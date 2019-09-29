Замполит негодует.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 29 вер, 2019 20:29
Замполит негодует.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:05
Re: Політичні дискусії
Повністю відсутній політичний досвід Зеленського - і як результат відвідування меморіального комплексу "Бабин Яр" у приватному порядку.
Все цікавіше і цікавіше: а що ж у шоу далі?
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:08
Зеленський був у Бабиному Яру інкогніто, рабини розійшлися в поглядах
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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