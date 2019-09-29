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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4108410941104111 Додано: Пон 30 вер, 2019 17:14 Re: Політичні дискусії zРадио написав: 2013:

Экспорт товаров и услуг = 682 млрд грн.

Импорт товаров и услуг = 806 млрд грн.

Фактический курс доллара = 8 грн.

Равновесный курс доллара = 682 / 8 как 806 / х = 9,45 грн.



2019 (1-е полугодие):

Экспорт товаров и услуг 2019 = 783 млрд грн.

Импорт товаров и услуг 2019 = 826 млрд грн

Фактический курс доллара = 26,9 грн

Равновесный курс доллара = 783 / 26,9 как 826 / х = 28,4 грн.



Т.е. в 2013-м равновесный курс доллара был на 9,45 / 8 - 1 = 18% выше фактического , а сегодняшний - на 28,4 / 24,2 - 1 = 17% выше фактического. 2013:Экспорт товаров и услуг = 682 млрд грн.Импорт товаров и услуг = 806 млрд грн.Фактический курс доллара = 8 грн.Равновесный курс доллара = 682 / 8 как 806 / х = 9,45 грн.2019 (1-е полугодие):Экспорт товаров и услуг 2019 = 783 млрд грн.Импорт товаров и услуг 2019 = 826 млрд грнФактический курс доллара = 26,9 грнРавновесный курс доллара = 783 / 26,9 как 826 / х = 28,4 грн.Т.е. в 2013-м равновесный курс доллара был на 9,45 / 8 - 1 = 18% выше фактического , а сегодняшний - на 28,4 / 24,2 - 1 = 17% выше фактического.

Гроші заробітчан забув, який було мало в 2013. Рівноважний 26-27.

zРадио написав: Поэтому то агрессор и вжарил именно в этот момент, а не какой-либо другой... В совершении международного преступления виноват путин и его подельники. А перед украинским народом - украинские политики 1991-2013 гг и лидеры майдана Поэтому то агрессор и вжарил именно в этот момент, а не какой-либо другой... В совершении международного преступления виноват путин и его подельники. А перед украинским народом - украинские политики 1991-2013 гг и лидеры майдана

Політики 1991-1995, коли Раша була слабка і можна було безнаслідково послати всіх ватанів нах.., як Мєшкова в Криму. Гроші заробітчан забув, який було мало в 2013. Рівноважний 26-27.Політики 1991-1995, коли Раша була слабка і можна було безнаслідково послати всіх ватанів нах.., як Мєшкова в Криму. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8415 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1070 раз. Подякували: 1163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2019 17:16 detroytred написав: freeze написав: Сильно сомневаюсь, что какой то сумасшедший Бублик, паливший по срочникам ВВшникам, которые в принципе ни в кого не стреляли, защищал новую власть, обычный выход эмоций маньяка.

Кроме того сомневаюсь, что в душе Зеленский считает, что своим приходом во власть, он обязан майдану. Скорее наоборот.

Хотя впрочем ничуть не сомневаюсь, что обсуждаемым нами делам никаких громких посадок не будет. Сильно сомневаюсь, что какой то сумасшедший Бублик, паливший по срочникам ВВшникам, которые в принципе ни в кого не стреляли, защищал новую власть, обычный выход эмоций маньяка.Кроме того сомневаюсь, что в душе Зеленский считает, что своим приходом во власть, он обязан майдану. Скорее наоборот.Хотя впрочем ничуть не сомневаюсь, что обсуждаемым нами делам никаких громких посадок не будет. Кроме того, суспiльний розголос ведь есть.

Имхо. Нет самогО достаточного желания создания-започаткування системы верховенства закона. Кроме того, суспiльний розголос ведь есть.Имхо. Нет самогО достаточного желания создания-започаткування системы верховенства закона.

Наши законы - это отдельная история.

Я когда-то следил за прохождением законов через ВР. Это что-то с чем-то. Полностью игнорируется мнение юридической службы, указывающей на противоречивость, нестыковку с другими законами, неконституционность. А потом ругаем или эти законы или КС за их отмену. Наши законы - это отдельная история.Я когда-то следил за прохождением законов через ВР. Это что-то с чем-то. Полностью игнорируется мнение юридической службы, указывающей на противоречивость, нестыковку с другими законами, неконституционность. А потом ругаем или эти законы или КС за их отмену. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16247 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1532 раз. Подякували: 2508 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4108410941104111 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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