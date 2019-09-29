Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 30 вер, 2019 10:09
Schmit написав: ЛАД написав:
Простите, но, по-моему, у Вас лёгкая истерика. "Русские идут!"
Можно услышать, что Вы предлагаете в этой связи?
Переводить экономику на военные рельсы и "Всё для фронта, всё для победы!"?
Думаете, это найдёт поддержку в народе?
Или увеличит поток эмигрантов?
Как считаете?
Ничего не делать. Пусть заходят в Киев, как 100 лет назад войска Муравьева, без особого сопротивления. А потом пусть грабят, убивают и насилуют. Надеюсь, ватничкам, любителям рускамира, а также сторонникам Зе пацифизма достанется больше всего.
"В январе 1918 года большевики впервые захватили Киев и все три недели, пока город был в их власти, грабили и убивали местных жителей".
https://nv.ua/publications/krasnaya-gva ... 35255.html
Представляю, как в первый день ватнички будут встречать "асвабадителей" с цветами, а на второй получать прикладом по мордякам и отдавать все нажитое непосильным трудом.
Прикольный ответ на вопрос что делать.
Попробую предположить почему такой.
Потому что сразу возникнет иной вопрос: почему ПАП и Ко этого не делали.
Ведь угроза не в последние месяцы возникла.
Но ирония в сторону задавшего вопрос))
detroytred
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Додано: Пон 30 вер, 2019 10:20
lapay написав: Не може нова влада посадити тих, хто цю владу захищав.
Сильно сомневаюсь, что какой то сумасшедший Бублик, паливший по срочникам ВВшникам, которые в принципе ни в кого не стреляли, защищал новую власть, обычный выход эмоций маньяка.
Кроме того сомневаюсь, что в душе Зеленский считает, что своим приходом во власть, он обязан майдану. Скорее наоборот.
Хотя впрочем ничуть не сомневаюсь, что обсуждаемым нами делам никаких громких посадок не будет.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Додано: Пон 30 вер, 2019 10:25
freeze написав: lapay написав: Не може нова влада посадити тих, хто цю владу захищав.
Сильно сомневаюсь, что какой то сумасшедший Бублик, паливший по срочникам ВВшникам, которые в принципе ни в кого не стреляли, защищал новую власть, обычный выход эмоций маньяка.
Кроме того сомневаюсь, что в душе Зеленский считает, что своим приходом во власть, он обязан майдану. Скорее наоборот.
Хотя впрочем ничуть не сомневаюсь, что обсуждаемым нами делам никаких громких посадок не будет.
Кроме того, суспiльний розголос ведь есть.
Имхо. Нет самогО достаточного желания создания-започаткування системы верховенства закона.
detroytred
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Додано: Пон 30 вер, 2019 10:51
detroytred написав:
Нет самогО достаточного желания создания-започаткування системы верховенства закона.
Именно. Поэтому, перефразируя известного персонажа: когда эти баритоны кричат "Украина - цэ Европа"- я смеюсь (с) почти Булгаков.
Впрочем, пусть уж лучше кричат это, чем Ukraine uber alles..
fokus
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