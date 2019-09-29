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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4105410641074108>
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 00:00

  Frant написав:Ватнік, а які в тебе претензії до подій в Одесі 2014 році?

Ти краще думай про свої статки, якщо росіяни знову надумають активізувати війну. А вони, су-ки, готуються.


Что там, кстати, со следствием? Патриотическую оценку все услышали еще в день события, но хотелось бы и юридическую получить.

Точно так же и с делом расстрела Небесной Сотни.

А то 6-й год неслыханным примерам гидности, а страна до сих пор не знает в лицо ни палачей ул. Институтской, ни героев Дома Профсоюзов...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 00:52

yama
Простите, но, по-моему, у Вас лёгкая истерика. "Русские идут!"
Можно услышать, что Вы предлагаете в этой связи?
Переводить экономику на военные рельсы и "Всё для фронта, всё для победы!"?
Думаете, это найдёт поддержку в народе?
Или увеличит поток эмигрантов?
Как считаете?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 07:30

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Простите, но, по-моему, у Вас лёгкая истерика. "Русские идут!"
Можно услышать, что Вы предлагаете в этой связи?
Переводить экономику на военные рельсы и "Всё для фронта, всё для победы!"?
Думаете, это найдёт поддержку в народе?
Или увеличит поток эмигрантов?
Как считаете?

Ничего не делать. Пусть заходят в Киев, как 100 лет назад войска Муравьева, без особого сопротивления. А потом пусть грабят, убивают и насилуют. Надеюсь, ватничкам, любителям рускамира, а также сторонникам Зе пацифизма достанется больше всего.

"В январе 1918 года большевики впервые захватили Киев и все три недели, пока город был в их власти, грабили и убивали местных жителей".
https://nv.ua/publications/krasnaya-gva ... 35255.html

Представляю, как в первый день ватнички будут встречать "асвабадителей" с цветами, а на второй получать прикладом по мордякам и отдавать все нажитое непосильным трудом.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 30 вер, 2019 07:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 07:38

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Что там, кстати, со следствием? Патриотическую оценку все услышали еще в день события, но хотелось бы и юридическую получить. Точно так же и с делом расстрела Небесной Сотни. А то 6-й год неслыханным примерам гидности, а страна до сих пор не знает в лицо ни палачей ул. Институтской, ни героев Дома Профсоюзов...

Думаю эти вопросы не вызовут у местных порохоботов–поцреотов такого же энтузиазма в осуждении на пару-тройку десятков страниц, как, например, место и положение евреев в Украине или ошибки зе-команды.
Вопросы останутся без ответов. Или ответы будут в известном стандартном стиле :)
Хотя нет, здесь правильнее – :(
fokus
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:23

Re: Політичні дискусії

  fokus написав:Вопросы останутся без ответов. Или ответы будут в известном стандартном стиле :)
Хотя нет, здесь правильнее –

По Одесі суди вже закінчились, по Небесній Сотні процес ще буде, мінімум, десять років.
Результат відомий - мрії ватанів побачити проукраїських активістів на лаві підсудних так і залишаться мріями. Правильно це чи ні - то вже окрема історія.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:24

  fokus написав:
  zРадио написав:Что там, кстати, со следствием? Патриотическую оценку все услышали еще в день события, но хотелось бы и юридическую получить. Точно так же и с делом расстрела Небесной Сотни. А то 6-й год неслыханным примерам гидности, а страна до сих пор не знает в лицо ни палачей ул. Институтской, ни героев Дома Профсоюзов...

Думаю эти вопросы не вызовут у местных порохоботов–поцреотов такого же энтузиазма в осуждении на пару-тройку десятков страниц, как, например, место и положение евреев в Украине или ошибки зе-команды.
Вопросы останутся без ответов. Или ответы будут в известном стандартном стиле :)
Хотя нет, здесь правильнее – :(

Как раз перед Вашим постом пост именно в таком стиле, да ещё и 2 в 1 - и ответа на заданный вопрос нет, и ответ в известном стандартном стиле.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:46

  lapay написав:По Одесі суди вже закінчились, по Небесній Сотні процес ще буде, мінімум, десять років.


По Одессе суды не закончились, откуда вы взяли это ?
Сейчас в ГБР открыло дело по Парубию. Не осужден ни один человек, который поджигал Дом профсоюзов, хотя и видео есть, кто поджигал, каким образом, и фигуранты в принципе понятны. По поводу беспорядков на Греческой - двоих фигурантов отпустили в Россию, по-моему так и не досудив до конца, не отслеживал этот момент.
Один сумасшедший майдановец, который палил из своего ружья и по своим и по чужим, убив антимайдановца Лозинского и ранив своего же редактора сайта Думская.нет, давно установлен, но не находится даже под домашним арестом, несколько месяцев назад он кстати пытаясь решить вопрос с неправильной парковкой своей машины, он сломал нос полицейскому, и тоже не сел, сумасшедших видимо у нас не сажают.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:02

  lapay написав:
  fokus написав:Вопросы останутся без ответов. Или ответы будут в известном стандартном стиле :)
Хотя нет, здесь правильнее –

По Одесі суди вже закінчились, по Небесній Сотні процес ще буде, мінімум, десять років.
Результат відомий - мрії ватанів побачити проукраїських активістів на лаві підсудних так і залишаться мріями. Правильно це чи ні - то вже окрема історія.

+++
Отличная мысль, отражающая действительность и перспективы.

Для европейскости необходимо главенство права, закона.
То есть путь к ней лежит через осуществление мрiй, по-Вашему, только ватников (только ватники, по-Вашему, желают-мечтают о наказании виновных в нарушении закона, преступлениях).

Итого имеем: вышиватники и реальные ватники, нарушая законы, рьяно *выясняют* отношения между собой, борясь за власть и дивиденды.
При этом ни одна сторона не желает объективного главенства законов.
Именно поэтому -- низенко-низенько.
Радует только одно - что хоть в направлении Европы.
Но потехеньку))) Зато с фанфарами и громкими обещаниями.
Как в своё время к коммунизму)))


То ли карма, то ли объективные обстоятельства.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:02

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:По Одессе суды не закончились, откуда вы взяли это ?
Сейчас в ГБР открыло дело по Парубию. Не осужден ни один человек, который поджигал Дом профсоюзов, хотя и видео есть, кто поджигал, каким образом, и фигуранты в принципе понятны. По поводу беспорядков на Греческой - двоих фигурантов отпустили в Россию, по-моему так и не досудив до конца, не отслеживал этот момент.
Один сумасшедший майдановец, который палил из своего ружья и по своим и по чужим, убив антимайдановца Лозинского и ранив своего же редактора сайта Думская.нет, давно установлен, но не находится даже под домашним арестом, несколько месяцев назад он кстати пытаясь решить вопрос с неправильной парковкой своей машины, он сломал нос полицейскому, и тоже не сел, сумасшедших видимо у нас не сажают.

Так де справи по загиблим в Одесі? Вони вже закрились, а те, що ДБР щось там відкрило, чи не відкрило - це питання до самого ДБР, бо Парубій до подій в Одесі має таке ж відношення, як Порошенко до імпічмента Трампу.
Прислів'я "Переможців не судять" виникло не на порожньому місці, про що я і кажу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:08

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Для европейскости необходимо главенство права, закона.
То есть путь к ней лежит через осуществление мрiй, по-Вашему, только ватников (только ватники, по-Вашему, желают-мечтают о наказании виновных в нарушении закона, преступлениях).

Итого имеем: вышиватники и реальные ватники, нарушая законы, рьяно *выясняют* отношения между собой, борясь за власть и дивиденды.
При этом ни одна сторона не желает объективного главенства законов.
Именно поэтому -- низенко-низенько.
Радует только одно - что хоть в направлении Европы.

Є ще одне прислів'я - "Війна все спише". Військові злочини, які вчиняють переможці, дуже рідко доходять до реальних строків, якщо це не відверте мародерство чи садизм, чи є суспільний розголос.
На Майдані і в Одесі теж була війна. Не може нова влада посадити тих, хто цю владу захищав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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