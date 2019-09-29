Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Простите, но, по-моему, у Вас лёгкая истерика. "Русские идут!" Можно услышать, что Вы предлагаете в этой связи? Переводить экономику на военные рельсы и "Всё для фронта, всё для победы!"? Думаете, это найдёт поддержку в народе? Или увеличит поток эмигрантов? Как считаете?
Ничего не делать. Пусть заходят в Киев, как 100 лет назад войска Муравьева, без особого сопротивления. А потом пусть грабят, убивают и насилуют. Надеюсь, ватничкам, любителям рускамира, а также сторонникам Зе пацифизма достанется больше всего.
detroytred написав:При этом ни одна сторона не желает объективного главенства законов.
це було зрозуміло ще в 2004 році. звісно є який процент ідеалістів а в загальній масі ви вірно вказали. народ просто бажає статків європейських а не правопорядку. основна маса бажає по принципу - для всіх закон а я домовлюсь.
detroytred написав:Кроме того, суспiльний розголос ведь есть.
Имхо. Нет самогО достаточного желания создания-започаткування системы верховенства закона.
Немає бажання втратити свій патріотичний електорат. На одному ватному далеко не заїдеш. Якщо і будуть якісь процеси проти проукраїнських активістів, то не скоро, швидше всього тоді, коли вже пройде строк давності.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:Прикольный ответ на вопрос что делать.
Попробую предположить почему такой. Потому что сразу возникнет иной вопрос: почему ПАП и Ко этого не делали.
Ведь угроза не в последние месяцы возникла.
Но ирония в сторону задавшего вопрос))
Ответ без иронии. Бюджет армии порезан новой командой, оборонные заказы приостановлены, учения приостановлены, реформа питания отменена. Про новые ракетные проекты уже ничего не слышно, скоро и они будут похоронены. Армия опять переобуется из берцов в тапочки и разбежится, останутся одни аватары. А когда настанет час Х, Киев, как и 100 лет назад, будет защищать только кучка студентов.
zРадио написав:Прошедшие выборы показали, что 73% людей не волнуют геополитические стенания, которыми Порошенко страдал все 5 лет, не занимаясь ничем другим, за исключением воровства.
Вроді розумна людина, але логічне мислення зовсім відсутнє. Отже людей не хвилює "геополитические стенания". А що хвилює людей? Може їх більше хвилює рівень корупції в країні? Логічно, що найбільше їх хвилює їхня зарплата(в доларовому еквіваленті, звичайно). Дальше - а 2014 зарплати впали в 3 рази. Вся "вина" лягла на Порошенка. Ось і все. Те що він щось там крав - це все лапша для лохів(тобто це просто PR хід). Сьогодні зарплати вернулись на рівень 2013(дякуючи, Порошенку). Зеленський фактично починає з нуля - і "флаг йому в руки". *І взагалі говорити сьогодні про рейтинги глупо. Яке мають значення рейтинги сьогодні??? Який зміст на них працювати. Будемо оцінювати Зеленського через 5 років. Ось тоді будемо рейтинги рахувати.
lapay написав:.. З ватних активістів ніхто не сидить - хто втік, кого поміняли. Так само ніхто не сидить і з проукраїнських активістів. Так що певна справедливість є - нульовий варіант, де ніхто не сидить.
да ну вас, Лепэн. Зе абисщал сажать по весне - мы еще дождемся той весны! Трепещите, за вами тоже снарядят воронок!