RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4106410741084109>
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:09

  Schmit написав:
  ЛАД написав:Простите, но, по-моему, у Вас лёгкая истерика. "Русские идут!"
Можно услышать, что Вы предлагаете в этой связи?
Переводить экономику на военные рельсы и "Всё для фронта, всё для победы!"?
Думаете, это найдёт поддержку в народе?
Или увеличит поток эмигрантов?
Как считаете?

Ничего не делать. Пусть заходят в Киев, как 100 лет назад войска Муравьева, без особого сопротивления. А потом пусть грабят, убивают и насилуют. Надеюсь, ватничкам, любителям рускамира, а также сторонникам Зе пацифизма достанется больше всего.

"В январе 1918 года большевики впервые захватили Киев и все три недели, пока город был в их власти, грабили и убивали местных жителей".
https://nv.ua/publications/krasnaya-gva ... 35255.html

Представляю, как в первый день ватнички будут встречать "асвабадителей" с цветами, а на второй получать прикладом по мордякам и отдавать все нажитое непосильным трудом.

Прикольный ответ на вопрос что делать.

Попробую предположить почему такой.
Потому что сразу возникнет иной вопрос: почему ПАП и Ко этого не делали.

Ведь угроза не в последние месяцы возникла.

Но ирония в сторону задавшего вопрос))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22143
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:20

Re: Політичні дискусії

lapay написав: Не може нова влада посадити тих, хто цю владу захищав.


Сильно сомневаюсь, что какой то сумасшедший Бублик, паливший по срочникам ВВшникам, которые в принципе ни в кого не стреляли, защищал новую власть, обычный выход эмоций маньяка.

Кроме того сомневаюсь, что в душе Зеленский считает, что своим приходом во власть, он обязан майдану. Скорее наоборот.

Хотя впрочем ничуть не сомневаюсь, что обсуждаемым нами делам никаких громких посадок не будет.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 12976
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3684 раз.
Подякували: 5382 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:25

  freeze написав:
lapay написав: Не може нова влада посадити тих, хто цю владу захищав.


Сильно сомневаюсь, что какой то сумасшедший Бублик, паливший по срочникам ВВшникам, которые в принципе ни в кого не стреляли, защищал новую власть, обычный выход эмоций маньяка.

Кроме того сомневаюсь, что в душе Зеленский считает, что своим приходом во власть, он обязан майдану. Скорее наоборот.

Хотя впрочем ничуть не сомневаюсь, что обсуждаемым нами делам никаких громких посадок не будет.

Кроме того, суспiльний розголос ведь есть.

Имхо. Нет самогО достаточного желания создания-започаткування системы верховенства закона.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22143
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:51

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Нет самогО достаточного желания создания-започаткування системы верховенства закона.

Именно. Поэтому, перефразируя известного персонажа: когда эти баритоны кричат "Украина - цэ Европа"- я смеюсь (с) почти Булгаков.
Впрочем, пусть уж лучше кричат это, чем Ukraine uber alles..
fokus
 
Повідомлень: 428
З нами з: 19.03.16
Подякував: 68 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 11:30

  detroytred написав:При этом ни одна сторона не желает объективного главенства законов.

це було зрозуміло ще в 2004 році. звісно є який процент ідеалістів а в загальній масі ви вірно вказали. народ просто бажає статків європейських а не правопорядку. основна маса бажає по принципу - для всіх закон а я домовлюсь.
mephala
 
Повідомлень: 5530
З нами з: 07.04.14
Подякував: 77 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 11:48

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Кроме того, суспiльний розголос ведь есть.

Имхо. Нет самогО достаточного желания создания-започаткування системы верховенства закона.

Немає бажання втратити свій патріотичний електорат. На одному ватному далеко не заїдеш.
Якщо і будуть якісь процеси проти проукраїнських активістів, то не скоро, швидше всього тоді, коли вже пройде строк давності.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8414
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1070 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 11:53

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Прикольный ответ на вопрос что делать.

Попробую предположить почему такой.
Потому что сразу возникнет иной вопрос: почему ПАП и Ко этого не делали.

Ведь угроза не в последние месяцы возникла.

Но ирония в сторону задавшего вопрос))


Ответ без иронии.
Бюджет армии порезан новой командой, оборонные заказы приостановлены, учения приостановлены, реформа питания отменена. Про новые ракетные проекты уже ничего не слышно, скоро и они будут похоронены. Армия опять переобуется из берцов в тапочки и разбежится, останутся одни аватары.
А когда настанет час Х, Киев, как и 100 лет назад, будет защищать только кучка студентов.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 569
З нами з: 08.09.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:46

  zРадио написав:Прошедшие выборы показали, что 73% людей не волнуют геополитические стенания, которыми Порошенко страдал все 5 лет, не занимаясь ничем другим, за исключением воровства.

Вроді розумна людина, але логічне мислення зовсім відсутнє.
Отже людей не хвилює "геополитические стенания". А що хвилює людей?
Може їх більше хвилює рівень корупції в країні?
Логічно, що найбільше їх хвилює їхня зарплата(в доларовому еквіваленті, звичайно).
Дальше - а 2014 зарплати впали в 3 рази. Вся "вина" лягла на Порошенка. Ось і все.
Те що він щось там крав - це все лапша для лохів(тобто це просто PR хід).
Сьогодні зарплати вернулись на рівень 2013(дякуючи, Порошенку). Зеленський фактично починає з нуля - і "флаг йому в руки".
*І взагалі говорити сьогодні про рейтинги глупо. Яке мають значення рейтинги сьогодні??? Який зміст на них працювати. Будемо оцінювати Зеленського через 5 років. Ось тоді будемо рейтинги рахувати.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1541
З нами з: 11.11.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:01

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Хотя впрочем ничуть не сомневаюсь, что обсуждаемым нами делам никаких громких посадок не будет.

З ватних активістів ніхто не сидить - хто втік, кого поміняли. Так само ніхто не сидить і з проукраїнських активістів. Так що певна справедливість є - нульовий варіант, де ніхто не сидить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8414
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1070 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:14

  lapay написав:..
З ватних активістів ніхто не сидить - хто втік, кого поміняли. Так само ніхто не сидить і з проукраїнських активістів. Так що певна справедливість є - нульовий варіант, де ніхто не сидить.

да ну вас, Лепэн.
Зе абисщал сажать по весне - мы еще дождемся той весны! Трепещите, за вами тоже снарядят воронок! :)
sequence
 
Повідомлень: 2914
З нами з: 29.12.15
Подякував: 341 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4106410741084109>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mephala і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.