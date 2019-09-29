Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Простите, но, по-моему, у Вас лёгкая истерика. "Русские идут!" Можно услышать, что Вы предлагаете в этой связи? Переводить экономику на военные рельсы и "Всё для фронта, всё для победы!"? Думаете, это найдёт поддержку в народе? Или увеличит поток эмигрантов? Как считаете?
Ничего не делать. Пусть заходят в Киев, как 100 лет назад войска Муравьева, без особого сопротивления. А потом пусть грабят, убивают и насилуют. Надеюсь, ватничкам, любителям рускамира, а также сторонникам Зе пацифизма достанется больше всего.