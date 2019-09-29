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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4105410641074108
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 23:46

  pesikot написав:
  shapo написав:Указания будешь давать своим детям если они у тебя есть, а мне на них тьфу и растереть.
Про Одессу 2 мая 2014г и дела С-14 за последние 5 лет не забыл?

Какой необычный день. Консерва вскрылась полностью.
Никакой он не еврей, а провокатор

Ватний єврей-українофоб.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 23:53

  freeze написав:
yama написав:Рокадные дороги строятся ( Керчинский мост например) , вражеские части \казармы на границе уже построены и тренируются https://informnapalm.org/24125-valujki-chast-2/ , газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Это только у меня такой логичный ряд выстраивается ?


Уже в первой половине 2014 года большинству аналитиков стало понятно, что украинский газопровод обречен на скромное существование вследствие переброса основной части транзита через север и через юг.
Какой логичный ряд может выстраиваться ?
Казармы строят на границе, тоже ни о чем. В 2014 году напали без всяких казарм. США ввели войска в Ирак и в Афганистан тоже не строя казармы у их границ, РФ ввели войска в Сирию без постройки казарм.


В 2014 - введення регулярних російських батальйонних тактичних груп - було експромтом. "Апалчєніє" з донецьких гопніків, створене за російські гроші, озброєне російською зброєю і кероване з Маскви, втрачало позиції. Їх добивали.
І українська армія і добробати - в вересні 2014 вийшли би на державний кордон.

Щоб цього не допустити, русіш-генштаб ввів на територію України свою регулярну армію. Без прапорів, розпізнавальних знаків, без документів. Підлі росіяни, які вважають себе "вєлікой націєй", побоялись воювати відкрито.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 00:00

  Frant написав:Ватнік, а які в тебе претензії до подій в Одесі 2014 році?

Ти краще думай про свої статки, якщо росіяни знову надумають активізувати війну. А вони, су-ки, готуються.


Что там, кстати, со следствием? Патриотическую оценку все услышали еще в день события, но хотелось бы и юридическую получить.

Точно так же и с делом расстрела Небесной Сотни.

А то 6-й год неслыханным примерам гидности, а страна до сих пор не знает в лицо ни палачей ул. Институтской, ни героев Дома Профсоюзов...
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 00:52

yama
Простите, но, по-моему, у Вас лёгкая истерика. "Русские идут!"
Можно услышать, что Вы предлагаете в этой связи?
Переводить экономику на военные рельсы и "Всё для фронта, всё для победы!"?
Думаете, это найдёт поддержку в народе?
Или увеличит поток эмигрантов?
Как считаете?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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