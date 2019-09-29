Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх. “У нас президент – єврей, який вперше не прийшов у Бабин Яр 29 вересня. Вперше в історії незалежної України, що президент України не прийшов до Бабиного Яру 29 вересня. Він же єврей – йому не треба. Вперше… Ми не розуміємо. https://bykvu.com/ua/bukvy/golovnij-rab ... -veresnja/ (На відео – з 3:20)
Ой вей. Что это делается. Предыдущие Президенты Украины присутствовали в годовщину этого трагического дня. А тут еврейский мальчик и не приехал. Тут в инетах пишут, что у ЗЕ! после Нью-Йорка нервный срыв. Похоже на правду.
передоз?[/quote]
Да кто же тебе скажет?
Специализированная бригада неотложной помощи клинической больницы государственного управления делами "Феофания" за ночь дважды в 02-28 и 04-55 выезжала по "вызову №1" на объект [наименование не разглашается ] государственного управления делами. В "Феофанию" никого не доставляли. На последнем выезде часть бригады осталась на объекте. Транспортом "Феофании" туда доставлено какое то оборудование.
shapo написав:Придумай что-нибудь свое, нельзя же быть настолько примитивным и компилятивным. А провокатор здесь любой кто не согласен с точкой зрения тех, кто внутри страны насаждал ненависть последние 5 лет
Про депутата Рыбака посмотрел ? С ним же и студента КПИ утопили. Так что, заткнись, пожалуйста, про ненависть.
Указания будешь давать своим детям если они у тебя есть, а мне на них тьфу и растереть. Про Одессу 2 мая 2014г и дела С-14 за последние 5 лет не забыл?