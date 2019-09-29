Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх. “У нас президент – єврей, який вперше не прийшов у Бабин Яр 29 вересня. Вперше в історії незалежної України, що президент України не прийшов до Бабиного Яру 29 вересня. Він же єврей – йому не треба. Вперше… Ми не розуміємо. https://bykvu.com/ua/bukvy/golovnij-rab ... -veresnja/ (На відео – з 3:20)
Ой вей. Что это делается. Предыдущие Президенты Украины присутствовали в годовщину этого трагического дня. А тут еврейский мальчик и не приехал. Тут в инетах пишут, что у ЗЕ! после Нью-Йорка нервный срыв. Похоже на правду.
передоз?[/quote]
Да кто же тебе скажет?
Специализированная бригада неотложной помощи клинической больницы государственного управления делами "Феофания" за ночь дважды в 02-28 и 04-55 выезжала по "вызову №1" на объект [наименование не разглашается ] государственного управления делами. В "Феофанию" никого не доставляли. На последнем выезде часть бригады осталась на объекте. Транспортом "Феофании" туда доставлено какое то оборудование.
shapo написав:Придумай что-нибудь свое, нельзя же быть настолько примитивным и компилятивным. А провокатор здесь любой кто не согласен с точкой зрения тех, кто внутри страны насаждал ненависть последние 5 лет
Про депутата Рыбака посмотрел ? С ним же и студента КПИ утопили. Так что, заткнись, пожалуйста, про ненависть.
Указания будешь давать своим детям если они у тебя есть, а мне на них тьфу и растереть. Про Одессу 2 мая 2014г и дела С-14 за последние 5 лет не забыл?
pesikot написав:Тут в инетах пишут, что у ЗЕ! после Нью-Йорка нервный срыв. Похоже на правду.
А може це той запобіжник,який в майбутньому унеможливить прихід до влади подібних нестійких особистостей в психологічно/моральному плані? Подивляться на Зе в дурці (жити буде довго ,як не як бувший Президент) і поки буде жити це буде найкращим застереженням для неадекватів які вважають що можна вибратись на найвищий щабель після одного серіалу...
Таки да, вот порох у параши ждал Трампа, не дождался))
zРадио написав: Вспомни Пороха - с доброй половины заграничных визитов на Запад приезжал опущенным. Так у него опыт и МИДа, и МЭРТа... А тут реально пацаненка-приколиста отправили на ГА ООН выступать
Зеленскому надо выполнять предвыборные обещания, а не быть хитрожопым другом Коломойского и преемником Порошенко. Ни при каких условиях на ближайших выборах мэра Одессы не буду голосовать за зеленого повара. Лучше уже за Труханова, либо за Саакашвили. Тем более пишут, что зеленого повара спонсируют бывшие спонсоры Труханова, с которыми он недавно разругался.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.