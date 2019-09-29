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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 30 вер, 2019 17:14
zРадио написав:
2013:
Экспорт товаров и услуг = 682 млрд грн.
Импорт товаров и услуг = 806 млрд грн.
Фактический курс доллара = 8 грн.
Равновесный курс доллара = 682 / 8 как 806 / х = 9,45 грн.
2019 (1-е полугодие):
Экспорт товаров и услуг 2019 = 783 млрд грн.
Импорт товаров и услуг 2019 = 826 млрд грн
Фактический курс доллара = 26,9 грн
Равновесный курс доллара = 783 / 26,9 как 826 / х = 28,4 грн.
Т.е. в 2013-м равновесный курс доллара был на 9,45 / 8 - 1 = 18% выше фактического , а сегодняшний - на 28,4 / 24,2 - 1 = 17% выше фактического.
Гроші заробітчан забув, який було мало в 2013. Рівноважний 26-27.
zРадио написав:
Поэтому то агрессор и вжарил именно в этот момент, а не какой-либо другой... В совершении международного преступления виноват путин и его подельники. А перед украинским народом - украинские политики 1991-2013 гг и лидеры майдана
Політики 1991-1995, коли Раша була слабка і можна було безнаслідково послати всіх ватанів нах.., як Мєшкова в Криму.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 17:16
detroytred написав: freeze написав:
Сильно сомневаюсь, что какой то сумасшедший Бублик, паливший по срочникам ВВшникам, которые в принципе ни в кого не стреляли, защищал новую власть, обычный выход эмоций маньяка.
Кроме того сомневаюсь, что в душе Зеленский считает, что своим приходом во власть, он обязан майдану. Скорее наоборот.
Хотя впрочем ничуть не сомневаюсь, что обсуждаемым нами делам никаких громких посадок не будет.
Кроме того, суспiльний розголос ведь есть.
Имхо. Нет самогО достаточного желания создания-започаткування системы верховенства закона.
Наши законы - это отдельная история.
Я когда-то следил за прохождением законов через ВР. Это что-то с чем-то. Полностью игнорируется мнение юридической службы, указывающей на противоречивость, нестыковку с другими законами, неконституционность. А потом ругаем или эти законы или КС за их отмену.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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