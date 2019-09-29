Ватний єврей-українофоб.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 29 вер, 2019 23:46
Ватний єврей-українофоб.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 29 вер, 2019 23:53
В 2014 - введення регулярних російських батальйонних тактичних груп - було експромтом. "Апалчєніє" з донецьких гопніків, створене за російські гроші, озброєне російською зброєю і кероване з Маскви, втрачало позиції. Їх добивали.
І українська армія і добробати - в вересні 2014 вийшли би на державний кордон.
Щоб цього не допустити, русіш-генштаб ввів на територію України свою регулярну армію. Без прапорів, розпізнавальних знаків, без документів. Підлі росіяни, які вважають себе "вєлікой націєй", побоялись воювати відкрито.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 30 вер, 2019 00:00
Что там, кстати, со следствием? Патриотическую оценку все услышали еще в день события, но хотелось бы и юридическую получить.
Точно так же и с делом расстрела Небесной Сотни.
А то 6-й год неслыханным примерам гидности, а страна до сих пор не знает в лицо ни палачей ул. Институтской, ни героев Дома Профсоюзов...
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