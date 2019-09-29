Додано: Пон 30 вер, 2019 09:46

lapay написав: По Одесі суди вже закінчились, по Небесній Сотні процес ще буде, мінімум, десять років. По Одесі суди вже закінчились, по Небесній Сотні процес ще буде, мінімум, десять років.

По Одессе суды не закончились, откуда вы взяли это ?Сейчас в ГБР открыло дело по Парубию. Не осужден ни один человек, который поджигал Дом профсоюзов, хотя и видео есть, кто поджигал, каким образом, и фигуранты в принципе понятны. По поводу беспорядков на Греческой - двоих фигурантов отпустили в Россию, по-моему так и не досудив до конца, не отслеживал этот момент.Один сумасшедший майдановец, который палил из своего ружья и по своим и по чужим, убив антимайдановца Лозинского и ранив своего же редактора сайта Думская.нет, давно установлен, но не находится даже под домашним арестом, несколько месяцев назад он кстати пытаясь решить вопрос с неправильной парковкой своей машины, он сломал нос полицейскому, и тоже не сел, сумасшедших видимо у нас не сажают.