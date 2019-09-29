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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 30 вер, 2019 14:32
Re: из будущего
Додано: Пон 30 вер, 2019 14:34
1) ну по перше як би ви запропонували не втратити рівень якщо навіть яник вже не міг тримати курс 8 і в паніці шукав хто позиче грошів? так що середня 450 баксів зарплата на грудень 2013 року було дещо завищено. і якщо в вас слабка пам’ять то нагадаю що в 2013 році з літа пішли затримки з виплатою зп бюджетникам.
по друге щоб "нинапал" про це потрібно було думати всі 28 років незалежності. а не звинувачувати майдан. я розумію що найпростіше призначити крайнього - але винуваті всі ті хто обирав таку владу 28 років яка взагалі не чухалася в плані обороноздатності країни.
2) ви плутаєте тепле з м’яким. через те що зросла комуналка змінилася структура споживання. але це ніяким чином не впливає на сам розмір зп та розмір витрат.
Додано: Пон 30 вер, 2019 14:51
вот собственно и я об этом. Не знаю почему в теме нельзя ставить плюсики в карму , я их использую просто как согласие с сообщением . НО при таких внешних факторах будь у меня власть я бы таки поставил все на военные рельсы ... все в угоду армии Как получать поддержку народа ? нагнать побольше Арестовичей и в СМИ готовить народ , объяснить что ли ... хз но манипулировать народным мнением можно в угоду любой стратегии Я сомневаюсь что сейчас народом манипулируют помощью войны , то есть сейчас народ войной испугать сложно , по этому я все-таки считаю что Арестович какой бы клоун\актер он не был не является чей либо марионеткой (Пороха либо ЗЕ ) и не призван манипулировать общественным мнением. Сейчас никто не верит в возможное продолжение войны с РФ в большом масштабе . А надо бы народу это объяснить и таки поставить все на военные рельсы - тем более это не всегда плохо если развивать армии параллельно растут другие сопутствующие отрасли ... и промышленность ... ну вырастет у нас военная промышленность перепрофилируем через 10 лет на народную ... даже если не перестраивать военную промышленность то можно стать супер экспортером оружия .. Украинская оборонка очень хорошо себя чувствовала на заграничных заказах до наступления АТО а это так желаемый всеми экспорт и выравнивание торгового баланса - приток валюты . Так что все на военные рельсы это не все так однозначно плохо ... Это бесплатный тир для молодежи за 5 грн Наростить всяких организаций которые будут готовить по факту партизанов всяких пластов и т.д. и т.п. в конце концов многих пацанов оттянуть от компютерных стрелялок к реальным , вы думаете мало школьников или студентов хочет пошмальть из АК ? они ж эти АК только в контр страйк видят , а тут бесплатный лагерь на все лето ! только не путать с армией как то по другому добровольно надо это делать назвать скаутами , ой у нас же есть название и суть в него вложена - КОЗАЦЬКИЙ ТАБІР , СІЧ - безкоштовний табір по вивченню вогнепальної зброї виживання в умовах української дикої природи , переправа через Дніпро\Буг\Дністре, сплав по річках ... В кінці кінців всім хто пройшов Козацький табір пожиттяво залишати АК для домашнього зберігання , Ну нехай у нас буде пару розстрілів мирних жителів за 10 років .. але загалом як показує практика інших країн доступ до зброї зменшує злочинність кардинально... Про який розбій може йти мова якщо у відповідь можна отримати кулю ? ставки зрозстають не всі готові грати вабанк
идем у 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируются, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Додано: Пон 30 вер, 2019 15:11
Re: рельсы
Додано: Пон 30 вер, 2019 16:15
Посмотрите прогнозы международных рейтинговых агентств за конец 2013 года. Никто не ожидал и не прогнозировал сильного обвала гривны. Максимум до 8,3-8,5. Так что причина обвала - политические потрясения.
Так же напоминаю, что надо учесть инфляцию доллара, которая всегда присутствует. 450 долларов в 2013 и в 2019 - это разные суммы по покупательной способности. С учетом этого до уровня 13 года еще очень далеко.
Коммуналка - весомая часть расходов прежде всего для малообеспеченной части населения. Её многократное удорожание, с урезанием субсидий ударило прежде всего по людям с доходами ниже среднего.
Додано: Пон 30 вер, 2019 16:36
Каким образом хранящийся дома АК защитит его собственника от уличного гоп-стопа?
Хранящееся в сейфе оружие может защитить только от одной разновидности преступлений - когда на ваш дом совершается разбойное нападение и пока преступники взламывают двери хозяин успевает вытащить оружие из сейфа.
Насколько мне известно, разбойные нападения на жилища - весьма редкий в условиях Украины вид преступлений.
За потенциальное уменьшение этой редкой разновидности преступлений придется расплачиваться множественными случаями убийств и ранений при бытовых ссорах и неосторожном обращении, массовыми расстрелами школьников и студентов учебных заведений горомнально сбоящими тинейджерами из папочкиных стволов.
In HODL we trust
Додано: Пон 30 вер, 2019 16:55
Ще раз повторю - у вас логіка бабки з базару.
Офіційна інфляція 258%(2014-2019рр). Ви не вірити цій цифрі?
Якщо ні - тоді чому ви вірите іншим цифрам? Зокрема середній зарплаті, ВВП, державному боргу і іншим.
Якщо у вас "своя" інфляція, то будь-ласка приведіть її хоча б в динаміці 20 років. А "картоха чи комунвльні подорожали" - це залиште для бабок з базару.
*а щодо картохи - то вона дорожчає ТІЛЬКИ по одній причині - люди перестають її вирощувати(бо не вигідно). Фактично це останній продукт, який ще масово вирощують люди.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 30 вер, 2019 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 вер, 2019 16:56
Звичайно різні. Зараз за 450$ можна купити більше ніж в 2013(в Україні).
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 30 вер, 2019 17:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 вер, 2019 17:01
Сегодняшний фактический курс гривны завышен относится равновесного точно так же, как это было в 2013-м.
2013:
Экспорт товаров и услуг = 682 млрд грн.
Импорт товаров и услуг = 806 млрд грн.
Фактический курс доллара = 8 грн.
Равновесный курс доллара = 682 / 8 как 806 / х = 9,45 грн.
2019 (1-е полугодие):
Экспорт товаров и услуг 2019 = 783 млрд грн.
Импорт товаров и услуг 2019 = 826 млрд грн
Фактический курс доллара = 26,9 грн
Равновесный курс доллара = 783 / 26,9 как 826 / х = 28,4 грн.
Т.е. в 2013-м равновесный курс доллара был на 9,45 / 8 - 1 = 18% выше фактического , а сегодняшний - на 28,4 / 24,2 - 1 = 17% выше фактического.
И да, и нет. Техническо-кадровая обороноспособность каких-нибудь Бельгий и Австрий ничуть не выше, а скорее ниже украинской образца 2013-го года. Даже с учетом американских сил. Но оккупировать эти страны намного тяжелее, потому что местное население нерадо агрессивным "гостям" и будет защищаться даже партизанскими средствами.
Нужно было 28 лет (а точне 23 года - на тот момент) чухаться в вопросе обеспечения высокого качества жизни и защиты гражданских прав населения! Это первоочередно (армия СССР, как ты знаешь, была едва ли не самой сильной в мире, но страну это не спасло). А тут еще и радикалы майдана начали унижать и пугать его противников - преимущественно, жителей Юго-Востока, что еще больше ослабило желание последних жить в Украине.
Поэтому то агрессор и вжарил именно в этот момент, а не какой-либо другой... В совершении международного преступления виноват путин и его подельники. А перед украинским народом - украинские политики 1991-2013 гг и лидеры майдана
Додано: Пон 30 вер, 2019 17:11
Є одна суттєва відмінність. Це заробітчани.
Сьогодні вони пересилають в рази більше грошей ніж в 2013. Ці гроші потрібно додати до "Экспорт товаров и услуг 2019" і тоді все правильно буде.
*та й не факт що курс 24,2 втримається довго. Тут я з Коломойським згідний - такий курс виглядає як саботаж з боку НБУ.
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