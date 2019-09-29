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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4105410641074108 Додано: Нед 29 вер, 2019 23:46 pesikot написав: shapo написав: Указания будешь давать своим детям если они у тебя есть, а мне на них тьфу и растереть.

Про Одессу 2 мая 2014г и дела С-14 за последние 5 лет не забыл? Указания будешь давать своим детям если они у тебя есть, а мне на них тьфу и растереть.Про Одессу 2 мая 2014г и дела С-14 за последние 5 лет не забыл?

Какой необычный день. Консерва вскрылась полностью.

Никакой он не еврей, а провокатор Какой необычный день. Консерва вскрылась полностью.Никакой он не еврей, а провокатор

Ватний єврей-українофоб. Ватний єврей-українофоб. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20508 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 вер, 2019 23:53 freeze написав: yama написав: Рокадные дороги строятся ( Керчинский мост например) , вражеские части \казармы на границе уже построены и тренируются https://informnapalm.org/24125-valujki-chast-2/ , газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?

Это только у меня такой логичный ряд выстраивается ? Рокадные дороги строятся ( Керчинский мост например) , вражеские части \казармы на границе уже построены и тренируются, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?Это только у меня такой логичный ряд выстраивается ?



Уже в первой половине 2014 года большинству аналитиков стало понятно, что украинский газопровод обречен на скромное существование вследствие переброса основной части транзита через север и через юг.

Какой логичный ряд может выстраиваться ?

Казармы строят на границе, тоже ни о чем. В 2014 году напали без всяких казарм. США ввели войска в Ирак и в Афганистан тоже не строя казармы у их границ, РФ ввели войска в Сирию без постройки казарм. Уже в первой половине 2014 года большинству аналитиков стало понятно, что украинский газопровод обречен на скромное существование вследствие переброса основной части транзита через север и через юг.Какой логичный ряд может выстраиваться ?Казармы строят на границе, тоже ни о чем. В 2014 году напали без всяких казарм. США ввели войска в Ирак и в Афганистан тоже не строя казармы у их границ, РФ ввели войска в Сирию без постройки казарм.



В 2014 - введення регулярних російських батальйонних тактичних груп - було експромтом. "Апалчєніє" з донецьких гопніків, створене за російські гроші, озброєне російською зброєю і кероване з Маскви, втрачало позиції. Їх добивали.

І українська армія і добробати - в вересні 2014 вийшли би на державний кордон.



Щоб цього не допустити, русіш-генштаб ввів на територію України свою регулярну армію. Без прапорів, розпізнавальних знаків, без документів. Підлі росіяни, які вважають себе "вєлікой націєй", побоялись воювати відкрито. В 2014 - введення регулярних російських батальйонних тактичних груп - було експромтом. "Апалчєніє" з донецьких гопніків, створене за російські гроші, озброєне російською зброєю і кероване з Маскви, втрачало позиції. Їх добивали.І українська армія і добробати - в вересні 2014 вийшли би на державний кордон.Щоб цього не допустити, русіш-генштаб ввів на територію України свою регулярну армію. Без прапорів, розпізнавальних знаків, без документів. Підлі росіяни, які вважають себе "вєлікой націєй", побоялись воювати відкрито. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20508 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2019 00:00 Frant написав: Ватнік, а які в тебе претензії до подій в Одесі 2014 році?



Ти краще думай про свої статки, якщо росіяни знову надумають активізувати війну. А вони, су-ки, готуються. Ватнік, а які в тебе претензії до подій в Одесі 2014 році?Ти краще думай про свої статки, якщо росіяни знову надумають активізувати війну. А вони, су-ки, готуються.



Что там, кстати, со следствием? Патриотическую оценку все услышали еще в день события, но хотелось бы и юридическую получить.



Точно так же и с делом расстрела Небесной Сотни.



А то 6-й год неслыханным примерам гидности, а страна до сих пор не знает в лицо ни палачей ул. Институтской, ни героев Дома Профсоюзов... Что там, кстати, со следствием? Патриотическую оценку все услышали еще в день события, но хотелось бы и юридическую получить.Точно так же и с делом расстрела Небесной Сотни.А то 6-й год неслыханным примерам гидности, а страна до сих пор не знает в лицо ни палачей ул. Институтской, ни героев Дома Профсоюзов... zРадио

Повідомлень: 3639 З нами з: 02.05.18 Подякував: 804 раз. Подякували: 1895 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4105410641074108 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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