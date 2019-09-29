Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yama Простите, но, по-моему, у Вас лёгкая истерика. "Русские идут!" Можно услышать, что Вы предлагаете в этой связи? Переводить экономику на военные рельсы и "Всё для фронта, всё для победы!"? Думаете, это найдёт поддержку в народе? Или увеличит поток эмигрантов? Как считаете?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Простите, но, по-моему, у Вас лёгкая истерика. "Русские идут!" Можно услышать, что Вы предлагаете в этой связи? Переводить экономику на военные рельсы и "Всё для фронта, всё для победы!"? Думаете, это найдёт поддержку в народе? Или увеличит поток эмигрантов? Как считаете?
Ничего не делать. Пусть заходят в Киев, как 100 лет назад войска Муравьева, без особого сопротивления. А потом пусть грабят, убивают и насилуют. Надеюсь, ватничкам, любителям рускамира, а также сторонникам Зе пацифизма достанется больше всего.
zРадио написав:Что там, кстати, со следствием? Патриотическую оценку все услышали еще в день события, но хотелось бы и юридическую получить. Точно так же и с делом расстрела Небесной Сотни. А то 6-й год неслыханным примерам гидности, а страна до сих пор не знает в лицо ни палачей ул. Институтской, ни героев Дома Профсоюзов...
Думаю эти вопросы не вызовут у местных порохоботов–поцреотов такого же энтузиазма в осуждении на пару-тройку десятков страниц, как, например, место и положение евреев в Украине или ошибки зе-команды. Вопросы останутся без ответов. Или ответы будут в известном стандартном стиле Хотя нет, здесь правильнее –
fokus написав:Вопросы останутся без ответов. Или ответы будут в известном стандартном стиле Хотя нет, здесь правильнее –
По Одесі суди вже закінчились, по Небесній Сотні процес ще буде, мінімум, десять років. Результат відомий - мрії ватанів побачити проукраїських активістів на лаві підсудних так і залишаться мріями. Правильно це чи ні - то вже окрема історія.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:Что там, кстати, со следствием? Патриотическую оценку все услышали еще в день события, но хотелось бы и юридическую получить. Точно так же и с делом расстрела Небесной Сотни. А то 6-й год неслыханным примерам гидности, а страна до сих пор не знает в лицо ни палачей ул. Институтской, ни героев Дома Профсоюзов...
Думаю эти вопросы не вызовут у местных порохоботов–поцреотов такого же энтузиазма в осуждении на пару-тройку десятков страниц, как, например, место и положение евреев в Украине или ошибки зе-команды. Вопросы останутся без ответов. Или ответы будут в известном стандартном стиле Хотя нет, здесь правильнее –
Как раз перед Вашим постом пост именно в таком стиле, да ещё и 2 в 1 - и ответа на заданный вопрос нет, и ответ в известном стандартном стиле.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
lapay написав:По Одесі суди вже закінчились, по Небесній Сотні процес ще буде, мінімум, десять років.
По Одессе суды не закончились, откуда вы взяли это ? Сейчас в ГБР открыло дело по Парубию. Не осужден ни один человек, который поджигал Дом профсоюзов, хотя и видео есть, кто поджигал, каким образом, и фигуранты в принципе понятны. По поводу беспорядков на Греческой - двоих фигурантов отпустили в Россию, по-моему так и не досудив до конца, не отслеживал этот момент. Один сумасшедший майдановец, который палил из своего ружья и по своим и по чужим, убив антимайдановца Лозинского и ранив своего же редактора сайта Думская.нет, давно установлен, но не находится даже под домашним арестом, несколько месяцев назад он кстати пытаясь решить вопрос с неправильной парковкой своей машины, он сломал нос полицейскому, и тоже не сел, сумасшедших видимо у нас не сажают.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
fokus написав:Вопросы останутся без ответов. Или ответы будут в известном стандартном стиле Хотя нет, здесь правильнее –
По Одесі суди вже закінчились, по Небесній Сотні процес ще буде, мінімум, десять років. Результат відомий - мрії ватанів побачити проукраїських активістів на лаві підсудних так і залишаться мріями. Правильно це чи ні - то вже окрема історія.
+++ Отличная мысль, отражающая действительность и перспективы.
Для европейскости необходимо главенство права, закона. То есть путь к ней лежит через осуществление мрiй, по-Вашему, только ватников (только ватники, по-Вашему, желают-мечтают о наказании виновных в нарушении закона, преступлениях).
Итого имеем: вышиватники и реальные ватники, нарушая законы, рьяно *выясняют* отношения между собой, борясь за власть и дивиденды. При этом ни одна сторона не желает объективного главенства законов. Именно поэтому -- низенко-низенько. Радует только одно - что хоть в направлении Европы. Но потехеньку))) Зато с фанфарами и громкими обещаниями. Как в своё время к коммунизму)))
freeze написав:По Одессе суды не закончились, откуда вы взяли это ? Сейчас в ГБР открыло дело по Парубию. Не осужден ни один человек, который поджигал Дом профсоюзов, хотя и видео есть, кто поджигал, каким образом, и фигуранты в принципе понятны. По поводу беспорядков на Греческой - двоих фигурантов отпустили в Россию, по-моему так и не досудив до конца, не отслеживал этот момент. Один сумасшедший майдановец, который палил из своего ружья и по своим и по чужим, убив антимайдановца Лозинского и ранив своего же редактора сайта Думская.нет, давно установлен, но не находится даже под домашним арестом, несколько месяцев назад он кстати пытаясь решить вопрос с неправильной парковкой своей машины, он сломал нос полицейскому, и тоже не сел, сумасшедших видимо у нас не сажают.
Так де справи по загиблим в Одесі? Вони вже закрились, а те, що ДБР щось там відкрило, чи не відкрило - це питання до самого ДБР, бо Парубій до подій в Одесі має таке ж відношення, як Порошенко до імпічмента Трампу. Прислів'я "Переможців не судять" виникло не на порожньому місці, про що я і кажу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:Для европейскости необходимо главенство права, закона. То есть путь к ней лежит через осуществление мрiй, по-Вашему, только ватников (только ватники, по-Вашему, желают-мечтают о наказании виновных в нарушении закона, преступлениях).
Итого имеем: вышиватники и реальные ватники, нарушая законы, рьяно *выясняют* отношения между собой, борясь за власть и дивиденды. При этом ни одна сторона не желает объективного главенства законов. Именно поэтому -- низенко-низенько. Радует только одно - что хоть в направлении Европы.
Є ще одне прислів'я - "Війна все спише". Військові злочини, які вчиняють переможці, дуже рідко доходять до реальних строків, якщо це не відверте мародерство чи садизм, чи є суспільний розголос. На Майдані і в Одесі теж була війна. Не може нова влада посадити тих, хто цю владу захищав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.