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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4104410541064107
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:29

  freeze написав:Ни при каких условиях на ближайших выборах мэра Одессы не буду голосовать за зеленого повара.
Лучше уже за Труханова, либо за Саакашвили.

Замполит негодует.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:05

Re: Політичні дискусії

Повністю відсутній політичний досвід Зеленського - і як результат відвідування меморіального комплексу "Бабин Яр" у приватному порядку.
Все цікавіше і цікавіше: а що ж у шоу далі?
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:08

Зеленський був у Бабиному Яру інкогніто, рабини розійшлися в поглядах

https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/29/7227636/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:43

Re: Політичні дискусії

Вкладчик1234 написав:Зеленський був у Бабиному Яру інкогніто, рабини розійшлися в поглядах

https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/29/7227636/


Пиар отдел Богдана хорошо работает, сначала все обсудили, что Зеленский не пошел в Бабий Яр, потом нашлись фотографии, что он там был инкогнито.
Прямо как император Николай Первый, который любил переодеваться и гулять по улицам инкогнито, наблюдая за подданными.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:56

  pesikot написав:
  shapo написав:Указания будешь давать своим детям если они у тебя есть, а мне на них тьфу и растереть.
Про Одессу 2 мая 2014г и дела С-14 за последние 5 лет не забыл?

Какой необычный день. Консерва вскрылась полностью.
Никакой он не еврей, а провокатор

Дырочку сверли в пиджаке, скоро орден дадут за разоблачение вражеского агента
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:35

Re: Політичні дискусії

Рокадные дороги строятся ( Керчинский мост например) , вражеские части \казармы на границе уже построены и тренируются https://informnapalm.org/24125-valujki-chast-2/ , газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Это только у меня такой логичный ряд выстраивается ?
идем у 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируются, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:46

Re: Політичні дискусії

yama написав:Рокадные дороги строятся ( Керчинский мост например) , вражеские части \казармы на границе уже построены и тренируются https://informnapalm.org/24125-valujki-chast-2/ , газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Это только у меня такой логичный ряд выстраивается ?


Уже в первой половине 2014 года большинству аналитиков стало понятно, что украинский газопровод обречен на скромное существование вследствие переброса основной части транзита через север и через юг.
Какой логичный ряд может выстраиваться ?
Казармы строят на границе, тоже ни о чем. В 2014 году напали без всяких казарм. США ввели войска в Ирак и в Афганистан тоже не строя казармы у их границ, РФ ввели войска в Сирию без постройки казарм.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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