Додано: Пон 30 вер, 2019 17:01

mephala написав: 1) ну по перше як би ви запропонували не втратити рівень якщо навіть яник вже не міг тримати курс 8 і в паніці шукав хто позиче грошів?

1) ну по перше як би ви запропонували не втратити рівень якщо навіть яник вже не міг тримати курс 8 і в паніці шукав хто позиче грошів?

mephala написав: по друге щоб "нинапал" про це потрібно було думати всі 28 років незалежності. а не звинувачувати майдан. я розумію що найпростіше призначити крайнього - але винуваті всі ті хто обирав таку владу 28 років яка взагалі не чухалася в плані обороноздатності країни.

по друге щоб "нинапал" про це потрібно було думати всі 28 років незалежності. а не звинувачувати майдан. я розумію що найпростіше призначити крайнього - але винуваті всі ті хто обирав таку владу 28 років яка взагалі не чухалася в плані обороноздатності країни.

Сегодняшний фактический курс гривны завышен относится равновесного точно так же, как это было в 2013-м.Экспорт товаров и услуг = 682 млрд грн.Импорт товаров и услуг = 806 млрд грн.Фактический курс доллара = 8 грн.Равновесный курс доллара = 682 / 8 как 806 / х = 9,45 грн.Экспорт товаров и услуг 2019 = 783 млрд грн.Импорт товаров и услуг 2019 = 826 млрд грнФактический курс доллара = 26,9 грнРавновесный курс доллара = 783 / 26,9 как 826 / х = 28,4 грн.Т.е. в 2013-м равновесный курс доллара был на 9,45 / 8 - 1 = 18% выше фактического , а сегодняшний - на 28,4 / 24,2 - 1 = 17% выше фактического.И да, и нет. Техническо-кадровая обороноспособность каких-нибудь Бельгий и Австрий ничуть не выше, а скорее ниже украинской образца 2013-го года. Даже с учетом американских сил. Но оккупировать эти страны намного тяжелее, потому что местное население нерадо агрессивным "гостям" и будет защищаться даже партизанскими средствами.Нужно было 28 лет (а точне 23 года - на тот момент) чухаться в вопросе обеспечения высокого качества жизни и защиты гражданских прав населения! Это первоочередно (армия СССР, как ты знаешь, была едва ли не самой сильной в мире, но страну это не спасло). А тут еще и радикалы майдана начали унижать и пугать его противников - преимущественно, жителей Юго-Востока, что еще больше ослабило желание последних жить в Украине.Поэтому то агрессор и вжарил именно в этот момент, а не какой-либо другой... В совершении международного преступления виноват путин и его подельники. А перед украинским народом - украинские политики 1991-2013 гг и лидеры майдана