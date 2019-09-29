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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4107410841094110 Додано: Пон 30 вер, 2019 14:32 Re: из будущего yama написав: максимально ускорить процесс убегания максимально ускорить процесс убегания sal Повідомлень: 3471 З нами з: 25.03.16 Подякував: 675 раз. Подякували: 278 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2019 14:34 sequence написав: andrijk777 написав: ..

Сьогодні зарплати вернулись на рівень 2013(дякуючи, Порошенку). .. ..Сьогодні зарплати вернулись на рівень 2013(дякуючи, Порошенку). ..

1) баксовый уровень зп нифига не вернулся. Главный вопрос - зачем было "возвращать уровень", если его можно было не терять?? "Путеннапал" не воспринимаю, можно/нужно было сделать чтобы "нинапал"

2) валютные издержки сильно выросли (та же коммуналка почти на порядок), более того, сам бакс трохи девальвировал.

Ведро картохи на базаре по 100 грн., это штука посильнее Фауста Гёте.

Вот вам и все покращення 1) баксовый уровень зп нифига не вернулся. Главный вопрос - зачем было "возвращать уровень", если его можно было не терять?? "Путеннапал" не воспринимаю, можно/нужно было сделать чтобы "нинапал"2) валютные издержки сильно выросли (та же коммуналка почти на порядок), более того, сам бакс трохи девальвировал.Ведро картохи на базаре по 100 грн., это штука посильнее Фауста Гёте.Вот вам и все покращення

1) ну по перше як би ви запропонували не втратити рівень якщо навіть яник вже не міг тримати курс 8 і в паніці шукав хто позиче грошів? так що середня 450 баксів зарплата на грудень 2013 року було дещо завищено. і якщо в вас слабка пам’ять то нагадаю що в 2013 році з літа пішли затримки з виплатою зп бюджетникам.

по друге щоб "нинапал" про це потрібно було думати всі 28 років незалежності. а не звинувачувати майдан. я розумію що найпростіше призначити крайнього - але винуваті всі ті хто обирав таку владу 28 років яка взагалі не чухалася в плані обороноздатності країни.

2) ви плутаєте тепле з м’яким. через те що зросла комуналка змінилася структура споживання. але це ніяким чином не впливає на сам розмір зп та розмір витрат. 1) ну по перше як би ви запропонували не втратити рівень якщо навіть яник вже не міг тримати курс 8 і в паніці шукав хто позиче грошів? так що середня 450 баксів зарплата на грудень 2013 року було дещо завищено. і якщо в вас слабка пам’ять то нагадаю що в 2013 році з літа пішли затримки з виплатою зп бюджетникам.по друге щоб "нинапал" про це потрібно було думати всі 28 років незалежності. а не звинувачувати майдан. я розумію що найпростіше призначити крайнього - але винуваті всі ті хто обирав таку владу 28 років яка взагалі не чухалася в плані обороноздатності країни.2) ви плутаєте тепле з м’яким. через те що зросла комуналка змінилася структура споживання. але це ніяким чином не впливає на сам розмір зп та розмір витрат. mephala Повідомлень: 5532 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2019 14:51 Schmit написав: detroytred написав: Прикольный ответ на вопрос что делать.



Попробую предположить почему такой.

Потому что сразу возникнет иной вопрос: почему ПАП и Ко этого не делали.



Ведь угроза не в последние месяцы возникла.



Но ирония в сторону задавшего вопрос)) Прикольный ответ на вопрос что делать.Попробую предположить почему такой.Потому что сразу возникнет иной вопрос: почему ПАП и Ко этого не делали.Ведь угроза не в последние месяцы возникла.Но ирония в сторону задавшего вопрос))



Ответ без иронии.

Бюджет армии порезан новой командой, оборонные заказы приостановлены, учения приостановлены, реформа питания отменена. Про новые ракетные проекты уже ничего не слышно, скоро и они будут похоронены. Армия опять переобуется из берцов в тапочки и разбежится, останутся одни аватары.

А когда настанет час Х, Киев, как и 100 лет назад, будет защищать только кучка студентов. Ответ без иронии.Бюджет армии порезан новой командой, оборонные заказы приостановлены, учения приостановлены, реформа питания отменена. Про новые ракетные проекты уже ничего не слышно, скоро и они будут похоронены. Армия опять переобуется из берцов в тапочки и разбежится, останутся одни аватары.А когда настанет час Х, Киев, как и 100 лет назад, будет защищать только кучка студентов. вот собственно и я об этом. Не знаю почему в теме нельзя ставить плюсики в карму , я их использую просто как согласие с сообщением . НО при таких внешних факторах будь у меня власть я бы таки поставил все на военные рельсы ... все в угоду армии Как получать поддержку народа ? нагнать побольше Арестовичей и в СМИ готовить народ , объяснить что ли ... хз но манипулировать народным мнением можно в угоду любой стратегии Я сомневаюсь что сейчас народом манипулируют помощью войны , то есть сейчас народ войной испугать сложно , по этому я все-таки считаю что Арестович какой бы клоун\актер он не был не является чей либо марионеткой (Пороха либо ЗЕ ) и не призван манипулировать общественным мнением. Сейчас никто не верит в возможное продолжение войны с РФ в большом масштабе . А надо бы народу это объяснить и таки поставить все на военные рельсы - тем более это не всегда плохо если развивать армии параллельно растут другие сопутствующие отрасли ... и промышленность ... ну вырастет у нас военная промышленность перепрофилируем через 10 лет на народную ... даже если не перестраивать военную промышленность то можно стать супер экспортером оружия .. Украинская оборонка очень хорошо себя чувствовала на заграничных заказах до наступления АТО а это так желаемый всеми экспорт и выравнивание торгового баланса - приток валюты . Так что все на военные рельсы это не все так однозначно плохо ... Это бесплатный тир для молодежи за 5 грн Наростить всяких организаций которые будут готовить по факту партизанов всяких пластов и т.д. и т.п. в конце концов многих пацанов оттянуть от компютерных стрелялок к реальным , вы думаете мало школьников или студентов хочет пошмальть из АК ? они ж эти АК только в контр страйк видят , а тут бесплатный лагерь на все лето ! только не путать с армией как то по другому добровольно надо это делать назвать скаутами , ой у нас же есть название и суть в него вложена - КОЗАЦЬКИЙ ТАБІР , СІЧ - безкоштовний табір по вивченню вогнепальної зброї виживання в умовах української дикої природи , переправа через Дніпро\Буг\Дністре, сплав по річках ... В кінці кінців всім хто пройшов Козацький табір пожиттяво залишати АК для домашнього зберігання , Ну нехай у нас буде пару розстрілів мирних жителів за 10 років .. але загалом як показує практика інших країн доступ до зброї зменшує злочинність кардинально... Про який розбій може йти мова якщо у відповідь можна отримати кулю ? ставки зрозстають не всі готові грати вабанк вот собственно и я об этом. Не знаю почему в теме нельзя ставить плюсики в карму , я их использую просто как согласие с сообщением . НО при таких внешних факторах будь у меня власть я бы таки поставил все на военные рельсы ... все в угоду армииКак получать поддержку народа ? нагнать побольше Арестовичей и в СМИ готовить народ , объяснить что ли ... хз но манипулировать народным мнением можно в угоду любой стратегииЯ сомневаюсь что сейчас народом манипулируют помощью войны , то есть сейчас народ войной испугать сложно , по этому я все-таки считаю что Арестович какой бы клоун\актер он не был не является чей либо марионеткой (Пороха либо ЗЕ ) и не призван манипулировать общественным мнением. Сейчас никто не верит в возможное продолжение войны с РФ в большом масштабе . А надо бы народу это объяснить и таки поставить все на военные рельсы - тем более это не всегда плохо если развивать армии параллельно растут другие сопутствующие отрасли ... и промышленность ... ну вырастет у нас военная промышленность перепрофилируем через 10 лет на народную ... даже если не перестраивать военную промышленность то можно стать супер экспортером оружия .. Украинская оборонка очень хорошо себя чувствовала на заграничных заказах до наступления АТО а это так желаемый всеми экспорт и выравнивание торгового баланса - приток валюты . Так что все на военные рельсы это не все так однозначно плохо ... Это бесплатный тирдля молодежи за 5 грн Наростить всяких организаций которые будут готовить по факту партизанов всяких пластов и т.д. и т.п. в конце концов многих пацанов оттянуть от компютерных стрелялок к реальным , вы думаете мало школьников или студентов хочет пошмальть из АК ? они ж эти АК только в контр страйк видят , а тут бесплатный лагерь на все лето ! только не путать с армией как то по другому добровольно надо это делать назвать скаутами , ой у нас же есть название и суть в него вложена - КОЗАЦЬКИЙ ТАБІР , СІЧ - безкоштовний табір по вивченню вогнепальної зброї виживання в умовах української дикої природи , переправа через Дніпро\Буг\Дністре, сплав по річках ... В кінці кінців всім хто пройшов Козацький табір пожиттяво залишати АК для домашнього зберігання , Ну нехай у нас буде пару розстрілів мирних жителів за 10 років .. але загалом як показує практика інших країн доступ до зброї зменшує злочинність кардинально... Про який розбій може йти мова якщо у відповідь можна отримати кулю ? ставки зрозстають не всі готові грати вабанк идем у 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируются, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ? yama Повідомлень: 1394 З нами з: 12.08.17 Подякував: 2364 раз. Подякували: 249 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2019 15:11 Re: рельсы yama написав: Как получать поддержку народа ? Как получать поддержку народа ?

Со школьными лагерями понятно.

А с остальными слоями населения как быть? А с финансирование, организацией и строительством военных предприятий и сопутствующих производств?.. Со школьными лагерями понятно.А с остальными слоями населения как быть? А с финансирование, организацией и строительством военных предприятий и сопутствующих производств?.. sal Повідомлень: 3471 З нами з: 25.03.16 Подякував: 675 раз. Подякували: 278 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4107410841094110 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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