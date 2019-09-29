Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yama Простите, но, по-моему, у Вас лёгкая истерика. "Русские идут!" Можно услышать, что Вы предлагаете в этой связи? Переводить экономику на военные рельсы и "Всё для фронта, всё для победы!"? Думаете, это найдёт поддержку в народе? Или увеличит поток эмигрантов? Как считаете?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Простите, но, по-моему, у Вас лёгкая истерика. "Русские идут!" Можно услышать, что Вы предлагаете в этой связи? Переводить экономику на военные рельсы и "Всё для фронта, всё для победы!"? Думаете, это найдёт поддержку в народе? Или увеличит поток эмигрантов? Как считаете?
Ничего не делать. Пусть заходят в Киев, как 100 лет назад войска Муравьева, без особого сопротивления. А потом пусть грабят, убивают и насилуют. Надеюсь, ватничкам, любителям рускамира, а также сторонникам Зе пацифизма достанется больше всего.
zРадио написав:Что там, кстати, со следствием? Патриотическую оценку все услышали еще в день события, но хотелось бы и юридическую получить. Точно так же и с делом расстрела Небесной Сотни. А то 6-й год неслыханным примерам гидности, а страна до сих пор не знает в лицо ни палачей ул. Институтской, ни героев Дома Профсоюзов...
Думаю эти вопросы не вызовут у местных порохоботов–поцреотов такого же энтузиазма в осуждении на пару-тройку десятков страниц, как, например, место и положение евреев в Украине или ошибки зе-команды. Вопросы останутся без ответов. Или ответы будут в известном стандартном стиле Хотя нет, здесь правильнее –