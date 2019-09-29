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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4105410641074108>
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:29

  freeze написав:Ни при каких условиях на ближайших выборах мэра Одессы не буду голосовать за зеленого повара.
Лучше уже за Труханова, либо за Саакашвили.

Замполит негодует.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:05

Re: Політичні дискусії

Повністю відсутній політичний досвід Зеленського - і як результат відвідування меморіального комплексу "Бабин Яр" у приватному порядку.
Все цікавіше і цікавіше: а що ж у шоу далі?
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:08

Зеленський був у Бабиному Яру інкогніто, рабини розійшлися в поглядах

https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/29/7227636/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:43

Re: Політичні дискусії

Вкладчик1234 написав:Зеленський був у Бабиному Яру інкогніто, рабини розійшлися в поглядах

https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/29/7227636/


Пиар отдел Богдана хорошо работает, сначала все обсудили, что Зеленский не пошел в Бабий Яр, потом нашлись фотографии, что он там был инкогнито.
Прямо как император Николай Первый, который любил переодеваться и гулять по улицам инкогнито, наблюдая за подданными.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:56

  pesikot написав:
  shapo написав:Указания будешь давать своим детям если они у тебя есть, а мне на них тьфу и растереть.
Про Одессу 2 мая 2014г и дела С-14 за последние 5 лет не забыл?

Какой необычный день. Консерва вскрылась полностью.
Никакой он не еврей, а провокатор

Дырочку сверли в пиджаке, скоро орден дадут за разоблачение вражеского агента
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:35

Re: Політичні дискусії

Рокадные дороги строятся ( Керчинский мост например) , вражеские части \казармы на границе уже построены и тренируются https://informnapalm.org/24125-valujki-chast-2/ , газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Это только у меня такой логичный ряд выстраивается ?
идем у 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируются, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:46

Re: Політичні дискусії

yama написав:Рокадные дороги строятся ( Керчинский мост например) , вражеские части \казармы на границе уже построены и тренируются https://informnapalm.org/24125-valujki-chast-2/ , газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Это только у меня такой логичный ряд выстраивается ?


Уже в первой половине 2014 года большинству аналитиков стало понятно, что украинский газопровод обречен на скромное существование вследствие переброса основной части транзита через север и через юг.
Какой логичный ряд может выстраиваться ?
Казармы строят на границе, тоже ни о чем. В 2014 году напали без всяких казарм. США ввели войска в Ирак и в Афганистан тоже не строя казармы у их границ, РФ ввели войска в Сирию без постройки казарм.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 23:11

  freeze написав:
yama написав:Рокадные дороги строятся ( Керчинский мост например) , вражеские части \казармы на границе уже построены и тренируются https://informnapalm.org/24125-valujki-chast-2/ , газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Это только у меня такой логичный ряд выстраивается ?


Уже в первой половине 2014 года большинству аналитиков стало понятно, что украинский газопровод обречен на скромное существование вследствие переброса основной части транзита через север и через юг.
Какой логичный ряд может выстраиваться ?
Казармы строят на границе, тоже ни о чем. В 2014 году напали без всяких казарм. США ввели войска в Ирак и в Афганистан тоже не строя казармы у их границ, РФ ввели войска в Сирию без постройки казарм.

1) очень много денег надо вложить в новый газопровод и окупать их придется долго , экономическая целесообразность под большим вопросом ведь Украина всегда прогибалась под давление Европы и РФ и газ никогда не перекрывала ... то есть прогнулась бы и дальше
2) США имеют кучу баз дислокации в относительной близости к данным странам ну и экономика\военная мощь США чуть круче они могут себе позволить перебрасывать все нужное авиацией с баз союзников по НАТО, да и на месте кстати почти сразу же были построены временные базы и дальше строяться или уже построились постоянные ... https://ukr.segodnya.ua/world/usa/ssha- ... 01237.html В Сирии были ведь базы союзников - то есть Асада , и новые строились .
Удобно ведь когда есть такая возможность упросить наступление построить базы , да и операция планируется долгосрочная постоянная стратегическая , а не временная тактическая. Попробую яснее выразиться задача ведь не только напасть и завоевать , но главным образом и удержать территории !
То что только в первой половине 2014 эксперты\аналитики поняли что будет строится в обход Украины - это каким боком ? ну стало понятно , а вот зачем никто не задумывался . НЕ понимаю при чем тут 2014 год и вывод аналитиков ?
Это пять лет всего лишь . А например свои территориальные претензии к Украине РФ начала озвучивать устно задолго до 2000 года, даже публику народ граждан плебос начали готовить в 2000 году к этому информационно ( вы мне еще за Крым ответите крылатая фраза из к\ф Брат-2) , а в 2003 РФ уже на деле показала свои претензии на Крым
У вересні 2003 року від російської станиці Тамань Темрюкського району Краснодарського краю у напрямку до острова Тузла починають насипати греблю з метою з'єднання її з російським берегом. Працюючи у три зміни, будівельники споруджують по 150 метрів греблі на день. Перемовини почались після того, як будівельники досягли українського прикордонного понтону.
ну что то ни в 2000 ни в 2003 серьезно никто не воспринял ... всего лишь прошло каких-то ~10 лет , так что с 2014 еще лет 10 может пройти до полноценного наступления :roll: Крым никто отдавать не собирается иформационое пространство не поменялось риторика РФ СМИ не изменилась ... суть проста - в глазах " пересічних " и всех в РФ - Украина это недоразумение, по какой-то случайности отколовшаяся часть великой России, украинцы это братья меньшие которые просто что-то там попутали и они в большинстве своем ( кроме нациков фашистов) все хотят вернуться к старшому брату , просто эти нацики фашисты им ( нормлаьным братьям нашим меньшим) мешают это сдалать - вот такая
приблизительно картина в мозгах как власти РФ так и народа РФ
идем у 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируются, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 23:42

  Кармелюк написав:Повністю відсутній політичний досвід Зеленського - і як результат відвідування меморіального комплексу "Бабин Яр" у приватному порядку.
Все цікавіше і цікавіше: а що ж у шоу далі?

Поїздка на Ростов?
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 23:45

  shapo написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:Придумай что-нибудь свое, нельзя же быть настолько примитивным и компилятивным.
А провокатор здесь любой кто не согласен с точкой зрения тех, кто внутри страны насаждал ненависть последние 5 лет

Про депутата Рыбака посмотрел ? С ним же и студента КПИ утопили.
Так что, заткнись, пожалуйста, про ненависть.


Указания будешь давать своим детям если они у тебя есть, а мне на них тьфу и растереть.
Про Одессу 2 мая 2014г и дела С-14 за последние 5 лет не забыл?

Ватнік, а які в тебе претензії до подій в Одесі 2014 році?

Ти краще думай про свої статки, якщо росіяни знову надумають активізувати війну. А вони, су-ки, готуються.
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Frant
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