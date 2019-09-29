Додано: Нед 29 вер, 2019 23:11

freeze написав: yama написав: Рокадные дороги строятся ( Керчинский мост например) , вражеские части \казармы на границе уже построены и тренируются https://informnapalm.org/24125-valujki-chast-2/ , газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?

Это только у меня такой логичный ряд выстраивается ? Рокадные дороги строятся ( Керчинский мост например) , вражеские части \казармы на границе уже построены и тренируются, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?Это только у меня такой логичный ряд выстраивается ?



Уже в первой половине 2014 года большинству аналитиков стало понятно, что украинский газопровод обречен на скромное существование вследствие переброса основной части транзита через север и через юг.

Какой логичный ряд может выстраиваться ?

Казармы строят на границе, тоже ни о чем. В 2014 году напали без всяких казарм. США ввели войска в Ирак и в Афганистан тоже не строя казармы у их границ, РФ ввели войска в Сирию без постройки казарм. Уже в первой половине 2014 года большинству аналитиков стало понятно, что украинский газопровод обречен на скромное существование вследствие переброса основной части транзита через север и через юг.Какой логичный ряд может выстраиваться ?Казармы строят на границе, тоже ни о чем. В 2014 году напали без всяких казарм. США ввели войска в Ирак и в Афганистан тоже не строя казармы у их границ, РФ ввели войска в Сирию без постройки казарм.

У вересні 2003 року від російської станиці Тамань Темрюкського району Краснодарського краю у напрямку до острова Тузла починають насипати греблю з метою з'єднання її з російським берегом. Працюючи у три зміни, будівельники споруджують по 150 метрів греблі на день. Перемовини почались після того, як будівельники досягли українського прикордонного понтону.

1) очень много денег надо вложить в новый газопровод и окупать их придется долго , экономическая целесообразность под большим вопросом ведь Украина всегда прогибалась под давление Европы и РФ и газ никогда не перекрывала ... то есть прогнулась бы и дальше2) США имеют кучу баз дислокации в относительной близости к данным странам ну и экономика\военная мощь США чуть круче они могут себе позволить перебрасывать все нужное авиацией с баз союзников по НАТО, да и на месте кстати почти сразу же были построены временные базы и дальше строяться или уже построились постоянные ...В Сирии были ведь базы союзников - то есть Асада , и новые строились .Удобно ведь когда есть такая возможность упросить наступление построить базы , да и операция планируется долгосрочная постоянная стратегическая , а не временная тактическая. Попробую яснее выразиться задача ведь не только напасть и завоевать , но главным образом и удержать территории !То что только в первой половине 2014 эксперты\аналитики поняли что будет строится в обход Украины - это каким боком ? ну стало понятно , а вот зачем никто не задумывался . НЕ понимаю при чем тут 2014 год и вывод аналитиков ?Это пять лет всего лишь . А например свои территориальные претензии к Украине РФ начала озвучивать устно задолго до 2000 года, даже публику народ граждан плебос начали готовить в 2000 году к этому информационно ( вы мне еще за Крым ответите крылатая фраза из к\ф Брат-2) , а в 2003 РФ уже на деле показала свои претензии на Крымну что то ни в 2000 ни в 2003 серьезно никто не воспринял ... всего лишь прошло каких-то ~10 лет , так что с 2014 еще лет 10 может пройти до полноценного наступленияКрым никто отдавать не собирается иформационое пространство не поменялось риторика РФ СМИ не изменилась ... суть проста - в глазах " пересічних " и всех в РФ - Украина это недоразумение, по какой-то случайности отколовшаяся часть великой России, украинцы это братья меньшие которые просто что-то там попутали и они в большинстве своем ( кроме нациков фашистов) все хотят вернуться к старшому брату , просто эти нацики фашисты им ( нормлаьным братьям нашим меньшим) мешают это сдалать - вот такаяприблизительно картина в мозгах как власти РФ так и народа РФ