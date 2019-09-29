Замполит негодует.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 29 вер, 2019 20:29
Замполит негодует.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:05
Re: Політичні дискусії
Повністю відсутній політичний досвід Зеленського - і як результат відвідування меморіального комплексу "Бабин Яр" у приватному порядку.
Все цікавіше і цікавіше: а що ж у шоу далі?
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:08
Зеленський був у Бабиному Яру інкогніто, рабини розійшлися в поглядах
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:43
Re: Політичні дискусії
Пиар отдел Богдана хорошо работает, сначала все обсудили, что Зеленский не пошел в Бабий Яр, потом нашлись фотографии, что он там был инкогнито.
Прямо как император Николай Первый, который любил переодеваться и гулять по улицам инкогнито, наблюдая за подданными.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:56
Дырочку сверли в пиджаке, скоро орден дадут за разоблачение вражеского агента
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 29 вер, 2019 22:35
Re: Політичні дискусії
Рокадные дороги строятся ( Керчинский мост например) , вражеские части \казармы на границе уже построены и тренируются
Это только у меня такой логичный ряд выстраивается ?
идем у 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируются, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Додано: Нед 29 вер, 2019 22:46
Re: Політичні дискусії
Уже в первой половине 2014 года большинству аналитиков стало понятно, что украинский газопровод обречен на скромное существование вследствие переброса основной части транзита через север и через юг.
Какой логичный ряд может выстраиваться ?
Казармы строят на границе, тоже ни о чем. В 2014 году напали без всяких казарм. США ввели войска в Ирак и в Афганистан тоже не строя казармы у их границ, РФ ввели войска в Сирию без постройки казарм.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 29 вер, 2019 23:11
1) очень много денег надо вложить в новый газопровод и окупать их придется долго , экономическая целесообразность под большим вопросом ведь Украина всегда прогибалась под давление Европы и РФ и газ никогда не перекрывала ... то есть прогнулась бы и дальше
2) США имеют кучу баз дислокации в относительной близости к данным странам ну и экономика\военная мощь США чуть круче они могут себе позволить перебрасывать все нужное авиацией с баз союзников по НАТО, да и на месте кстати почти сразу же были построены временные базы и дальше строяться или уже построились постоянные ...
Удобно ведь когда есть такая возможность упросить наступление построить базы , да и операция планируется долгосрочная постоянная стратегическая , а не временная тактическая. Попробую яснее выразиться задача ведь не только напасть и завоевать , но главным образом и удержать территории !
То что только в первой половине 2014 эксперты\аналитики поняли что будет строится в обход Украины - это каким боком ? ну стало понятно , а вот зачем никто не задумывался . НЕ понимаю при чем тут 2014 год и вывод аналитиков ?
Это пять лет всего лишь . А например свои территориальные претензии к Украине РФ начала озвучивать устно задолго до 2000 года, даже публику народ граждан плебос начали готовить в 2000 году к этому информационно ( вы мне еще за Крым ответите крылатая фраза из к\ф Брат-2) , а в 2003 РФ уже на деле показала свои претензии на Крым
ну что то ни в 2000 ни в 2003 серьезно никто не воспринял ... всего лишь прошло каких-то ~10 лет , так что с 2014 еще лет 10 может пройти до полноценного наступления Крым никто отдавать не собирается иформационое пространство не поменялось риторика РФ СМИ не изменилась ... суть проста - в глазах " пересічних " и всех в РФ - Украина это недоразумение, по какой-то случайности отколовшаяся часть великой России, украинцы это братья меньшие которые просто что-то там попутали и они в большинстве своем ( кроме нациков фашистов) все хотят вернуться к старшому брату , просто эти нацики фашисты им ( нормлаьным братьям нашим меньшим) мешают это сдалать - вот такая
приблизительно картина в мозгах как власти РФ так и народа РФ
идем у 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируются, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Додано: Нед 29 вер, 2019 23:42
Поїздка на Ростов?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 29 вер, 2019 23:45
Ватнік, а які в тебе претензії до подій в Одесі 2014 році?
Ти краще думай про свої статки, якщо росіяни знову надумають активізувати війну. А вони, су-ки, готуються.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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