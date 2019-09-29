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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 30 вер, 2019 14:32
Re: из будущего
Додано: Пон 30 вер, 2019 14:34
1) ну по перше як би ви запропонували не втратити рівень якщо навіть яник вже не міг тримати курс 8 і в паніці шукав хто позиче грошів? так що середня 450 баксів зарплата на грудень 2013 року було дещо завищено. і якщо в вас слабка пам’ять то нагадаю що в 2013 році з літа пішли затримки з виплатою зп бюджетникам.
по друге щоб "нинапал" про це потрібно було думати всі 28 років незалежності. а не звинувачувати майдан. я розумію що найпростіше призначити крайнього - але винуваті всі ті хто обирав таку владу 28 років яка взагалі не чухалася в плані обороноздатності країни.
2) ви плутаєте тепле з м’яким. через те що зросла комуналка змінилася структура споживання. але це ніяким чином не впливає на сам розмір зп та розмір витрат.
Додано: Пон 30 вер, 2019 14:51
вот собственно и я об этом. Не знаю почему в теме нельзя ставить плюсики в карму , я их использую просто как согласие с сообщением . НО при таких внешних факторах будь у меня власть я бы таки поставил все на военные рельсы ... все в угоду армии Как получать поддержку народа ? нагнать побольше Арестовичей и в СМИ готовить народ , объяснить что ли ... хз но манипулировать народным мнением можно в угоду любой стратегии Я сомневаюсь что сейчас народом манипулируют помощью войны , то есть сейчас народ войной испугать сложно , по этому я все-таки считаю что Арестович какой бы клоун\актер он не был не является чей либо марионеткой (Пороха либо ЗЕ ) и не призван манипулировать общественным мнением. Сейчас никто не верит в возможное продолжение войны с РФ в большом масштабе . А надо бы народу это объяснить и таки поставить все на военные рельсы - тем более это не всегда плохо если развивать армии параллельно растут другие сопутствующие отрасли ... и промышленность ... ну вырастет у нас военная промышленность перепрофилируем через 10 лет на народную ... даже если не перестраивать военную промышленность то можно стать супер экспортером оружия .. Украинская оборонка очень хорошо себя чувствовала на заграничных заказах до наступления АТО а это так желаемый всеми экспорт и выравнивание торгового баланса - приток валюты . Так что все на военные рельсы это не все так однозначно плохо ... Это бесплатный тир для молодежи за 5 грн Наростить всяких организаций которые будут готовить по факту партизанов всяких пластов и т.д. и т.п. в конце концов многих пацанов оттянуть от компютерных стрелялок к реальным , вы думаете мало школьников или студентов хочет пошмальть из АК ? они ж эти АК только в контр страйк видят , а тут бесплатный лагерь на все лето ! только не путать с армией как то по другому добровольно надо это делать назвать скаутами , ой у нас же есть название и суть в него вложена - КОЗАЦЬКИЙ ТАБІР , СІЧ - безкоштовний табір по вивченню вогнепальної зброї виживання в умовах української дикої природи , переправа через Дніпро\Буг\Дністре, сплав по річках ... В кінці кінців всім хто пройшов Козацький табір пожиттяво залишати АК для домашнього зберігання , Ну нехай у нас буде пару розстрілів мирних жителів за 10 років .. але загалом як показує практика інших країн доступ до зброї зменшує злочинність кардинально... Про який розбій може йти мова якщо у відповідь можна отримати кулю ? ставки зрозстають не всі готові грати вабанк
идем у 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируются, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Додано: Пон 30 вер, 2019 15:11
Re: рельсы
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