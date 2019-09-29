Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:1) ну по перше як би ви запропонували не втратити рівень якщо навіть яник вже не міг тримати курс 8 і в паніці шукав хто позиче грошів? так що середня 450 баксів зарплата на грудень 2013 року було дещо завищено
Посмотрите прогнозы международных рейтинговых агентств за конец 2013 года. Никто не ожидал и не прогнозировал сильного обвала гривны. Максимум до 8,3-8,5. Так что причина обвала - политические потрясения. Так же напоминаю, что надо учесть инфляцию доллара, которая всегда присутствует. 450 долларов в 2013 и в 2019 - это разные суммы по покупательной способности. С учетом этого до уровня 13 года еще очень далеко.
ви плутаєте тепле з м’яким. через те що зросла комуналка змінилася структура споживання. але це ніяким чином не впливає на сам розмір зп та розмір витрат.
Коммуналка - весомая часть расходов прежде всего для малообеспеченной части населения. Её многократное удорожание, с урезанием субсидий ударило прежде всего по людям с доходами ниже среднего.
yama написав:В кінці кінців всім хто пройшов Козацький табір пожиттяво залишати АК для домашнього зберігання , Ну нехай у нас буде пару розстрілів мирних жителів за 10 років .. але загалом як показує практика інших країн доступ до зброї зменшує злочинність кардинально... Про який розбій може йти мова якщо у відповідь можна отримати кулю ? ставки зрозстають не всі готові грати вабанк
Каким образом хранящийся дома АК защитит его собственника от уличного гоп-стопа? Хранящееся в сейфе оружие может защитить только от одной разновидности преступлений - когда на ваш дом совершается разбойное нападение и пока преступники взламывают двери хозяин успевает вытащить оружие из сейфа. Насколько мне известно, разбойные нападения на жилища - весьма редкий в условиях Украины вид преступлений. За потенциальное уменьшение этой редкой разновидности преступлений придется расплачиваться множественными случаями убийств и ранений при бытовых ссорах и неосторожном обращении, массовыми расстрелами школьников и студентов учебных заведений горомнально сбоящими тинейджерами из папочкиных стволов.
хм.., однако, упоротый в край экспонат попался. 2) значит, было многабукав и вариант с комммуналкой, взлетевшей на порядок, никого не беспокоит. Специально картоху вынес отдельно, но нет - на нее основной упор.. Ох эти порохоботы, такие порохоботы
Ще раз повторю - у вас логіка бабки з базару. Офіційна інфляція 258%(2014-2019рр). Ви не вірити цій цифрі? Якщо ні - тоді чому ви вірите іншим цифрам? Зокрема середній зарплаті, ВВП, державному боргу і іншим. Якщо у вас "своя" інфляція, то будь-ласка приведіть її хоча б в динаміці 20 років. А "картоха чи комунвльні подорожали" - це залиште для бабок з базару. *а щодо картохи - то вона дорожчає ТІЛЬКИ по одній причині - люди перестають її вирощувати(бо не вигідно). Фактично це останній продукт, який ще масово вирощують люди.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 30 вер, 2019 16:59, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:1) ну по перше як би ви запропонували не втратити рівень якщо навіть яник вже не міг тримати курс 8 і в паніці шукав хто позиче грошів?
Сегодняшний фактический курс гривны завышен относится равновесного точно так же, как это было в 2013-м.
2013: Экспорт товаров и услуг = 682 млрд грн. Импорт товаров и услуг = 806 млрд грн. Фактический курс доллара = 8 грн. Равновесный курс доллара = 682 / 8 как 806 / х = 9,45 грн.
2019 (1-е полугодие): Экспорт товаров и услуг 2019 = 783 млрд грн. Импорт товаров и услуг 2019 = 826 млрд грн Фактический курс доллара = 26,9 грн Равновесный курс доллара = 783 / 26,9 как 826 / х = 28,4 грн.
Т.е. в 2013-м равновесный курс доллара был на 9,45 / 8 - 1 = 18% выше фактического , а сегодняшний - на 28,4 / 24,2 - 1 = 17% выше фактического.
mephala написав:по друге щоб "нинапал" про це потрібно було думати всі 28 років незалежності. а не звинувачувати майдан. я розумію що найпростіше призначити крайнього - але винуваті всі ті хто обирав таку владу 28 років яка взагалі не чухалася в плані обороноздатності країни.
И да, и нет. Техническо-кадровая обороноспособность каких-нибудь Бельгий и Австрий ничуть не выше, а скорее ниже украинской образца 2013-го года. Даже с учетом американских сил. Но оккупировать эти страны намного тяжелее, потому что местное население нерадо агрессивным "гостям" и будет защищаться даже партизанскими средствами.
Нужно было 28 лет (а точне 23 года - на тот момент) чухаться в вопросе обеспечения высокого качества жизни и защиты гражданских прав населения! Это первоочередно (армия СССР, как ты знаешь, была едва ли не самой сильной в мире, но страну это не спасло). А тут еще и радикалы майдана начали унижать и пугать его противников - преимущественно, жителей Юго-Востока, что еще больше ослабило желание последних жить в Украине.
Поэтому то агрессор и вжарил именно в этот момент, а не какой-либо другой... В совершении международного преступления виноват путин и его подельники. А перед украинским народом - украинские политики 1991-2013 гг и лидеры майдана
mephala написав:1) ну по перше як би ви запропонували не втратити рівень якщо навіть яник вже не міг тримати курс 8 і в паніці шукав хто позиче грошів?
Сегодняшний фактический курс гривны завышен относится равновесного точно так же, как это было в 2013-м.
2013: Экспорт товаров и услуг = 682 млрд грн. Импорт товаров и услуг = 806 млрд грн. Фактический курс доллара = 8 грн. Равновесный курс доллара = 682 / 8 как 806 / х = 9,45 грн.
2019 (1-е полугодие): Экспорт товаров и услуг 2019 = 783 млрд грн. Импорт товаров и услуг 2019 = 826 млрд грн Фактический курс доллара = 26,9 грн Равновесный курс доллара = 783 / 26,9 как 826 / х = 28,4 грн.
Т.е. в 2013-м равновесный курс доллара был на 9,45 / 8 - 1 = 18% выше фактического , а сегодняшний - на 28,4 / 24,2 - 1 = 17% выше фактического.
Є одна суттєва відмінність. Це заробітчани. Сьогодні вони пересилають в рази більше грошей ніж в 2013. Ці гроші потрібно додати до "Экспорт товаров и услуг 2019" і тоді все правильно буде. *та й не факт що курс 24,2 втримається довго. Тут я з Коломойським згідний - такий курс виглядає як саботаж з боку НБУ.
zРадио написав:2013: Экспорт товаров и услуг = 682 млрд грн. Импорт товаров и услуг = 806 млрд грн. Фактический курс доллара = 8 грн. Равновесный курс доллара = 682 / 8 как 806 / х = 9,45 грн.
2019 (1-е полугодие): Экспорт товаров и услуг 2019 = 783 млрд грн. Импорт товаров и услуг 2019 = 826 млрд грн Фактический курс доллара = 26,9 грн Равновесный курс доллара = 783 / 26,9 как 826 / х = 28,4 грн.
Т.е. в 2013-м равновесный курс доллара был на 9,45 / 8 - 1 = 18% выше фактического , а сегодняшний - на 28,4 / 24,2 - 1 = 17% выше фактического.
Гроші заробітчан забув, який було мало в 2013. Рівноважний 26-27.
zРадио написав:Поэтому то агрессор и вжарил именно в этот момент, а не какой-либо другой... В совершении международного преступления виноват путин и его подельники. А перед украинским народом - украинские политики 1991-2013 гг и лидеры майдана
Політики 1991-1995, коли Раша була слабка і можна було безнаслідково послати всіх ватанів нах.., як Мєшкова в Криму.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав: Сильно сомневаюсь, что какой то сумасшедший Бублик, паливший по срочникам ВВшникам, которые в принципе ни в кого не стреляли, защищал новую власть, обычный выход эмоций маньяка. Кроме того сомневаюсь, что в душе Зеленский считает, что своим приходом во власть, он обязан майдану. Скорее наоборот. Хотя впрочем ничуть не сомневаюсь, что обсуждаемым нами делам никаких громких посадок не будет.
Кроме того, суспiльний розголос ведь есть. Имхо. Нет самогО достаточного желания создания-започаткування системы верховенства закона.
Наши законы - это отдельная история. Я когда-то следил за прохождением законов через ВР. Это что-то с чем-то. Полностью игнорируется мнение юридической службы, указывающей на противоречивость, нестыковку с другими законами, неконституционность. А потом ругаем или эти законы или КС за их отмену.
привлечено 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций;
произойдет очевидное развитие инфраструктуры, в частности, все основные дороги (24 000 км) будут приведены в хорошее состояние, активно будет развиваться железная дорога, построено 5 глубоководных портов и 15 аэропортов;
каждый украинец будет обеспечен на уровне реального прожиточного минимума;
уровень загрязнения окружающей среды уменьшится по крайней мере на 20%; демографический тренд будет положительным (будет рождаться и возвращаться в Украину больше людей, чем умирает и выезжать)