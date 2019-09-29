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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 30 вер, 2019 13:17
sequence написав: lapay написав:
..
З ватних активістів ніхто не сидить - хто втік, кого поміняли. Так само ніхто не сидить і з проукраїнських активістів. Так що певна справедливість є - нульовий варіант, де ніхто не сидить.
да ну вас, Лепэн.
Зе абисщал сажать по весне - мы еще дождемся той весны! Трепещите, за вами тоже снарядят воронок!
Как то уже не очень верится в посадки.
Перефразируя одного всем известного гиганта реформаторской мысли, посадки начинаются либо быстро, либо никогда
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Додано: Пон 30 вер, 2019 13:19
andrijk777 написав:
..
Сьогодні зарплати вернулись на рівень 2013(дякуючи, Порошенку). ..
1) баксовый уровень зп нифига не вернулся. Главный вопрос - зачем было "возвращать уровень", если его можно было не терять?? "Путеннапал" не воспринимаю, можно/нужно было сделать чтобы "нинапал"
2) валютные издержки сильно выросли (та же коммуналка почти на порядок), более того, сам бакс трохи девальвировал.
Ведро картохи на базаре по 100 грн., это штука посильнее Фауста Гёте.
Вот вам и все покращення
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Додано: Пон 30 вер, 2019 13:21
antey1969 написав:
.. посадки начинаются либо быстро, либо никогда
не мешайте мне Лепэна стращать!
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Додано: Пон 30 вер, 2019 13:22
sequence написав: antey1969 написав:
.. посадки начинаются либо быстро, либо никогда
не мешайте мне Лепэна стращать!
Ой боюсь, боюсь! (с)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 13:37
Schmit написав: detroytred написав:
Прикольный ответ на вопрос что делать.
Попробую предположить почему такой.
Потому что сразу возникнет иной вопрос: почему ПАП и Ко этого не делали.
Ведь угроза не в последние месяцы возникла.
Но ирония в сторону задавшего вопрос))
Ответ без иронии.
Бюджет армии порезан новой командой, оборонные заказы приостановлены, учения приостановлены, реформа питания отменена. Про новые ракетные проекты уже ничего не слышно, скоро и они будут похоронены. Армия опять переобуется из берцов в тапочки и разбежится, останутся одни аватары.
А когда настанет час Х, Киев, как и 100 лет назад, будет защищать только кучка студентов.
Вот это уже серьёзно.
А не подведьонные итоги, штукатурка (камень не в Ваш огород).
Это уже можно, нужно, необходимо посмотреть и обсуждать. В фактах, цифрах и деталях.
Не может быть, чтобы противники ЗЕ на этом не сосредоточили внимание, утрировав многократно.
Но что-то тишина...
Хорошо, что подняли. Может кто-то конкретизирует. Ведь верится с трудом...
Чтобы не получилось что-то вроде - урезали на 0,1%; такая реформа питания и даром не нужна; отменили учения по объективным причинам и т.д.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 13:38
sequence написав: andrijk777 написав:
..
Сьогодні зарплати вернулись на рівень 2013(дякуючи, Порошенку). ..
1) баксовый уровень зп нифига не вернулся. Главный вопрос - зачем было "возвращать уровень", если его можно было не терять?? "Путеннапал" не воспринимаю, можно/нужно было сделать чтобы "нинапал"
2) валютные издержки сильно выросли (та же коммуналка почти на порядок), более того, сам бакс трохи девальвировал.
Ведро картохи на базаре по 100 грн., это штука посильнее Фауста Гёте.
Вот вам и все покращення
1)Можна було просто об"єднатись з Росією. "Баксовий уровень" би виріс в 2 рази(тоді зарплати в РФ були майже вдвічі вищі). Чим не варіант?
2)Міркування бабки з базару, яка про інфляцію судить по "картохе". Гривня девальвувала на 258%, тобто в 2,6 разів. Курс впав в 3+ разів. Тому ціни зараз в $ нижчі ніж в 2013.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 13:54
andrijk777 написав:
..
2)Міркування бабки з базару..
хм.., однако, упоротый в край экспонат попался.
1) заметьте, вы это сами предложили. Возможно, не худший вариант, хотя я о таковом и не задумывался
2) значит, было многабукав и вариант с комммуналкой, взлетевшей на порядок, никого не беспокоит.
Специально картоху вынес отдельно, но нет - на нее основной упор.. Ох эти порохоботы, такие порохоботы
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Додано: Пон 30 вер, 2019 14:03
zРадио написав: Frant написав:
Ватнік, а які в тебе претензії до подій в Одесі 2014 році?
Ти краще думай про свої статки, якщо росіяни знову надумають активізувати війну. А вони, су-ки, готуються.
Что там, кстати, со следствием? Патриотическую оценку все услышали еще в день события, но хотелось бы и юридическую получить.
Точно так же и с делом расстрела Небесной Сотни.
А то 6-й год неслыханным примерам гидности, а страна до сих пор не знает в лицо ни палачей ул. Институтской, ни героев Дома Профсоюзов...
Ха!
Может Вам ещё доказательства "фальсификаций" 2004-го предъявить? Ну, те, против которых первый майдан "в едином порыве" собрался?
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 14:07
detroytred написав:
Имхо. Нет самогО достаточного желания создания-започаткування системы верховенства закона.
В стране двух майданов???
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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