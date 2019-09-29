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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4104410541064107
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 00:00

  Frant написав:Ватнік, а які в тебе претензії до подій в Одесі 2014 році?

Ти краще думай про свої статки, якщо росіяни знову надумають активізувати війну. А вони, су-ки, готуються.


Что там, кстати, со следствием? Патриотическую оценку все услышали еще в день события, но хотелось бы и юридическую получить.

Точно так же и с делом расстрела Небесной Сотни.

А то 6-й год неслыханным примерам гидности, а страна до сих пор не знает в лицо ни палачей ул. Институтской, ни героев Дома Профсоюзов...
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 00:52

yama
Простите, но, по-моему, у Вас лёгкая истерика. "Русские идут!"
Можно услышать, что Вы предлагаете в этой связи?
Переводить экономику на военные рельсы и "Всё для фронта, всё для победы!"?
Думаете, это найдёт поддержку в народе?
Или увеличит поток эмигрантов?
Как считаете?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 07:30

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Простите, но, по-моему, у Вас лёгкая истерика. "Русские идут!"
Можно услышать, что Вы предлагаете в этой связи?
Переводить экономику на военные рельсы и "Всё для фронта, всё для победы!"?
Думаете, это найдёт поддержку в народе?
Или увеличит поток эмигрантов?
Как считаете?

Ничего не делать. Пусть заходят в Киев, как 100 лет назад войска Муравьева, без особого сопротивления. А потом пусть грабят, убивают и насилуют. Надеюсь, ватничкам, любителям рускамира, а также сторонникам Зе пацифизма достанется больше всего.

"В январе 1918 года большевики впервые захватили Киев и все три недели, пока город был в их власти, грабили и убивали местных жителей".
https://nv.ua/publications/krasnaya-gva ... 35255.html

Представляю, как в первый день ватнички будут встречать "асвабадителей" с цветами, а на второй получать прикладом по мордякам и отдавать все нажитое непосильным трудом.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 30 вер, 2019 07:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 07:38

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Что там, кстати, со следствием? Патриотическую оценку все услышали еще в день события, но хотелось бы и юридическую получить. Точно так же и с делом расстрела Небесной Сотни. А то 6-й год неслыханным примерам гидности, а страна до сих пор не знает в лицо ни палачей ул. Институтской, ни героев Дома Профсоюзов...

Думаю эти вопросы не вызовут у местных порохоботов–поцреотов такого же энтузиазма в осуждении на пару-тройку десятков страниц, как, например, место и положение евреев в Украине или ошибки зе-команды.
Вопросы останутся без ответов. Или ответы будут в известном стандартном стиле :)
Хотя нет, здесь правильнее – :(
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:23

Re: Політичні дискусії

  fokus написав:Вопросы останутся без ответов. Или ответы будут в известном стандартном стиле :)
Хотя нет, здесь правильнее –

По Одесі суди вже закінчились, по Небесній Сотні процес ще буде, мінімум, десять років.
Результат відомий - мрії ватанів побачити проукраїських активістів на лаві підсудних так і залишаться мріями. Правильно це чи ні - то вже окрема історія.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:24

  fokus написав:
  zРадио написав:Что там, кстати, со следствием? Патриотическую оценку все услышали еще в день события, но хотелось бы и юридическую получить. Точно так же и с делом расстрела Небесной Сотни. А то 6-й год неслыханным примерам гидности, а страна до сих пор не знает в лицо ни палачей ул. Институтской, ни героев Дома Профсоюзов...

Думаю эти вопросы не вызовут у местных порохоботов–поцреотов такого же энтузиазма в осуждении на пару-тройку десятков страниц, как, например, место и положение евреев в Украине или ошибки зе-команды.
Вопросы останутся без ответов. Или ответы будут в известном стандартном стиле :)
Хотя нет, здесь правильнее – :(

Как раз перед Вашим постом пост именно в таком стиле, да ещё и 2 в 1 - и ответа на заданный вопрос нет, и ответ в известном стандартном стиле.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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