину этого трагического дня. А тут еврейский мальчик и не приехал.
Тут в инетах пишут, что у ЗЕ! после Нью-Йорка нервный срыв. Похоже на правду.

передоз?[/quote]

Да кто же тебе скажет? 8)
Специализированная бригада неотложной помощи клинической больницы государственного управления делами "Феофания" за ночь дважды в 02-28 и 04-55 выезжала по "вызову №1" на объект [наименование не разглашается ] государственного управления делами. В "Феофанию" никого не доставляли. На последнем выезде часть бригады осталась на объекте. Транспортом "Феофании" туда доставлено какое то оборудование.

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Президент страны трусливо прячется от своей страны.
Люди, кого ж вы избрали...

https://twitter.com/tZEinform/status/1178306590115540997
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:37

  pesikot написав:
  shapo написав:Придумай что-нибудь свое, нельзя же быть настолько примитивным и компилятивным.
А провокатор здесь любой кто не согласен с точкой зрения тех, кто внутри страны насаждал ненависть последние 5 лет

Про депутата Рыбака посмотрел ? С ним же и студента КПИ утопили.
Так что, заткнись, пожалуйста, про ненависть.


Указания будешь давать своим детям если они у тебя есть, а мне на них тьфу и растереть.
Про Одессу 2 мая 2014г и дела С-14 за последние 5 лет не забыл?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:38

  flyman написав:Що значить " стремится понравится тем, кто за него не голосовал , став большим украинцем чем сами украинцы"? Давай ясніше.


Я по воскресеньям не подаю
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:45

  zРадио написав:
  pesikot написав:Тут в инетах пишут, что у ЗЕ! после Нью-Йорка нервный срыв. Похоже на правду.


Вспомни Пороха - с доброй половины заграничных визитов на Запад приезжал опущенным. Так у него опыт и МИДа, и МЭРТа... А тут реально пацаненка-приколиста отправили на ГА ООН выступать :mrgreen:

Пацанёнок-приколист ?
Значит, таки правда
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:47

  shapo написав:Указания будешь давать своим детям если они у тебя есть, а мне на них тьфу и растереть.
Про Одессу 2 мая 2014г и дела С-14 за последние 5 лет не забыл?

Какой необычный день. Консерва вскрылась полностью.
Никакой он не еврей, а провокатор
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:50

  zРадио написав:
  pesikot написав:Тут в инетах пишут, что у ЗЕ! после Нью-Йорка нервный срыв. Похоже на правду.


Вспомни Пороха - с доброй половины заграничных визитов на Запад приезжал опущенным. Так у него опыт и МИДа, и МЭРТа... А тут реально пацаненка-приколиста отправили на ГА ООН выступать :mrgreen:

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